Петербург могут превратить в русский Хьюстон

Экономическое будущее Северной столицы стоит искать в успешных моделях развития мегагородов в США и Европе. К такому выводу на прошлой неделе пришли участники 12-го Петербургского международного инновационного форума. Директор фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» Марина Липецкая отметила, что в Петербурге сконцентрирован большой, даже с точки зрения мирового рынка, спрос на технологии и продукцию для нефтегазового и энергетического секторов. Совместные действия власти и бизнеса должны привести к росту в городе научного знания и технологических разработок для этих направлений, как это произошло в свое время в американском Хьюстоне. Для этого городу необходимо направить максимум усилий на создание благоприятного экономического климата для вузов, стартапов, средних технологических компаний и переезжающих инжиниринговых команд.

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«Русский Хьюстон»

На экономику Хьюстона приходится примерно 20% всех научно-исследовательских заказов компаний нефтегазовой и энергетической отрасли США. Такой объем инвестиций в науку и инжиниринг позволил сформировать в городе настоящую технологическую долину топливно-энергетического сектора из нескольких сотен научных и инжиниринговых центров. Создание в Петербурге аналогичного центра технологий мирового уровня позволит экономике города перейти к высокомаржинальному производству и R&D-проектам.

По словам председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Юрия Калабина, сейчас ежегодный объем научно-исследовательских работ, заказываемых у предприятий города, пока далек от реального их потенциала, что открывает большие возможности на перспективу.

В числе возможных участников петербургского проекта на форуме были названы компании «Росатом», Сургутнефтегаз», Объединенная двигателестроительная корпорация и центр Центром инновационного развития ОАО «РЖД». Кроме того, компании нефтегазового сектора уже выразили значительный интерес к инициативе создания в городе морского технологического полигона для испытания буровых комплексов, подводного и энергетического оборудования.

Норвежский пример

Передовой опыт показывает максимальную эффективность соседства штаб-квартир крупных корпораций и инженерных команд. Представитель компании «Газпром нефть» Сергей Архипов отметил, что Петербургу стоит обратить внимание на пример норвежского города Ставангер, который называют местной столицей нефтяников. Сейчас примерно 50% всех отраслевых научных разработок энергетического сектора страны выполняются локализованными там предприятиями. Ежегодный объем таких инвестиций в экономику Ставангера сопоставим с суммой всех затрат на НИОКР российский энергетических компаний. При этом, в России аналогичные заказы распределяются между десятком разных регионов.

В настоящее время в Петербурге расположено меньше 100 технологических компаний, в то время, как в норвежском Ставангере их около 600. Для того, чтобы уравнять данные показатели в ближайшие 10 лет необходимо не только помогать развитию новых компаний, но и обеспечить привлекательные условия для переезда научно-технических подразделений крупных корпорация из Москвы, Сибири и Урала. У Северной столицы уже есть успешный опыт программ релокации - с 2018 года город стимулирует переезд ИТ-специалистов, субсидируя их работодателям часть затрат на компенсацию транспортных расходов, первые месяцы аренды жилья и оплату труда. Соответствующие условия могут быть распространены и на инженерные кадры.

Проректор Санкт-Петербургского политехнического университета Виталий Сергеев заявил, что большие компании должны не просто заказывать в вузах НИОКРы, но и транслировать им свои долгосрочные технологические вызовы на ближайшие 10-15 лет. По его мнению, в России нужно развивать систему поддержки открытых инноваций как в самих компаниях, так и вузах, а также - работу перспективных инженерных команд в специализированных структурах внутри вузов. К примеру, благодаря стимулированию инновационной деятельности подобного рода в трех ведущих университетах Бостона (Гарвардском, Массачусетском и Бостонском университеты) с 2010 года было создано более 2 тыс. технологических компаний.