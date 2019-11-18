День инвестора: «Норникель» раскрыл планы на будущее

Инвестиции в будущее

Основными драйверами роста спроса на продукцию компании в ближайшие 10 лет должны стать крупнейшие тренды последнего времени – гибридизация и электрификация автомобилей, а также ужесточение законодательства относительно выхлопных газов. Кроме того, в компании заявили, что им удалось существенно улучшить понимание своей ресурсной базы, что позволяет менеджменту плавно перейти к более долгосрочному планированию – отсюда и увеличение сроков программ развития с 5 до 10 лет.

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В компании ожидают, что новая программа «роста» может привести к существенному росту бизнеса и капитализации компании. Так, добычу руды в Норильском промрайоне предполагается удвоить (согласно оптимистичному сценарию - в 2,5 раза, до 40-45 млн тонн с учетом роста добычи в «Южном кластере» и постепенным вводом мощной совместного предприятия с «Русской платиной»).

Для этого компания увеличит производство на всех рудниках своего Талнахского кластера, где уже проведена доразведка запасов. Также планируется вывести на проектную мощность (2,5 млн тонн руды в год) рудник Скалистый и значительно (до 9 млн тонн) увеличить добычу на «исторических» рудниках «Южного кластера», разрабатываемых практически с самого начала освоения норильских богатств.

Разумеется, эти природные ресурсы предстоит не только добыть, но и переработать. Чтобы справиться с этой задачей, «Норникель» намерен провести модернизацию Талнахской обогатительной фабрики, добавив мощности на переработку/обогащение еще 8 млн тонн. Компания рассматривает также возможность модернизации Норильской обогатительной фабрики на основе освоенных на ТОФ технологий в целях переработки растущей добычи «Южного кластера».

Кроме того, в ближайшее время предполагается вывести на проектную мощность Быстринский ГОК в Забайкальском крае (10 млн тонн руды в год). Рост добычи, согласно планам компании, приведет к росту переработки концентратов на металлургических мощностях и обеспечит примерно 30-50% рост производства базовых металлов компании в 10-летней перспективе.

Все это в ближайшие годы приведет к значительному росту (примерно вдвое) инвестиций компании в капитальные проекты, говорится в материалах «Норникеля». Затраты возрастут с базовых $1,5 млрд до $3,5-4 млрд в 2022-2025 годах.

«Зеленая» компания

При этом компания намерена еще до окончания нового 10-летнего цикла ввести в строй экологические мощности, которые обеспечат кардинальное снижение нагрузки на окружающую среду. На экологические проекты предполагается потратить $3,5 млрд, которые в первую очередь предполагаю снижение выбросов диоксида серы – основного загрязнителя атмосферы на площадках компании.

«Норникель», согласно заявлению компании, стремится встать на один уровень с лидерами отрасли, сократив выбросы до 2025 года в 10 раз. Все новые мощности, предусматриваемые стратегией роста компании, уже включают в себя технологии, позволяющие улавливать 90-95% диоксида серы.

Серный проект 2.0 в Норильске будет реализован поэтапно. Ожидается, что новая конфигурация позволит достигнуть гораздо более высокого уровня сокращения выбросов, чем предполагалось ранее. На первом этапе - к 2023 году - выбросы диоксида серы в НПР будут сокращены на 45% по сравнению с 2015 годом, к 2025 – на 90% (в 10 раз); стратегическая цель – снижение в 20 раз к 2030 году.

На Кольском полуострове планируется закрыть два не поддающихся экологической модернизации цеха – плавильный в поселке Никель и металлургический в Мончегорске, что позволит свести к нулю выбросы в трансграничной зоне, а также снизить до минимума воздействие на окружающую среду в Мончегорске.

Уже по итогам 2020 года планируется сокращение выбросов в 2 раза по сравнению с 2015 годом и в 7 раз — по итогам 2021 года. При значительном экологическом эффекте закрытие упомянутых производств не окажет существенного влияния на экономические показатели компании.

«Мы уверены в том, что «Норникель» будет играть важнейшую роль в переходе глобальной экономики и, прежде всего, транспорта на «зеленые рельсы». Однако мы также считаем, что наши собственные активы в этом новом мире тоже должны быть не менее «зелеными», — прокомментировал новые планы развития компании ее президент Владимир Потанин.

Интересы инвесторов

Руководитель отдела металлургической и горнодобывающей промышленности «ВТБ Капитал» Дмитрий Глушаков отмечает, что предыдущий план развития «Норникеля» (2017-2025 годы) подразумевал рост производства в среднем на 2-3% в год по корзине металлов, а новый план - 3-4% среднегодовой рост, но уже до 2030 года. «Конечно же за счет более высоких капитальных расходов: если до 2022 года гайденс не поменялся, то в 2022-25 годах компания собирается теперь тратить по $3,5-4 млрд в год», — поясняет аналитик.

Дмитрий Глушаков отмечает, что «ВТБ Капитал» положительно оценивает изменения в инвестиционной программе «Норникеля» - экспертам рынка и инвесторам нравится рынок палладия, на который в основном будут направлены новые инвестиции. Но есть, разумеется, и факторы, которые могут встревожить инвесторов.

«Конечно, инвесторам может не понравиться, что компания может сократить дивидендные выплаты после 2022 года, когда закончится действие акционерного соглашения и начнется активная фаза инвестиционного цикла», — отмечает Глушаков.

Вице-президент «Норникеля» по стратегическому планированию Сергей Дубовицкий уже сообщил журналистам, что после 2023 года акционеры могут договориться об иных дивидендных ориентирах.

«Такое обсуждение может состояться между ключевыми акционерами ближе к сроку истечения соглашения. Менеджмент не является стороной этого обсуждения, но со своей стороны формирует видение оптимальной модели», — сообщил топ-менеджер компании. После 2025 года новые проекты должны начать генерировать денежный поток, что приведет к росту дивидендных выплат.

Еще один эксперт, аналитик Sova Capital Юрий Власов, полагает, что увеличение расходов на капитальное инвестирование всегда воспринимается инвесторами с опаской, так как ведет к сокращению свободного денежного потока. При этом специалисты положительно оценивают планы «Норникеля» по увеличению добычи руды и производства, а также усилия, связанные с улучшением ситуации с выбросами в производственных центрах компании. «План развития я оцениваю хорошо - 10-летний план лучше 5-летнего из-за повышенной глубины инвестиционного горизонта», — резюмирует Власов.