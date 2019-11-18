Последний шанс: что «Газпром» предложил Украине

«Газпром» направил украинскому «Нафтогазу» официальное предложение о продлении контракта по транзиту газа. Как сообщается, газовый монополист готов заключить контракт на год с учетом прогнозного спроса в ЕС.

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Предложение «Газпрома» также было направлено министру энергетики Украины Алексею Оржелю и заместителю председателя Еврокомиссии Марошу Шефчовичу.

Для продления действующего договора «Газпром» выдвинул сразу несколько условий. Во-первых, это отказ обеих сторон от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

В частности, говорится о том, что необходимо отменить решение Антимонопольного комитета Украины о штрафе для «Газпрома» за «нарушение экономической конкуренции». Также «Нафтогаз Украины» должен отозвать ходатайство об инициировании Европейской комиссией расследования против «Газпрома».

Действующий контракт на транзит газа заканчивается в конце года, и новый все еще далек от подписания. У Москвы и Киева принципиально разные позиции.

Украина хотела бы заключить долгосрочный контракт, а России, с учетом запуска новых газопроводов, более выгодно краткосрочная сделка. Например, на год.

«Нафтогаз» предлагает прокачку 90 млрд кубометров газа сроком на 15 лет с условием «качай или плати». Но «Газпром» не готов качать такие объемы даже с 1 января, потому что будут запущены новые газопроводы — «Северный поток — 2» и вторая нитка «Турецкого потока», и необходимость в прокачке такого же большого объема топлива, как раньше, через Киев отпадает.

Также Москва называет условием для заключения транзитного договора обнуление судебных претензий. А Киев идти на это не готов. «Нафтогаз», наоборот, выдвигает все новые иски к «Газпрому».

Так, Москва уже давно оспаривает решение Стокгольмского арбитражного суда. Согласно ему, «Газпром» обязан выплатить «Нафтогазу Украины» $2,56 млрд. Споры между компаниями возникли из-за якобы недопоставленных российской корпорацией объемов газа по транзитному договору. Киевские власти уже пытались заставить суд выполнить решение, покушаясь на активы «Газпрома» в Швейцарии, Нидерландах, Люксембурге и Великобритании. Однако пока эти попытки ареста ни к чему не привели.

При этом в начале ноября исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко сообщил, что «Нафтогаз» направил в Стокгольмский арбитраж новый иск к «Газпрому» на сумму более чем $12 млрд. Он пояснял, что иск подан в ответ на стремление «Газпрома» обжаловать решение Стокгольмского арбитража по транзитному контракту между компаниями.

Ранее в России неоднократно заявляли, что без отказа Украины от решения Стокгольмского арбитража в свою пользу договоренности по транзиту газа «фактически невозможны».

«Бред какой-то. Обостряют ситуацию, зачем?» — эмоционально комментировал эти действия «Нафтогаза» на днях президент России Владимир Путин.

Также политик заявил, что Украина взяла на себя обязательства привести законодательство в соответствие с европейским. И это обстоятельство создает риск прекращения транзита российского газа через эту страну.

«Украина действительно имеет обязательства по внедрению европейского законодательства до конца этого года. И я очень надеюсь, что украинский парламент сегодня сможет разблокировать подписание уже принятого законопроекта 2239-1 «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с обособлением деятельности по транспортировке природного газа», — комментировал на днях глава украинской газовой компании «Нафтогаз» Андрей Коболев.

При этом Еврокомиссия недавно дала понять, что, несмотря на все сложности и разногласия, она без суеты продолжает работать над проблемой транзита российского газа через Украину.

«С нашей стороны мы спокойны и продолжаем работу в рамках трехсторонних переговоров над поиском решения [по транзиту газа]», — заявила недавно на пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕК Мина Андреева, комментируя по просьбе журналистов слова президента РФ Владимира Путина о риске прекращения транзита российского газа.