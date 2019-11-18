«Найти работу очень сложно»: где ждут пенсионеров

Названы сферы деятельности, где пенсионеры быстрее всего находят работу

Пожилым россиянам не везет на пенсии. Потеряв квалифицированную работу, они часто вынуждены рассматривать не самые престижные профессии. Работодатели охотно берут пенсионеров на массовые вакансии — уборщиков, охранников, телефонных операторов, работников склада, рассказали «Газете.Ru» рекрутинговые компании. Прожить без работы и помощи родственникам пожилым сложно. Средний размер пенсии по России — чуть более 14 тысяч рублей.

Работодатели охотно берут сотрудников, которые достигли пенсионного возраста, на вакансии, не требующие особой квалификации. Это курьеры, разнорабочие, операторы call-центра. Это следует из ответов опрошенных «Газетой.Ru» рекрутинговых компаний.

До этого РИА «Новости» рассчитало индекс привлекательности рынка труда пенсионеров в различных регионах и ранжировало их по условиям труда для пожилых работников. Выяснилось, что легче всего пенсионерам устроиться на работу в Москве и Санкт-Петербурге. У них оказалось 79,9 и 77,1 баллов соответственно (по шкале от 0 до 100). Неплохие условия для пожилых в Ленинградской области, которая замыкает тройку лидеров с индексом в 69,8 баллов. Гораздо менее комфортно пенсионерам работается в Чечне, Туве и на Алтае.

Опрошенные «Газетой.Ru» рекрутеры таким данным не удивились. В Москве и Санкт-Петербурге действительно возможности у пенсионеров больше, чем в других регионах, подтвердили они.

«Это крупнейшие экономические центры, и здесь всегда нужны будут сотрудники для разовых задач или частичной занятости», — прокомментировал «Газете.Ru» категорийный менеджер «Авито Работа» Дмитрий Пучков.

Но в целом по стране пенсионерам найти работу сложно. Даже в Москве и Санкт-Петербурге большая часть вакансий для пожилых работников – это совсем не работа мечты.

Так, пенсионеров готовы взять на работу водителями, уборщиками, рабочими, телефонными операторами, комплектовщиками на складе и охранниками. Такие данные зафиксировал по итогам опроса работодателей сервис «Авито Работа». В опросе приняли участие специалисты, отвечающие за подбор линейного персонала по массовым профессиям.

У сервиса «Работа.Ру» похожие данные.

«Чаще всего соискателей пенсионного возраста готовы рассматривать на массовые и рабочие профессии: операторы call-центра, продавцы продуктового ритейла, курьеры, охранники, слесари, монтажники, фрезеровщики, токари, сварщики»,

— заявили «Газете.Ru» в пресс-службе компании.

Самые популярные профессии среди пенсионеров — должности сторожа, продавца, контролера, дворника, уборщика и консьержа, говорит в свою очередь аналитик ГК АЛОР Алексей Антонов.

«После выхода на пенсию, как правило, пенсионеры при новом трудоустройстве теряют в 1,5 раза от прежнего дохода. Остаются на работе после оформления пенсий чаще сотрудники бюджетных учреждений, а вот в частных компаниях они не задерживаются надолго. И нельзя сказать, что поправки в закон, защищающие людей предпенсионного возраста от увольнения, могут пока работать в полную силу — в больше степени люди уходят сами из-за порой невыносимых условий работы», — отметил Антонов.

Впрочем, есть профессии, которые не так подвластны возрасту. Так, рекрутеры отмечают, что пожилых кандидатов, несмотря на возраст, берут на работу врачами, учителями, инженерно-техническими специалистами, научными сотрудниками.

Кроме того, согласно недавнему исследованию «Работы.ру», чаще всего принять на работу кандидатов старше 55 лет готовы работодатели из сфер производства и агропромышленности (16,3% компаний), ритейла (14,7% компаний), ресторанной и транспортной сфер (по 10% компаний).

Однако в обмен на возможность работать на старости лет работодатели часто ожидают от сотрудников, что их ожидания по зарплате будут ниже, чем у обычных работников.

Так что лучший выход для квалифицированных пожилых работников – оставаться на той работе, где они трудились раньше. И постараться не терять ее.

«99,9% людей пенсионного возраста продолжат работать там же, где они работали до достижения этого самого возраста»,

— отмечает президент Superjob Алексей Захаров.

В России проживает 43,9 млн пенсионеров. Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда на начало 2019 года. По данным Росстата, средний размер пенсий в России в целом в третьем квартале 2019 года составил 14 174 руб. Он едва ли покрывает прожиточный минимум в стране, который во втором квартале составил 11 185 руб.

При этом возраст выхода на пенсию постепенно сдвигается. С 2019 года в России проходит пенсионная реформа. Она предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста на пять лет: до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Завершится переходный период для женщин в 2028 году, для мужчин – в 2034 году.

«За последние пять лет доля лиц старше трудоспособного возраста в численности занятых выросла с 8,5% до 9,6%», — указывал глава Минтруда Максим Топилин в сентябре на G20.

По статистике Росстата, официально трудится около 9,67 млн пенсионеров.