«Найти работу очень сложно»: где ждут пенсионеров

Работодатели охотно берут сотрудников, которые достигли пенсионного возраста, на вакансии, не требующие особой квалификации. Это курьеры, разнорабочие, операторы call-центра. Это следует из ответов опрошенных «Газетой.Ru» рекрутинговых компаний.

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До этого РИА «Новости» рассчитало индекс привлекательности рынка труда пенсионеров в различных регионах и ранжировало их по условиям труда для пожилых работников. Выяснилось, что легче всего пенсионерам устроиться на работу в Москве и Санкт-Петербурге. У них оказалось 79,9 и 77,1 баллов соответственно (по шкале от 0 до 100). Неплохие условия для пожилых в Ленинградской области, которая замыкает тройку лидеров с индексом в 69,8 баллов. Гораздо менее комфортно пенсионерам работается в Чечне, Туве и на Алтае.

Опрошенные «Газетой.Ru» рекрутеры таким данным не удивились. В Москве и Санкт-Петербурге действительно возможности у пенсионеров больше, чем в других регионах, подтвердили они.

«Это крупнейшие экономические центры, и здесь всегда нужны будут сотрудники для разовых задач или частичной занятости», — прокомментировал «Газете.Ru» категорийный менеджер «Авито Работа» Дмитрий Пучков.

Но в целом по стране пенсионерам найти работу сложно. Даже в Москве и Санкт-Петербурге большая часть вакансий для пожилых работников – это совсем не работа мечты.

Так, пенсионеров готовы взять на работу водителями, уборщиками, рабочими, телефонными операторами, комплектовщиками на складе и охранниками. Такие данные зафиксировал по итогам опроса работодателей сервис «Авито Работа». В опросе приняли участие специалисты, отвечающие за подбор линейного персонала по массовым профессиям.

У сервиса «Работа.Ру» похожие данные.

«Чаще всего соискателей пенсионного возраста готовы рассматривать на массовые и рабочие профессии: операторы call-центра, продавцы продуктового ритейла, курьеры, охранники, слесари, монтажники, фрезеровщики, токари, сварщики»,

— заявили «Газете.Ru» в пресс-службе компании.

Самые популярные профессии среди пенсионеров — должности сторожа, продавца, контролера, дворника, уборщика и консьержа, говорит в свою очередь аналитик ГК АЛОР Алексей Антонов.

«После выхода на пенсию, как правило, пенсионеры при новом трудоустройстве теряют в 1,5 раза от прежнего дохода. Остаются на работе после оформления пенсий чаще сотрудники бюджетных учреждений, а вот в частных компаниях они не задерживаются надолго. И нельзя сказать, что поправки в закон, защищающие людей предпенсионного возраста от увольнения, могут пока работать в полную силу — в больше степени люди уходят сами из-за порой невыносимых условий работы», — отметил Антонов.

Впрочем, есть профессии, которые не так подвластны возрасту. Так, рекрутеры отмечают, что пожилых кандидатов, несмотря на возраст, берут на работу врачами, учителями, инженерно-техническими специалистами, научными сотрудниками.

Кроме того, согласно недавнему исследованию «Работы.ру», чаще всего принять на работу кандидатов старше 55 лет готовы работодатели из сфер производства и агропромышленности (16,3% компаний), ритейла (14,7% компаний), ресторанной и транспортной сфер (по 10% компаний).

Однако в обмен на возможность работать на старости лет работодатели часто ожидают от сотрудников, что их ожидания по зарплате будут ниже, чем у обычных работников.

Так что лучший выход для квалифицированных пожилых работников – оставаться на той работе, где они трудились раньше. И постараться не терять ее.

«99,9% людей пенсионного возраста продолжат работать там же, где они работали до достижения этого самого возраста»,

— отмечает президент Superjob Алексей Захаров.

В России проживает 43,9 млн пенсионеров. Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда на начало 2019 года. По данным Росстата, средний размер пенсий в России в целом в третьем квартале 2019 года составил 14 174 руб. Он едва ли покрывает прожиточный минимум в стране, который во втором квартале составил 11 185 руб.

При этом возраст выхода на пенсию постепенно сдвигается. С 2019 года в России проходит пенсионная реформа. Она предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста на пять лет: до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Завершится переходный период для женщин в 2028 году, для мужчин – в 2034 году.

«За последние пять лет доля лиц старше трудоспособного возраста в численности занятых выросла с 8,5% до 9,6%», — указывал глава Минтруда Максим Топилин в сентябре на G20.

По статистике Росстата, официально трудится около 9,67 млн пенсионеров.