«Ситуация созрела»: как мост приблизит Якутию

Президент России Владимир Путин одобрил проект строительства моста через Лену в Якутске. В понедельник, 18 ноября, об этом заявил глава Якутии Айсен Николаев, заявив, что одобрение от федеральных властей получено.

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Ранее это стало известно по данным источников «Коммерсанта», которые сообщили, что 9 ноября Путин «фактически утвердил» проект строительства автодорожного моста через Лену. Он наложил резолюцию на письмо, в котором глава Якутии просил предусмотреть в бюджете средства на проект: «Ситуация созрела до реализации».

Как утверждает Николаев, власти республики провели переговоры «с потенциальными инвесторами о реализации проекта Ленского моста в районе Якутска на основе частной концессионной инициативы». Стоимость трехкилометрового сооружения и еще 11 км подходов к мосту оценивается в 83 млрд руб. с НДС.

Государством предусмотрен капитальный грант в 54 млрд руб. и участие частного инвестора.

Расходы по уплате НДС ложатся на инвестора, чьи совокупные инвестиции составят 28,6 млрд руб.

Легковые автомобили смогут ездить по мосту бесплатно, грузовые и все остальные транспортные средства обяжут платить по 1−4 тыс. руб. в зависимости от категории и года реализации проекта.

Нет трафика — нет моста

Мост через Лену могли начать строить еще лет пять назад. Но тогда Путин не одобрил эту идею. Не исключено, что это было решено с подачи тогдашнего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Он говорил, что правительство сомневается в необходимости такого строительства. «Мост через Лену тоже под вопросом, но по другой причине — что трафик не очевиден», — говорил Улюкаев.

По последним оценка, мост через Лену будет вантовой конструкции с двумя полосами для движения. Прогнозная интенсивность движения — 1,5 млн автомобилей, в том числе каждый пятый автомобиль — грузовой.

В июне этого года о мосте в ходе «прямой линии» Путин упомянул о мосте, и в августе эту идею внесли в проект нацпрограммы развития Дальневосточного федерального округа. В сентябре глава Якутии Николаев говорил, что федеральные ведомства в принципе дали положительное заключение на строительство объекта.

Строительство моста предполагается завершить в 2025 году, к новому президентскому сроку.

Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», в целом положительно оценивают идею строительства очередного мегапроекта в сфере инфраструктуры.

Зато будет выход к Тихому океану

Дороги, а точнее, их низкое качество и нехватка — одна из основных проблем России. Это сильно тормозит экономический рост. По этой причине инвестиции такого рода в любом случае оправданы.

«Точных оценок, разумеется, никто не даст, но проект будет иметь высокий синергетический эффект для экономики региона, поэтому его строительство вполне может быть поддержано заинтересованными инвесторами», — говорит гендиректор компании «Вальтер Констракшн» Евгений Вальтер.

Весомый аргумент в переговорах с ними — существенное участие государства (свыше 54 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов).

Кроме того, будет создана концессия и на стадии эксплуатации не покрытые сборами расходы предполагается дополнительное субсидировать через механизм минимально гарантированной доходности, уточняет Вальтер.

«Ранее звучали мнения, что более целесообразно строить не мост, а тоннельный переход, который решил бы задачу круглогодичного автосообщения, обеспечил бы трубопроводную и инфраструктурную логистику республики Якутия», — уточняет говорит Владимир Савченков, генеральный директор АПРИ «Флай Плэнинг».

Дальнобойщики и владельцы большегрузного транспорта легко переживут введение платы за проезд по мосту, поскольку они просто заложат ее в стоимость своих услуг, считает аналитик «Финам» Алексей Коренев.

«Частные инвесторы, насколько я знаю, считают этот проект привлекательным, хотя все понимают, что на 100% этот проект никогда не окупится за счет трафика», — резюмирует вице-президент центра «Экономики инфраструктуры» Павел Чистяков.

Окупаемость моста возможна, но в довольно длительных пределах 25-30 лет, возражают в компании «Вальтер Констракшн».

Так или иначе, но если соединить берега Лены в районе Якутска, то это позволит развивать территорию площадью миллион квадратных километров и соединит три федеральные и четыре региональные автомобильные трассы. Мост позволит перевести центральную и южную части республики на круглогодичное сообщение и 22 района республики (из 35), где проживает свыше 90% населения, получат надежную транспортную связь с центром республики и близлежащими районами.

«Не стоит также забывать, что, построив этот мост, Россия получит еще один выход к Тихому океану», — говорит Савченков из «Флай Плэнинг».