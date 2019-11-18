Обман водителей: как недоливают на АЗС

На автозаправках в России недолив топлива превышает норму в два-три раза, следует из проверок по Центральному федеральному округу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минпромторг.

Например, на 10 л топлива недолив достигает 50-90 мл при норме не более 25 мл.

«По данным проверок, согласно заключению экспертной организации, при измерении налива 10 л образцовым мерником при норме не более 25 мл фактически недолив составлял от 50 до 90 мл. При измерении налива 50 л при норме не более 125 мл фактически недолив составлял от 200 до 300 мл», — сообщили в пресс-службе по итогам проверки в этом году в Центральном федеральном округе.

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Недоливают топливо две трети автозаправок, выяснили в Минпромторге.

До этого проверку проводило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Как выяснилось, в 2019 году топливо недоливала каждая пятая (19%) АЗС. Нарушения были выявлены по итогам проверки 200 автозаправок.

Также были претензии к качеству топлива. На территории 9% АЗС оно не соответствовало нормам.

В прошлом году Федерация автовладельцев России (ФАР) cообщала, что схемами недолива топлива промышляют 76% автозаправок. В среднем по АЗС — до 5% от оплаченного литра. В итоге реальная стоимость бензина увеличивается на 10 рублей, констатировали в ведомстве.

Ранее в Минпромторге указывали на возможность введения в 2021 году оборотных штрафов за недолив топлива. Так, автозаправки могут наказываться штрафом в размере 1% от выручки за предыдущий год. При этом сумма наказания будет составлять не менее 500 тыс. рублей.

Повторные нарушения будут караться штрафом до 3% от выручки, но не менее 2 млн рублей.

«Введение оборотных штрафов побудит все организации следить за состоянием оборудования для отпуска топлива, его соответствием установленным нормам, а также исключить противоправные действия сотрудников по донастройке оборудования на отпуск определенного объема», — заявили в Минпромторге (цитата по ТАСС).

Однако для таких мер должны быть внесены поправки в КоАП. В следующем году ожидается принятие обновленного КоАП, в силу новая версия кодекса вступит 1 января 2021 года.

В настоящее время в административном кодексе максимальный штраф за недолив составляет 100 тыс. руб. для юрлиц, 50 тыс. руб. — для индивидуальных предпринимателей должностных лиц.

В Росстандарте предложили новый способ борьбы с недоливом на АЗС. Об этом в интервью «Российской газете» в конце октября сообщал руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.

«Проверяться будет не конкретная колонка, а ее работа как измерительная система, в том числе в связке с оператором за кассой. Сегодня при проверке на АЗС нам говорят: «Зачем вы к кассиру заходите? Тестируйте колонку, а мы запустим, как положено». Только когда проверка будет комплексной и внезапной, мы сможем оперативно выявлять «недолив», — говорил Абрамов.

При этом контролеров могут вооружить спецприбором, который фиксирует недолив топлива до 1%.

«Меньше «в полевых условиях» поймать сложно — влияют температура, расширение топлива и погрешность измерений», — отмечал глава Росстандарта.

В апреле президент России Владимир Путин выражал недовольство ценами на бензин. К тому моменту за год средний чек на АЗС вырос на 11%, подсчитали эксперты «Платформы ОСД», проанализировав чеки с онлайн-касс.

Тем не менее на совещании с Путиным вице-премьер Дмитрий Козак оценил ситуацию как стабильную: и с точки зрения обеспеченности потребителей, и с точки зрения ценовой доступности.

«По состоянию на 10 апреля розничные цены на бензин в среднем составляют 42,3 рубля за 1 л, что на 1,4% больше, чем в декабре 2018 года. А на дизтопливо — 47,2 рубля, что на 1,6% выше, чем в декабре. Изменения в первую очередь обусловлены ростом с начала текущего года налога на добавленную стоимость на 2%», — сказал тогда Козак.

В октябре средняя розничная цена за литр бензина составляла 44,67 руб, свидетельствуют данные Росстата. Бензин автомобильный марки АИ-98 к октябрю подорожал до 51,66 руб, марки АИ-95 до 45,7 руб.