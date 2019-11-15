Кто может стоять за кампанией против «Новотранса»

«Изначально информация про «Новотранс» появилась на «мусорных» сайтах практически с нулевой посещалкой и уже оттуда попала в телегу, — анализирует ситуацию телеграм-канал «Медиатехнолог». — Все бы ничего, однако не понятно, как крупнейший перевозчик угля мог оформлять ложный экспорт нефтепродуктов, не имея на балансе даже цистерн».

Более того, «Новотранс» недавно успешно провел презентацию своих транспортных и инфраструктурных проектов представителям 70 крупнейших банков и объявил о выходе на биржу, замечает «Незыгарь».

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«Новотранс», видимо, хочет долго и системно работать с инвесторами и, говорят, взаимно. Банкирам рассказали, что проекты, которые реализует компания, включены в госпрограммы, и ясно, что партнеры не прогадают», — констатирует телеграм-канал.

«Судя по всему, именно в связи с этим кто-то решил вставить палки в колеса вагонов «Новотранса», и создал в телеграме наскоро слепленный хайп с обвинениями боссов компании во всех смертных грехах. И заказчики хайпа вообще не долго думали, и взяли выдержки из текста 2006 года с сайта, имеющего репутацию «сливного бочка», и написали откровенную глупость, — пишет «Незыгарь». — А умели бы работать, то нашли бы информацию, что во времена якобы имевших место событий нынешних хозяев «Новотранса» даже и рядом с компанией не было».

К тому же «Новотранс» на днях раскрыл все финансовые показатели. Чистая прибыль в прошлом году — более 8 млрд рублей, стоимость активов — свыше 35 млрд, долго и краткосрочные кредиты и займы — 22 млрд рублей. Соотношение долга к показателю EBITDA 1,26, что свидетельствует о здоровой кредитной нагрузке. Показатели аудированы PricewaterhouseCoopers. К тому же около трех месяцев назад агентство «Эксперт РА» присвоило «Новотрансу» высокий рейтинг ruA.

В самом «Новотрансе» усматривают проблему в конфликтных взаимоотношениях с компанией «Сибантрацит Логистик».

Представитель «Новотранса» рассказал «Газете.Ru», что компания еще с июля 2017 года оказывала ООО «Сибантрацит Логистик» услуги по предоставлению подвижного состава под перевозки угольной продукции. А вот в мае 2019 года «Сибантрацит Логистик» уведомил «Новотранс» о расторжении договора в одностороннем порядке, за что в данном договоре предусмотрены штрафы и неустойки, связанные с нарушением договорных обязательств, в том числе неустойки за невыполнение плана погрузки и простои вагонов.

«ГК «Новотранс» неоднократно пыталась уладить коммерческий спор путем переговоров, в досудебном порядке. Несмотря на предпринятые усилия, договоренности не были достигнуты и ГК «Новотранс» была вынуждена обратиться в суд с иском к ООО «Сибантрацит Логистик», — отмечается в заявлении.

«В октябре и ноябре 2019 года суды первой инстанции полностью удовлетворили исковые требования ГК «Новотранс» по двум первым делам на общую сумму 255 млн рублей о взыскании договорной неустойки», — рассказали «Газете.Ru» в «Новотрансе».

Там, также уточнили, что на настоящий момент в производстве Арбитражного суда Москвы находятся еще четыре дела по аналогичным спорам от ГК «Новотранс» к ООО «Сибантрацит Логистик» на общую сумму свыше 270 млн рублей.

Помимо этого ГК «Новотранс» заявляет, что готовит к подаче в суд иски за отказ от погрузки в период с июля по декабрь 2019 года на сумму свыше 1 млрд рублей.

Судя по количеству исков, наблюдатели делают вывод, что возможно, дела прямо сейчас у «Сибантрацита» идут вовсе не блестяще.

Помимо миллиардных претензий «Новотранса» свои счеты к «Сибантрациту» имеются также у РЖД, а также ее «дочек» Федеральной грузовой (ФГК) и Федеральной пассажирской компаний (ФПК).

Очевидно, что кампания в СМИ и телеграм-каналах, если за ней действительно стоит «Сибантрацит», на чем настаивают в ряде публикаций, появившихся в конце этой недели, не может способствовать решению проблем компании. В отличии от честного разговора с кредиторами или компетентного разбирательства в суде.