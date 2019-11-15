«Ничего не меняется»: посуточная аренда квартир остается

Российские сервисы для аренды жилья — ЦИАН и «Авито» — рассказали «Газете.Ru», что не будут убирать объявления о посуточной сдаче квартир.

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Так они отреагировали на новость о том, что в Жилищный кодекс и подзаконный акт были внесены изменения, регламентирующие порядок использования квартир. Согласно им, в жилых помещениях не допускается размещение гостиниц или предоставление гостиничных услуг. Часть экспертов расценило это как запрет на посуточную аренду квартир.

«Мы следим за ситуацией и реакцией рынка. Об изменениях в нашем сервисе сейчас говорить рано, в данный момент для нас ничего не меняется»,

— заявил «Газете.Ru» директор по продукту ЦИАН Дмитрий Григорьев. Закон не запрещает посуточную аренду, поясняет он.

«На сегодняшний день мы не видим сокращения объемов спроса и предложения на площадке. На данный момент «Авито Недвижимость» не меняет правил модерации в категории краткосрочной аренды», — прокомментировал ситуацию «Газете.Ru» руководитель направления краткосрочной аренды в «Авито» Артем Кромочкин.

О том, что посуточная аренда запрещена, эксперты стали говорить после того, как вышло постановление правительства о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями. Текст документа был опубликован 11 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно ему, запрещается использовать жилые помещения для оказания гостиничных услуг, промышленных предприятий, а также осуществления миссионерской деятельности, если иное не предусмотрено законом «О свободе совести и религиозных объединениях».

При этом проживающим в квартире на законных основаниях разрешается использовать жилые помещения для осуществления профессиональной и индивидуальной предпринимательской деятельности, если это не нарушает права других граждан и требования, которым должно отвечать жилое помещение.

Фактически о запрете сдачи квартир в постановлении речи не идет, она лишь должна осуществляться по договору.

В соответствии с Гражданским кодексом, аренда жилого помещения регулируются Ст. 610 Гражданского кодекса РФ. Для найма нужно заключить договор, а собственнику платить налоги.

При этом краткосрочная аренда кодексом тоже не исключается.

Текст постановления правительства только повторяет ст. 17 Жилищного кодекса «Назначение жилого помещения и пределы его использования. Пользование жилым помещением». В нее внесли изменения в апреле 2019 года.

То есть глава правительства Дмитрий Медведев привел подзаконный акт в соответствие с скорректированными положениями Жилищного кодекса, разъяснили в «Гаранте». Так, с 1 октября запрещено оказывать гостиничные услуги в жилых помещениях многоквартирных домов.

Таким образом, в соответствии с ним, расположенные в жилых домах мини-отели и хостелы должны были закрыться. Однако часть экспертов расценило это как запрет и на краткосрочную аренду в жилых домах.

Путаница могла быть вызвана тем, что ранее председатель комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская выступила с заявлением в «Коммерсантъ FM», объяснив, что «посуточная аренда — это гостиничные услуги».

Подписанное Медведевым постановление не запрещает посуточную или почасовую аренду, оно лишь направлено на урегулирование деятельности, связанной с гостиничным бизнесом, пояснила «Газете.Ru» юрист международной юрфирмы «Ильяшев и партнеры» Иоанна Щербакова.

«Под гостиницами, как правило, понимается средство размещения с определенным номерным фондом, в котором оказывается некий комплекс услуг дополнительно от проживания (питание, оздоровительные услуги, услуги туристического характера и другие). Таким образом, гостиничная услуга включает в себя не только услугу по размещению», — сказала юрист.

А при посуточной/почасовой аренде жилья, например, через сервисы Airbnb , «Авито», ЦИАН, оказываются только услуги по проживанию, говорит Щербакова. По ее словам, нововведения вряд ли приведут к блокировке объявлений о сдаче в аренду квартир посуточно/на час на интернет-площадках.

Документ нельзя трактовать как табу на посуточную аренду квартир, пояснили позже и в Госдуме.

«Запрет на посуточную аренду квартир невозможен, поскольку нарушает принципы гражданского оборота. По Гражданскому кодексу, сегодня собственник вправе распоряжаться имуществом по своему усмотрению, в том числе для краткосрочной аренды», — указал ответственный секретарь экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Склянчук (цитата по «РИА Новости»).