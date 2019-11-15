«Кабальная сделка»: в России меняют правила развода

В России хотят делить имущество супругов по-новому. Главы двух думских комитетов — по госстроительству и законодательству, а также по вопросам семьи, женщин и детей — Павел Крашенинников и Тамара Плетнева внесли в Госдуму законопроект о закреплении в Семейном кодексе понятия общего имущества супругов, которое предусматривает его раздел в случае развода в рамках одного судебного разбирательства.

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Сейчас такого понимания в отношении общего имущества супругов нет. Вещи, имущественные права и общие долги пары рассматриваются как набор отдельных объектов.

«В результате судами многократно рассматриваются споры о разделе имущества одних и тех же супругов», — объяснил Крашенинников. В одном деле может делиться недвижимость, в другом — деньги на счетах, в третьем — права на уставной капитал.

В итоге новые иски можно подавать бесконечно.

Если предложенное изменение будет принято, то раздел имущества можно будет начать, только предварительно определив размер доли каждого из супругов. И делать это в рамках одного судебного разбирательства.

Кроме того, законодатели хотят внести определенность в вопрос, как относиться к сделкам одного из супругов в тайне от другого.

Очень часто в браке, когда отношения уже закончились, муж, например, занимается сознательным выводом активов, чтобы лишить при разводе законной доли жену. Оспорить эти операции потом очень сложно. В этом случае необходимо доказать недобросовестность третьего лица.

Как считает Крашенинников,

нужно прописать в законе, чтобы совершение сделок по отчуждению общего имущества без согласия второго супруга являлось основанием для уменьшения размера доли в общем имуществе для продавца.

Один из самых болезненным вопросов при разводе — это долги, которые, например, взял супруг и потом при разделе имущества «повесил» на другого.

Они включаются в общую массу. В результате «невинный» супруг, который не брал их и не тратил, например, на роскошную жизнь на стороне, потом получает гораздо меньшую долю по суду.

Депутаты считают, что нужно запретить погашение долгов за счет второго супруга, если в суде можно доказать,что долги возникли после разрыва отношений во время раздельного проживания пары. Тоже самое предусмотреть и в случаях, когда средства пошли не на нужды семьи.

По закону пара может прописать, как будет делиться «совместно нажитое» после развода в рамках брачного договора. Но с этим также бывают сложности при разводе.

Законопроект меняет нынешнюю практику, когда суды могут признавать недействительными брачные договоры, если одна из сторон оказывается «в крайне неблагоприятном положении». Такая оценочная формулировка в Семейном кодексе дает возможность для широкого толкования, считают депутаты. Ее нужно исключить из документа.

Впрочем, если брачный договор «оказался кабальной сделкой», то его по-прежнему можно будет признать недействительным.

Кроме того, законопроект предлагают регистраторам недвижимости самостоятельно запрашивать сведения в ЗАГСе и уточнять данные ЕГРН без заявления супругов. Часто доля в собственности регистрируется только на одного из пары, несмотря на то, что она приобретена на общие деньги.

В итоге это не только создает риск нарушения прав для одного из супругов, но и проблемы для будущих покупателей недвижимости.

«Новые правила раздела супругов направлены на упрощение процедуры. Если раньше раздел имущества в суде проходил в несколько этапов (сначала делили недвижимость, потом бизнес, средства на счетах), то сейчас предлагается сразу определить размер всего совместно нажитого имущества и доли каждого супруга. Это действительно может упростить процедуру раздела имущества при разводе, так как значительно сократит количество разбирательств», — говорит Павел Сигал, первый вице президент «Опоры России».

Также в законопроекте пытаются решить одну из важных проблем при разводе: когда одному из супругов остается недвижимость, а другому –денежная компенсация его доли.

«В документе предлагается ввести возможность рассрочки в таком случае, и в суде определять сроки для выплаты этой рассрочки. Сегодня так получается, что размер компенсации определен, а сроки — нет, и потому процесс выплаты затягивается», — отмечает эксперт.

Впрочем, по словам руководителя практики частного права НЮС Амулекс Елены Проскуровой,

новые правила раздела имущества супругов в целом не решат проблем, с которыми сталкиваются супруги при разводе.

В частности, как отмечает юрист, например, возможность отмены брачного договора с новой формулировкой — оказался «оказался кабальной сделкой» (сейчас — «в крайне неблагоприятном положении» ) — точно также дает возможность для широкого толкования.

В данном случае нужно «прописывать все до мелочей», отмечает эксперт.

В случае с долгами супругов, то даже при новой редакции возможны различные манипуляции.

Так, как рассказал «Газете.Ru» один из юристов, то сегодня специалисты по бракоразводным делам специально советуют своим клиентам писать долговые расписки, чтобы увеличить причитающееся им по закону. Причем бумага может быть составлена буквально накануне судебного разбирательства, и эксперты дадут советы, как ее грамотно «состарить» для суда, чтобы экспертиза не выявила подделки. Таким образом, возникает иллюзия, что деньги был отданы во время брака и опять-таки долг может быть разделен по пополам.

«Вряд ли можно поддержать предлагаемые поправки, так как на практике они могут принести больше вреда, чем пользы. Предложение считать общее имущество цельным имущественным комплексом, с одной стороны, может снизить нагрузку на суды и упростить процесс раздела имущества. Но возникает вопрос, за счет чего такое упрощение будет достигнуто, – не всегда можно определить доли супругов в разных видах имущества совокупно, иногда это требует отдельного рассмотрения и исследования обстоятельств дела», — резюмирует адвокат Московской коллегии адвокатов ГРАД Наталья Тарасова.

При этом, по ее словам, если сведения о недвижимости будут запрашивать регистраторы, это приведет к неразберихе и увеличению сроков регистрации сделок.