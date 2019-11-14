«Деньги теряются»: почему ЦБ не откажется от копеек

--Расскажите, пожалуйста, когда в России наступит прекрасное безналичное завтра? Или все же наличные деньги будуn в обращении всегда?

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— В прошлом году доля безналичных платежей в рознице впервые превысила долю наличных и составила 56%, а к концу этого года ожидается на уровне 65%. Тем не менее, от наличных никто не собирается отказываться. Должно быть право выбора, каким именно инструментом расплатиться: кто-то привык к наличным, кто-то к банковским картам, кто-то к электронным платежам. Задача Банка России в том числе – обеспечить всю «палитру».

--Какие банкноты у нас популярны в обращении? И какие чаще всего подделывают?

— Больше всего в обращении банкнот номиналом 1 тысяча и 5 тысяч рублей. Они же являются и самыми подделываемыми. Тем не менее, нужно подчеркнуть, что в целом фальшивых денег в России не так много.

За девять месяцев текущего года у нас в обращении выявлено около 29 тыс. поддельных банкнот, а общее число подделок по сравнению с ситуацией 4-5 лет назад снизилось в два раза.

В целом в прошлом году на 1 млн банкнот в обращении приходилось лишь семь поддельных, и это наименьшее значение за последнее десятилетие. Во многих странах этот показатель выше. Например, в еврозоне в 2018 году он был равен 25.

— По скольким признакам банкомат определяет подлинность купюры?

— Современный банкомат проверяет много защитных признаков, в том числе не менее четырех машиночитаемых защитных признаков из шести, рекомендованных Банком России. Такой банкомат не примет подделки.

— Что качественнее определяет подлинность купюры: живой человек или техника? Живой человек, оснащенный техникой, – или техника без живого человека?

— Банкноты Банка России имеют достаточное количество защитных признаков, которые позволяют человеку и машине ее проверить. Современная техника умеет без ошибок выявлять поддельные банкноты.

Пожалуй, точный ответ на ваш вопрос — это живой человек, вооруженный техникой и знаниями. Нет таких подделок, которые бы не были выявлены экспертами Банка России. Такие специалисты обладают уникальными знаниями и с помощью специального оборудования могут проверить признаки самого высокого уровня защиты.

Есть признаки, которые проверяет только Центральный банк. Нет такой подделки, которую мы бы пропустили.

Следующий уровень защиты предназначен для кассовых работников, но и в этом случае для проверки некоторых признаков понадобится специальное оборудование. То, что легко проверить человеку, сложно проверить машине. И наоборот — то, что машина проверит с легкостью, измерив специальные характеристики, – человек без соответствующего оборудования проверить не может.

На первом уровне обороны от подделок у нас находится защитные признаки для населения. Это так называемые органолептические защитные признаки, для проверки которых достаточно просто посмотреть на банкноту, пощупать ее, наклонить. Такие признаки наших банкнот находятся на самом высоком уровне, ничем не уступают уровню защиты банкнот зарубежных стран.

Мы используем самые передовые разработки, особенно на тех номиналах, которые в большей степени подвергаются атаке фальшивомонетчиков.

— О признаках платежеспособности купюр можете рассказать? Объясните обывателю, какую банкноту надо менять однозначно.

— Признаки платежеспособности опубликованы на сайте Банка России. Поэтому, если сомневаетесь, примут ли у вас порванную или постиранную банкноту в магазине или банке, загляните на наш сайт.

Если у вашей банкноты есть небольшие повреждения – пятнышко, надпись, небольшой надрыв, отсутствует маленький угол, то такую банкноту должны принять в любом магазине.

--Что делать, если банкноту не принимает кассир?

— Нужно обращаться в Роспотребнадзор с жалобой на неправомерное действие кассира торгующей организации.

Если у банкноты значительные повреждения — сохранилось не менее 55% первоначальной площади — такая банкнота тоже является платежеспособной, но с ней лучше сразу обратиться в банк.

Сотрудник банка проверит ее на подлинность и обменяет на неповрежденную или примет на экспертизу.

— Можно обратиться в любой банк?

— В любой банк, у которого есть кассы для работы с наличными деньгами. Если кассир кредитной организации в чем-то сомневается, то отошлет эту банкноту нам. А Банк России проведет экспертизу и даст заключение о ее подлинности и платежеспособности. Кстати,

экспертиза поврежденных купюр производится бесплатно. По ее результатам гражданину выплатят сумму денег, признанных платежеспособными, через кассу кредитной организации или зачислят на его счет.

— Отказать в обмене купюры банк не имеет права?

— Нет, не имеет права отказать в приеме банкноты на экспертизу – это будет нарушение.

— Что нужно сделать в случае отказа? Жаловаться в ЦБ?

— Да, можно обратится в интернет-приемную на сайте Банка России. Но такие случаи очень редкие.

— Что будет с банкнотой, если, например, ее случайно постирать в стиральной машине?

— Банкнота в хорошем состоянии проверку в стиральной машине выдержит. Более того, это один из элементов испытания на прочность и износоустойчивость. Когда разрабатываются новые банкноты, то проводятся специальные тесты на различные виды агрессивных воздействий на деньги.

Во время стирки у банкноты испортятся отдельные машиночитаемые защитные признаки. В первую очередь, появится ультрафиолетовое свечение, она начинает светиться голубым. Банкоматы ее скорее всего не примут.

А подготовленный кассир магазина или банка сможет проверить оставшиеся признаки и принять в платеж.

На практике непреодолимых проблем расплатиться стираной купюрой нет, если только она не была очень изношена и не порвалась на несколько частей при стирке. Но если сохранившиеся части составляют хотя бы 55% ее площади, то банк примет их на экспертизу.

— Стоит ли нам ждать появления новых номиналов купюр?

— Новых номиналов абсолютно точно ждать не стоит.

Если говорить о плановой модернизации комплекса защитных признаков, то есть такая хорошая международная практика, когда раз в 5-7 или в 10 лет старая банкнота заменяется новой, с новым комплексом защитных признаков. Мы такую операцию последний раз проводили в 2010-2011 годах с банкнотами в 500,1000 и 5000 рублей.

— Принципиально существующий дизайн уже меняться не будет?

— Мы остаемся в рамках городской серии, но в 2017 году у нас сменился образец банкнот. Он осовременен и в нем используется расширенный набор защитных признаков.

При этом купюры 200 и 2000 выполнены в совершенно другой цветовой гамме, которая раньше не использовалась.

В банкнотном ряду каждая купюра должна отличаться от другой. Когда вы открываете кошелек, то смотрите на банкноту под углом. Поэтому в первую очередь ваш выбор купюры основан на цвете. Банкноты 200 и 2000 отличаются от других, так и должно быть. Именно это позволяет не совершать ошибок.

— Давайте тогда поговорим о металлических деньгах. Будут ли сохраняться в обороте копейки или они уйдут в ближайшее время?

— Тарифы на ряд услуг и товаров, в том числе такие социально значимые, как лекарства, исчисляются в копейках. Именно поэтому мы обязаны обеспечить необходимое количество монет в обороте.

— А мелкие рублевые монеты будут продолжать хождение?

— Рубль – это очень востребованный номинал. Его много заказывают коммерческие банки – рубль, два, пять, десять.

— Много выпускается в год новых рубликов?

— Мы выпускаем больше, чем получаем обратно, примерно на треть. Хотя монеты традиционно хороши тем, что их износ происходит очень медленно – они служат 25-30 лет, если возвращаются обратно в обращение.

— А с чем вы можете это связать? Люди просто теряют деньги?

— Где-то деньги теряются, где-то они оседают в копилках, их неохотно принимают в платежи. Мы периодически проводим дни приема монет для их возврата в обращение.

— А где востребованы монеты?

— В первую очередь, в транспорте, ритейле, аптеках, в вендинге.

— Может ли купюра в 50 рублей быть заменена на монету?

— В этом вопросе есть как аргументы «за», так и «против». За выпуск такой монеты выступают представители вендинговой индустрии. Им она нужна для сдачи.

Тем не менее,

при выпуске новой монеты необходимо быть уверенными, что она прослужит хотя бы 20-30 лет. С учетом активного развития безналичных платежей в нашей стране, вопрос о необходимости инвестиций в чеканку новой монеты не очевиден.

Делать долгосрочные прогнозы о востребованности монет через 20-30 лет очень сложно. Поэтому мы внимательно смотрим за ситуацией. И в случае, если вдруг окажется, что да, есть объективная необходимость в выпуске 50-рублевой монеты и это будет выгодно, то, конечно, такое решение будет принято.