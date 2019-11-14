«С ними проще»: почему мигранты стоят дороже россиян

В поисках работы россияне все чаще стали конкурировать с мигрантами, хотя в отличии от своих коллег из стран СНГ за свою работу они просят меньше. Как показали результаты исследования сервиса по поиску работы Worki, зарплатные ожидания россиян на 6% ниже, чем у приезжих. Авторы проанализировали 1,7 млн откликов соискателей на позиции кассиров, грузчиков, водителей, продавцов, охранников, уборщиков, официантов. Исследование проводилось в октябре-ноябре 2019 году.

«Самая большая разница в зарплатных ожиданиях оказалась у водителей (14%) — мигранты запрашивают в среднем по России 54,5 тыс. рублей, тогда как россияне всего 47 тыс. рублей»,

— указано в исследовании.

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Также на должность охранника приезжие из стран СНГ готовы идти за 23,3 тыс. рублей в месяц, в то время как россияне согласны получать на этой должности 22,2 тыс. рублей. Вдобавок за работу курьером мигранты хотят как минимум 31 тыс. рублей, а россияне – всего 29,9 тыс. рублей. Примерно одинаковый уровень зарплаты россияне и трудовые мигранты ожидают на позициях продавца и администратора — это в среднем 25 тыс. рублей, хотя приезжие все равно запрашивают на 500 рублей больше.

При этом если смотреть на статистику в географическом разрезе, то наименьший разрыв наблюдается в Москве (640 рублей, или 1,6%). В Санкт-Петербурге мигранты в среднем запрашивают на 3,2% (1150 рублей) остальных россиян. Самый большой отрыв в зарплатных ожиданиях аналитики зафиксировали в Нижнем Новгороде — на 18,3% (более 5 тыс. рублей). По данным статистической службы МВД России на июль, в стране проживает более 10 млн иностранцев. Из них большая часть граждан СНГ.

Разрыв в зарплатных ожиданиях связан с тем, что зачастую мигранты качественнее выполняют свою работу и перерабатывают в отличие от местного населения, признал в беседе с «Газетой.Ru» президент Федерации мигрантов России, член Общественного совета МВД Вадим Коженов.

«Мы постоянно говорим о том, что это миф, что приезжающие сюда мигранты работают за копейки и поэтому отбирают трудовые места у местного населения. Это полная чушь, потому что они давно уже не работают за копейки, они трудятся на тех же самых ставках. При этом чаще всего оплата труда бывает сдельная, как например, у таксистов и там не имеет значения везет ли пассажира мигрант или гражданин РФ», — прокомментировал исследование «Газете.Ru» Коженов.

По его словам, мигранты вполне обоснованно требуют большей зарплаты.

«Они больше и лучше работают, если местный житель работает по трудовым нормам, то мигранты чаще всего перерабатывают. Поэтому они мыслят не тем, сколько они заработают за 167 часов, как положено по Трудовому кодексу, а сколько они заработают, если будут добросовестно работать целый месяц не по 8 часов, как нормы сделаны, а больше. Как потопаешь, так полопаешь», — заключил он.

Дорой патент

В этом году правительство России утвердило квоты на трудовых мигрантов в различных отраслях на 2020 год. Например, на стройках она составит 80%. Однако норма не распространяется на строительные объекты Москвы, Дагестана, Бурятии и Амурской области. В сфере выращивания овощей и фруктов квота на уровне 50%. На сухопутном пассажирском и автомобильном грузовом транспорте допустимая доля мигрантов зафиксирована на уровне в 26% от общей численности сотрудников. Однако некоторые регионы зашли еще дальше. Например, в Хабаровском крае со следующего года мигрантам запретили работать водителями автобусов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Сергей Фургал.

Но даже в случае, если мигрант прошел по квоте, ему все равно нужно получить патент на работу, цена которого в этом году значительно выросла, отметил в беседе с «Газетой.Ru» проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

Трудовой патент — это разрешение на работу. Обращаются за ним иностранные граждане, прибывшие в Россию с целью осуществления трудовой деятельности. Патент выдается иностранному гражданину на срок от 1 до 12 месяцев. После его можно переоформить. При этом в патенте прописывается специальность и указывается территория действия патента. Работать иностранцам можно лишь в пределах этой территории и по указанной профессии или виду деятельности. Не требуется патент для работы в России приезжим из государств Евразийского экономического союза: Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии.

«В этом году произошла индексация стоимости патента мигранта. Если в прошлом году ему надо было платить 4,5 тыс. в месяц за право работать, то в этом году уже 5 тыс. в месяц. Соответственно,

им нужно найти способ индексировать заработную плату, поэтому они в зарплатные ожидания объективно вставляют необходимый дополнительный заработок, который погасит затраты»,

— отметил Сафонов.

Например, в Москве стоимость трудового патента продолжает увеличиваться. В 2020 году мигранту придется платить за право работы еще на 350 руб. больше — 5350 руб. В Санкт-Петербурге — 4 тыс. рублей. На Среднем Урале придется заплатить 5,4 тыс. руб.

А конкуренция на рынке труда с приезжими всегда была, поясняет Сафонов. К тому же, она будет увеличиваться за счет новой рабочей силы. Например, свою роль сыграло то, что на рынок труда выходят лица предпенсионного возраста, пояснил эксперт. Да и поток мигрантов в Россию восстанавливается, поэтому давление на рынке труда есть, констатирует собеседник издания.

Тем не менее предпочтения работодателей зависят от самих предприятий, указывает он. «Проще, конечно, дело иметь с мигрантами, его проще уволить и проще управлять», — добавляет эксперт.