Жизнь в кредит: зачем лезут в долговую яму

Около трети займов (35%) россияне берут на неотложные нужды, когда срочно нужны деньги до зарплаты. Об этом говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, проведенном специально для «Газеты.Ru».

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В ходе него было проанализировано более 100 тыс. заявок, поданных на получение необеспеченных краткосрочных — до одного месяца — потребительских займов в 2019 году.

На втором месте — ремонт недвижимости. Эта цель была указана в 18,6% заявок. В МФК «МигКредит» «Газете.Ru» назвали похожую цифру — займы на ремонт нужны 19% клиентов.

«При этом деньги активно берут не только на ремонт квартир, но и ремонт теплиц по весне, например», — говорит директор по связям с общественностью компании Игорь Петров.

Наличие собственного автомобиля — еще одна частая причина, чтобы взять займ.

8,2% берут деньги на ремонт и обслуживание машин, мотоциклов и квадроциклов, включая покупку запчастей и сложный кузовной ремонт.

На праздники занимают деньги в 6,2% случаев. В основном речь идет о покупке подарков на дни рождения и различные знаменательные даты.

4,8% клиентов влезают в новые долги, чтобы отдать имеющиеся.

В «МигКредите» эти цифры чуть больше. В 7% случаях обращались за займами для расплаты по имеющимся кредитам.

Часть заявок клиентов связана с необходимостью взять деньги на отпуск. Примерно 4,2% берут такие займы, поясняют в Webbankir.

«Чаще всего таким образом оплачивают «горящие туры», — рассказывает Игорь Петров.

На медицину занимают реже – в 3,2% случаев. Наиболее частая причина занять деньги на лечение связана с оплатой услуг стоматологов. На лечение зубов приходится более трети «медицинских» ссуд.

Бывают и довольно экзотические поводы. Несколько сотен клиентов брали деньги на покупку билетов в театр.

Около сотни раз средства потребовались клиентам на извинение перед девушкой после измены (именно такую причину указывали россияне) или просто после ссоры, говорится в исследовании.

10 раз деньги занимали, чтобы забронировать место в ресторане на день рождения, и

один раз деньги понадобились матросу, на сборы, необходимые для того, чтобы уйти в море,

говорится в исследовании.

Некоторым клиентам займы брались также для работы на форекс-рынке или для инвестирования в другие финансовые инструменты.

Спрос на кредиты на относительно небольшие суммы (50–100 тыс. рублей), цель которых покрытие повседневных или экстренных расходов, наблюдается и в банковском секторе.

Особенной популярностью пользуются кредитные карты. «В среднем на одного клиента сейчас приходится по 2-3 кредитки с относительно небольшими лимитами», — говорит начальник департамента потребительского кредитования банка ТКБ Наталья Белякова.

Основная причина, почему россияне залезают в долги, — низкие доходы. Они падают шестой год подряд.

Так, по данным Росстата, они падали на протяжении 2014–2017 годов. В 2018 году был зафиксирован почти нулевой рост — на 0,2%.

В 2019 году, по всем прогнозам, может повториться ситуация прошлого года. По данным статистического ведомства, в первом квартале располагаемые доходы упали на 2,5%, во втором — на 0,1%. В третьем квартале они выросли на 3%, что эксперты объяснили низкой базой.

По официальному прогнозу Минэкономразвития на 2019 год, реальные доходы могут вырасти по итогам года на 0,1%. В базовом варианте макропрогноза на 2020 год рост реальных россиян ожидается на уровне 1,5%.

При этом аудиторы из Счетной палаты сомневается в реалистичности этого сценария, называя такие оценки слишком оптимистичными.

По итогам второго квартала 2019 года прожиточный минимум на душу населения в целом по России составил 11 185 руб., однако 18,6 млн россиян, а это 12,7% всего населения страны, имели доходы ниже этой величины.

«Сочетание падающей платежеспособности и растущего интереса к микрокредитам говорит о том, что займы и кредиты часто выплачиваются с помощью новых займов и кредитов, то есть

строятся личные финансовые пирамиды в надежде переждать спад в экономике и в уровне жизни»,

— говорил «Газете.Ru» ранее директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

Никаких значимых улучшений в российской экономике эксперты в ближайшее время не предвидят. Чиновники делают ставку на создание резервов и на большие инфраструктурные стройки, которые едва ли приведут к скорому росту уровня жизни.