Добрались до базы: россиянам увеличат декретные

Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. рублей. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Фонда социального страхования (ФСС). В 2019-м году самая большая выплата за 140 дней составляла 301 095 рублей.

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Увеличились и пособия по уходу за ребенком до 1,5 года — с 26 тысяч рублей до почти до 28 тысяч.

Выплаты во время декрета и по уходу за ребенком напрямую зависят от того, была ли женщина трудоустроена и с какой зарплаты платились налоги.

Закон ограничивает максимальную сумму, от которой рассчитываются пособия. Так, для женщин, уходящих в декрет в 2020 году, предельные базы для начисления страховых взносов в ФСС за 2018 и за 2019 год составляют 815 тыс. рублей и 865 тыс. рублей соответственно.

Таким образом, чтобы получать максимальное пособие, россиянка должна официально получать в месяц более 60 тысяч рублей.

Однако, если посмотреть статистику Росстата, то столько в нашей стране получают далеко не все.

По официальным данным за второй квартал этого года, средняя зарплата по России составила 48 453 тыс. рублей.

К тому же не всегда можно официально трудоустроиться, процветает рынок теневой занятости.

В частности, чиновниками ранее приводились оценки серого рынка труда в 38 млн человек трудоспособного возраста.

«В России не по всем специальностям можно устроиться на официальную работу. Многие стараются оформить сотрудников с минимальным официальным заработком на уровне МРОТ, так что на максимальные декретные можно не рассчитывать. К тому же работодателям в России вообще не нравятся беременные сотрудники. Так что они при собеседовании стараются оформить женщин неофициально, чтобы потом не мучиться с декретными. Бывает и «доведение» до увольнения беременной. Как правило, судиться с работодателем бесполезно, слишком много сил и денег тратится впустую», — поделилась с «Газетой.Ru» одна из матерей в декрете.

Если не сложилось с работой, то минимальные декретные выплаты будут сильно меньше — около 52 тысяч рублей.

В случае, когда к моменту выхода в декрет мама не работает, пособие платит государство. В 2020 году минимальный размер выплат на первого ребенка составит 4 852 рубля, на второго и последующего — 6 554 рубля. Это совсем не 28 тысяч рублей, о которых говорят в соцстрахе.

По данным опроса ВЦИОМ, только 27% россиян считают меры поддержки семей с детьми до 1,5 года эффективными, в то время как больше половины опрошенных ратуют за повышение количества льгот. Около 52% респондентов отмечают, что только на выплаты от государства без дополнительного заработка прожить матери и малолетнему ребенку крайне сложно.

При этом чиновники еще и пытаются сократить эти пособия. Из недавних инициатив вспоминается предложение Минтруда платить пособие до 1,5 года только тем родителям, которые действительно сидят с малышом, а не просят присмотреть за детьми своих родственников. Министерство уже подготовило соответствующий законопроект.

Как пояснили в Минтруде, если опекун при неполном рабочем дне проводит на работе больше времени, чем с ребенком, то деньги по уходу за малышом не должны поступать ему на карту ежемесячно.

Суммы поддержки семей с 1,5 до 3 лет ребенка вообще критически мизерные. Для подавляющего количества матерей это пособие в размере 50 рублей.

Впрочем, со следующего года семьям пересмотрен размер поддержки, но только для признанных официально нуждающихся.

Раньше право на выплаты было только у тех семей, в которых размер среднедушевого дохода не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума в регионе. С 2020 года его получат семьи с доходом ниже двукратной величины данного показателя.

Тем, у кого родился первый и второй ребенок, выплачивается ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума. Его величина разнится в зависимости от региона проживания, однако в среднем по стране составит около 12 тысяч рублей.

В России предусмотрены дополнительные меры поддержки для многодетных матерей и матерей-одиночек.

Например, один из многодетных родителей имеет право на бесплатный проезд и питание детей в школе. Оплата садика происходит в размере 70% от цены. Есть скидки или во многих случаях возможно бесплатное посещение развлекательных мероприятий для детей. Можно, например, получить компенсация за покупку школьной формы.

Статус матери-одиночки дает возможность получить некоторые преференции. В частности, льготы на коммуналку, двойной налоговый вычет по доходам. Также можно записать в сад вне очереди. В Москве действует региональная прибавка: для одиноких детей до трех лет выплаты составляют до 15 тысяч рублей, от 3 до 18 лет — 6 тысяч рублей.

Но, чтобы получить эти льготы, их нужно пробивать в социальных службах, а не у многих мам в декрете находятся на это время и силы.

При этом существенные выплаты в Москве (с учетом региональной доплаты) положены по потере кормильца. Их выплачивают до 14 лет ребенка. Пособие начисляется в двойном размере, если женщина официально не работает. Пенсия на ребенка и на мать составляет по 19 500 рублей на каждого. В итоге — 39 тысяч рублей.