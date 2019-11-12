Превышают и не пристегиваются: как штрафуют водителей

Российские автолюбители стали чаще получать штрафы за нарушение правил дорожного движения(ПДД). Согласно свежей статистике Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой информации МВД России (УОС МВД), в период с январь по сентябрь 2019 года сотрудники Госавтоинспекции выписали автолюбителям 104,2 млн постановлений.

«За аналогичный период прошлого года вынесено 94,3 млн постановлений»,

— рассказали «Газете.Ru» в ведомстве.

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Чаще всего россияне получают «письма счастья» за нарушения скоростного режима, добавили в УОС МВД. Также довольно много штрафов было выписано за неследование знакам дорожного движения или требованиям дорожной разметки. В топ самых популярных нарушений также вошли непристегнутые ремни безопасности, парковка в запрещенных местах и проезд на красный свет.

В столичной статистике штрафов преобладают те же нарушения.

С начала года автолюбители из Москвы получили свыше 20,6 млн штрафов за нарушение ПДД,

рассказали «Газете.Ru» в Управлении государственной инспекции безопасности дорожного движения (УГИБДД ГУ МВД) по г. Москве.

По данным ведомства, больше всего штрафов — около 10,9 млн постановлений — водители получили за превышение скоростного режима. Чаще всего постановления выносились по статье 12.9. КоАП РФ, которая регулирует превышение скорости от 20 до 40 км/ч от установленного лимита. За данное правонарушение автолюбитель должен оплатить 500 рублей.

При этом в подавляющем большинстве водители предпочитают оплачивать штраф сразу после его получения. В таком случае они получают право на 50%-ю скидку. «Необходимо отметить, что 14,6 млн постановлений было оплачено в размере половины от суммы назначенного штрафа в течении 20 дней с момента вынесения постановления», — отметили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД.

Столь высокие показатели связаны с растущим числом камер видеонаблюдения на российских дорогах. Если в 2017 году на трассах работали 13 тыс. камер, то сейчас их количество выросло до 14 тыс.

По словам начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаила Черникова, количество нарушений в расчете на одну камеру в России год от года снижается. «В этом году камеры видеофиксации выявили порядка 100 миллионов нарушений. Это больше, чем в прошлом году, но рост идет за счет того, что общее количество камер увеличивается.

А количество нарушений на одну камеру при этом уменьшается», — сказал глава российской Госавтоинспекции в эфире »Авторадио».

Однако россияне по-прежнему активно нарушают правила скоростного режима, сетует Черников. По его оценкам, на данный вид нарушений приходится 89% общего количества выписанных штрафов.