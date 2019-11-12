У папы в долг: на что россияне покупают жилье

Примерно 16% владельцев собственного жилья приобрели квадратные метры за счет родителей, свидетельствуют результаты исследования «Авито Недвижимость», которые оказались в распоряжении «Газеты.Ru». Чтобы получить данные, компания провела всероссийский опрос.

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Среди источников средств на первый взнос по ипотеке респонденты указывали также «свои деньги» (41% от числа опрошенных).

«Второе места по популярности занимают средства, вырученные от продажи другой недвижимости (26%)», — указывают авторы исследования, отмечая, что на третьем месте идет как раз помощь со стороны родителей.

Еще 9% решили взять другой кредит для того, чтобы оплатить первоначальный взнос. Вдобавок 8% опрошенных указали, что внесли средства на пару с партнером, а за 2% респондентов заплатили друзья.

В данный момент первоначальный взнос на покупку является одним из главных условий выдачи ипотеки. При этом в некоторых банках размер суммы может колебаться от 20% до 50% в зависимости от продолжительности кредита и его процентной ставки. Также при выдаче ссуды сотрудники финансовой организации обращают внимание на уровень заработной платы, стаж работы, наличие поручителя и семейное положение заемщика.

«Чтобы получить льготную ставку или меньший размер первоначального капитала, заемщик должен предоставить большой пакет документов, который еще не гарантирует льгот. При этом копить на первый взнос заемщикам, в особенности молодым семьям, приходится как минимум 5-7 лет. В период накопления они вынуждены отказывать себе буквально во всем, что потом влезь в кредитную кабалу», — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» председатель совета Молодежного парламента при Госдуме Мария Воропаева.

Депутат также добавила, что Молодежный парламент неоднократно предлагал отменить первоначальный взнос для молодых россиян в возрасте от 18 до 35 лет. «Однако инициатива не нашла поддержки у банков, которые считают ипотеку рисковым активом, и пока находится в подвешенном состоянии. Мы в свою очередь пытаемся найти обходные пути и уже предложили безотзывный вклад, который позволит проще накопить семьям на взнос», — подчеркнула Воропаева.

По задумке авторов, безотзывный вклад будет представлять собой специальный банковский счет, на который клиент кладет средства для первоначального взноса. Затем в этом же банке он получает уже льготную ставку по ипотеке. Сейчас инициатива проходит экспертизу.

Маткапитал под запретом

Между тем половина квартир покупается в России с привлечением заемных средств. Только за прошлый год россияне взяли почти 1,5 млн жилищных кредитов на 3,018 трлн рублей, а за первые девять месяцев текущего года показатель составил 895 тыс. ипотечных займов на почти два трлн рублей.

Чаще всего россияне берут ипотеку на 11-15 лет. Также популярны выплаты сроком на 20 лет, а ипотеку на срок менее 10 лет получают не более 15% заемщиков. Примечательно, что 2% заемщиков даже не помнят, сколько лет они будут выплачивать кредит, отмечают представители «Авито Недвижимость».

Тем не менее с увеличением возраста респондентов уменьшается количество тех, кто берет ипотеку.

Чаще всего готовы взять долгосрочный кредит россияне моложе 25 лет.

«Кредит взяли 73% опрошенных в этой группе», — указывают авторы исследования. В возрасте 56 лет и старше кредиты берут всего 21%. Среди этой группы опрошенных более двух третей оплатили недвижимость своими деньгами или с помощью родственников.

Зачастую молодые семьи берут ипотеку, уже имея двух детей, и пытаются использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса на квартиру. В соответствии с текущим законодательством, россияне имеют право перечислить материнский капитал в счет первого платежа по ипотеке. Однако на практике провести транзакцию не так-то просто.

Специализированные форумы полны жалоб недовольных клиентов, которые так и не смогли оформить кредит с использованием материнского капитала. В особенности сложно дело обстоит с выдачей льготных займов с господдержкой под 5–6% годовых для семей с детьми, отметила в беседе с «Газетой.Ru» жительница Москвы Александра Чижикова.

Программой господдержки могут воспользоваться семьи, в которых второй или последующий ребенок родился в 2018–2022 годах. Льготные кредиты на жилье можно получить в одном из 46 банков, утвержденных Минфином. Первоначальный взнос по такой ипотеке должен быть не менее 20%, а сумма займа — до 6 млн рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — до 12 млн рублей.

«Мы подходили под эти условия и подали заявку на ипотеку в три крупных банка. Сначала нам одобрили кредит, но когда мы захотели использовать материнский капитал в качестве первого взноса, все банки нам отказали. В итоге я вынуждена была занимать деньги у родителей и друзей», — рассказала Александра.

Уже после выдачи ссуды москвичке объяснили причину отказа. Оказалось, что банки предпочитают брать только собственные деньги заемщика, к которым не относится субсидия от государства. Вдобавок Пенсионный фонд России (ПФР) не сразу перечисляет маткапитал на баланс банка, а застройщики, как правило, не готовы ждать оплаты.

«А свои средства банк, естественно, вкладывать не хочет. Получается, что на практике расплатиться маткапиталом практически невозможно», — сетует Чижикова.