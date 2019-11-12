Удар по здоровью и карману: к чему приведет отказ от пластика

В Минприроде не получали письмо Greenpeace, в котором предлагалось запретить в России использование 10 одноразовых пластиковых загрязнителей окружающей среды. Об этом сообщили «Газете.Ru» в ведомстве.

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С предложением о том, что в нашей стране стоит запретить использование целого ряда загрязнителей окружающей среды, выступили экологи. Greenpeace отправила письмо на имя министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина.

Greenpeace хочет запретить использование влажных салфеток, пакетов-маек и фасовочных пакетов. Также в списке оказались контейнеры и посуда (чашки, стаканчики, крышки от стаканчиков, столовые приборы), ватные палочки на пластиковой основе, трубочки и мешалки для напитков, пластиковые палочки для воздушных шаров, палочки для конфет.

Как отмечалось в обращении Greenpeace, правительству необходимо определить и утвердить перечень рекомендуемых к использованию многоразовых товаров, а также установить целевые показатели по доле такой упаковки на рынке.

При этом организация заявила о том, что нужно экономически стимулировать уход от пластика. Однако какие это должны быть меры, оперативно «Газете.Ru» в Greenpeace не смогли прокомментировать.

О том, что необходимо постепенно уходить от пластика, говорили ранее и чиновники.

«Крупные торговые сети разделяют озабоченность как экологических организаций, так и органов государственной власти в отношении необходимости сокращения использования пластиковых пакетов и других загрязнителей окружающей среды», — прокомментировали обращение экологов «Газете.Ru» в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Однако нужно разрабатывать не только сами запретительные меры, но и предложения по замене продукции из пластика, считают в организации.

Введение жестких запретов на оборот тех или иных товаров стоит вводить только после того, как потребителю будет предложена замена, отмечают в АКОРТ.

Если говорить о возможном запрете на гигиеническую продукцию — например, влажных салфеток или ватных палочек, то в этом случае производители перейдут с искусственных материалов на природные, прогнозируют в организации.

Однако это не спасет природу от причиняемого ей вреда. Так, если перейти на использование бумажных салфеток или деревянной либо картонной основы для палочек и трубок, то нужно учитывать и просчитывать также и экономический вред от работы предприятий, производящих целлюлозно-бумажные изделия, говорят в АКОРТ. К тому же цена на продукты-заменители будет явно выше.

Засорение планеты — это важная экологическая проблема, однако для ее решения должна быть разработана комплексная программа, отмечает в беседе с «Газетой.Ru» президент НКО «Союз переработчиков пластмасс» Михаил Кацевман.

Технически вопрос уже решен во многих станах. Это, в частности, переход на биоразлагаемые материалы, которые через шесть месяцев превращаются в углекислый газ и воду и планету при этом не засоряют.

«Но позиция «давайте что-нибудь запретим» непонятна — я к ней отношусь достаточно отрицательно, поскольку за этим стоят десятки предприятий. Люди, рабочие места, зарплата, да и мы с вами, которых в киосках и буфетах станут кормить не из пластиковой, а бумажной посуды, пропитанной лаком. Он может нанести уже вред не планете, а нам с вами», — поясняет Кацевман.

По его мнению, власти должны собрать производителей, например, в рамках Союза переработчиков или Союза химиков, составить совместно программу и поставить задачу о переходе на другие виды продукции.

Если же просто запретить пластик, то проблема загрязнения планеты не решится, ведь отдельные организации поставят штампик «био-материал» и будут продолжать поставлять упаковку, засоряющую планету, говорит он.

«Заметьте, вендоры, которые продают нам кофе и прочее, они что начнут делать? Они начнут делать [стаканчики — «Газета.Ru»] из бумаги. Начнут просто, возможно, травить людей. Потому что бумага будет иметь такое покрытие, чтобы она не растворялась, которое еще не получило разрешение на контакт с пищевыми продуктами или не испытано Минздравом. Они очистят природу, но начнут травить нас с вами. Кто-нибудь задумывается, какой вред может нанести несертифицированный бумажный стакан?» — задается вопросом Кацевман.

Пластик надо изымать — это давно решенный вопрос без всяких подсказок Greenpeace, — заявил в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» бывший главный санитарный врач, экс-руководитель Роспотребнадзора, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Но в этом случае нужны не запреты, тут нужны экономические механизмы, которые бы сделали выгодным одно и невыгодным другое», — утверждает Онищенко.

Как отметил в беседе с «Газетой.Ru» генеральный директор компании «Вальтер Констракшн» Евгений Вальтер, учитывая, что ежегодно потребление товаров с использованием пластика увеличивается и по прогнозу к 2030 году из расчета на одного человека в год будет использоваться более 89 кг (сейчас 32 кг), обеспокоенность экологов понятна.

Однако, если резко ограничить выпуск продукции, то это разорит прибыльный бизнес.

«Наиболее разумный вариант — постепенное сокращение потребления этих изделий с заменой их на разлагаемые в природе. Но нужны реальные и работающие ограничения по производству такой продукции, которые бы компенсировались альтернативным замещением производства менее опасной для окружающей среды продукции», — резюмирует эксперт.