«Нужна мотивация»: Дальнему Востоку могут снизить пенсионный возраст

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга во вторник, 12 ноября, заявил, что в Кремле никак не оценивают предложение вернуть прежний пенсионный возраст на Дальнем Востоке.

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«Мы никак не оцениваем. Позиции на этот счет нет», — заявил представитель главы РФ.

Инициативу предоставить жителям Дальнего Востока право выходить на пенсию раньше положенного по закону срока выдвинул глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов. По его мнению, послабления необходимы для того, чтобы сократить отток населения из северных регионов страны.

Дальневосточный федеральный округ — особая территория с суровыми климатическими условиями, указал парламентарий

«Для того чтобы люди туда приезжали и оставались, нужна особая мотивация», — заявил Харитонов. Он добавил, что речь идет о снижении пенсионного возраста в регионе до прежнего уровня: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Депутат Харитонов заявил, что инициатива может затронуть 1,2 млн человек, а на ее реализацию потребуется около 16,2 млрд рублей.

По его мнению, такая сумма в масштабах страны не является большой. Харитонов указал, что это необходимо сделать, так как уровень заработной платы в регионе низкий по сравнению со среднероссийским, а покупательная способность населения невысокая. Да и продолжительность жизни небольшая.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» выразил мнение, что все инициативы, которые облегчают жизнь и труд людей, тем более в таком регионе, как Дальний Восток, где условия жизни на самом деле весьма тяжелы, должны рассматриваться в приоритетном порядке.

«Но любая инициатива будет действенна только в том случае, если ее инициатор соблюдает два условия — деньги и законодательная инициатива. Сначала надо понять, есть ли у государства средства на реализацию предложения», — отметил Нилов.

По словам депутата, финансирование подобной инициативы следует прописать отдельной строкой в бюджете. Кроме того, предложение должно быть внесено в Госдуму в виде законопроекта или поправок к уже действующим законам.

«Иначе все инициативы так и останутся лишь на уровне слов. Также необходимо понять, готов ли кто-то из депутатов инициировать прохождение этой поправки через Думу, так как часто бывает, что и средства на какие-то выплаты есть, но делать их регион не может, так как на законодательном уровне приняты определенные нормы, и для их смены нужно менять закон», — объяснил собеседник «Газеты.Ru». При этом

депутат отметил, что «в России есть много депрессивных регионов, даже в Центральной России, на условиях жизни в которых государству тоже «стоило бы обратить повышенное внимание».

Напомним, с этого года в России проходит пенсионная реформа. В рамках нее повышается возраст выхода на заслуженный отдых для женщин с 55 до 60 лет, для мужчин — с 60 до 65 лет. Инициатива исходила от правительства.

В начале января 2019 года документ вступил в силу. Возраст выхода на пенсию будет поэтапно возрастать.В 2028 году он достигнет планки в 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. До 2019 года пенсионный возраст для женщин составлял 55 лет, для мужчин — 60 лет.

Просьба о снижении пенсионного возраста для жителей Дальневосточного Федерального округа логически оправданна, так как суровые условия жизни подталкивают к такому решению, заявил «Газете.Ru» первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Но, с другой стороны,

такое решение может создать прецедент, когда другие регионы страны могут сказать: «у нас тоже суровые условия жизни — это может быть Крайний Север — или высокий уровень смертности среди населения трудоспособного возраста (регионы Центральной России)»,

объяснил эксперт.

С мнением Сигала соглашается заместитель директора «Центра политических технологий» Алексей Макаркин. Он считает, что инициатива депутата Харитонова поддержана не будет, так как она вызовет возмущение других субъектов.

«Если будет принято решение по Дальнему Востоку — обидятся люди, проживающие в Сибири или, например, в Мурманской области и в Норильске», — отметил он.

На сегодняшний день на законодательном уровне уже есть исключения из общего правила выхода людей на пенсию, напомнил директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов. Это, в частности, военнослужащие, сотрудники МЧС и других ведомств, которые могут при соблюдении необходимого срока службы выходить на пенсию в 45 лет и быть на государственном содержании. А в некоторых случаях им полагаются надбавки за выслугу лет сверх нормы.

Конечно, при желании можно на законодательном уровне оформить такое исключение, но это определенно понесет за собой волну негодования других регионов, которые не меньше могут претендовать на такие льготы, добавляет он. Это Сибирь и Якутия, самые суровые по климатическим условиям регионы.

Кроме того, есть города, где много вредного производства: Норильск, Липецк, Череповец, Новокузнецк, Нижний Тагил, Магнитогорск, Красноярск, Омск, Челябинск, Братск, Новочеркасск, Чита, Медногорск, Дзержинск, Асбест. Они также могут потребовать для себя исключения. А это потянет на десятки миллиардов рублей ежегодно, резюмировал Абрамов.