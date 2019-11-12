«Чем выше скорость — тем выше износ»: кого оштрафуют за шипы

В Кодексе административных нарушений следует ввести новую норму, которая бы вводила наказание за использование шипованной резины, заявил «Газете.Ru» депутат Государственной думы, член комитета по транспорту и строительству Сергей Тен.

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«У нас в КоАПе нет отдельной статьи, которая бы регламентировала правонарушения за использование внесезонной резины. Такой нормы нет. Но в нарушении правил эксплуатации автомобилей такая норма есть — штраф в размере 500 руб. Мы считаем, что нужно, чтобы была отдельная норма в КоАПе, именно за использование шипованной резины», — сказал Тен.

Ранее стало известно об инициативе «Автодора». Компания предложила сократить срок использования шипованной резины и штрафовать тех, кто нарушил правила. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на исследование госкомпании .

В центральной части России «Автодор» предлагает сократить срок допустимой езды на «шипах» с 273 дней до 188 дней. Сейчас разрешено на шипах ездить с конца сентября по середину мая. Ограничение поможет уменьшить износ дорожного покрытия, отмечается в исследовании.

Для остальных регионов предлагается установить собственные нормы, которые будут приняты с учетом местных метеорологических условий.

В зимний период российские дороги получают 90% ущерба, подсчитали в «Автодоре». При этом повреждения в основном приходятся на трассы со скоростью более 70 км/ч.

Сумма возможного наказания в СМИ не называлась. Получить ответ от «Автодора» «Газете.Ru» не удалось.

Также в «Автодоре» предлагают установить скоростной лимит в 70–80 км/ч на всех типах дорог зимой. В пресс-службе компании RT прокомментировали, что наносимый в зимний период урон дорогам требует значительных вливаний из бюджета на ремонт покрытия.

«На законодательном уровне Российской Федерации не закреплен разрешенный период эксплуатации шипованных шин в зависимости от климатических поясов, а также не определены штрафы за его нарушение. Кроме того, до сих пор в Российской Федерации с достоверной точностью не оценена степень износа дорожных покрытий шипованными шинами, на основании чего не выработан единый подход к системе управления сохранностью дорожных покрытий», — цитирует RT «Автодор».

«Газета.Ru» направила запрос в пресс-службу Минтранса России, однако предоставить оперативный ответ там не смогли.

Сергей Тен в беседе c «Газетой.Ru» сообщил, что с представителями «Автодора» эта инициатива пока не обсуждалась. По его словам, ранее он выдвигал подобную идею, однако правительство и профильный думский комитет по транспорту и строительства ее не поддержали.

Тогда предлагалось наказывать штрафом в размере 2 тысяч рублей автомобилистов, использующих шины не по сезону. Делать это предлагалась, опираясь на технический регламент Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств».

«Мы предлагали в соответствии с регламентом Таможенного союза установить сроки, запрещающие использовать шипы с 1 июня до 1 сентября. Причем это минимальный срок. В зависимости от природно-климатических условий наши субъекты Федерации в соответствии с нашей законодательной инициативой могли бы увеличивать [этот срок], меньше сделать нельзя, больше — можно», — рассказал депутат.

Также предлагалось внести соответствующие изменения в административный кодекс, КоАП, чтобы увеличить штраф с 500 рублей до 2 тыс. руб. за внесезонное использование шипов, добавил Тен.

«Представляете, если в потоке машин из тысячи автомобилей, из десяти тысяч, одна проедет с четырьмя шипованными колесами, то понятно, что пострадают в результате этого все другие участники дорожного движения. Потому что ущерб колоссальный. Плюс государство должно дополнительные затраты нести, если такой разгильдяй проедет. И дополнительные затраты нести на устранение всех этих последствий — содержание дороги, на поддержание ее в соответствующем нормативном состоянии. Дополнительные затраты на проливку битумной мастикой этих сколов и трещин, на заливку, ремонт и так далее. То есть это колоссальных денег все стоит», — пояснил Тен.

Например, на развитие и модернизацию сети автомобильных дорог в этом году правительство направило более 70 миллиардов рублей.

«Задача состоит в том, чтобы штраф был ощутимый. Чтобы люди видели, что это ощутимый штраф, и предупредить людей, чтобы вовремя меняли шипы и переходили на летнюю резину», — заключил Тен.

Главред журнала «За рулем» Максим Кадаков между тем не понимает, как будет реализована инициатива. В настоящее время прописано в законе лишь то, что в зимний период нужно использовать зимнюю резину.

«Но кто это контролирует? Никто. Вполне возможно потому, что штраф не предусмотрен. Если появится какой-то заметный штраф, наверное, ГИБДД будет выгодно контролировать эту ситуацию», — отметил он.

При этом в последнее время ряды инспекторов ГИБДД на дорогах поредели, их отчасти заменили камеры, указал Кадаков. И часами их приходится дожидаться даже для составления какого-нибудь протокола.

«У нас вдруг появятся инспекторы, которые будут контролировать шины?» — задается вопросом собеседник «Газеты.Ru».

Впрочем, эксперт признал, что шипованные шины действительно очень сильно изнашивают дороги.

«И в этом смысле Россия не отличается от стран, где применяются шипы. В первую очередь это страны Скандинавии: Финляндия, Швеция, Норвегия. Чем выше скорость — тем выше износ», — подвел итог Максим Кадаков.