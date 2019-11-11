Оператор российского газопровода «Северный поток — 2» компания Nord Stream 2 AG (100% принадлежит «Газпрому»), пытаются добиться частичной отмены поправок к Газовой директиве Европейского союза. Она подала иск в cуд ЕС. Об этом говорится в проспекте к еврооблигациям «Газпрома».

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Приняв дискриминационные поправки к документу, ЕС нарушил обязательства, изложенные в статьях 10 и 13 Договора к Энергетической хартии (ДЭХ), указывает Nord Stream 2 AG.

Уведомление об иске было передано еще 26 сентября, сообщил представитель компании-оператора в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru».

В Nord Stream 2 AG «Газете.Ru» добавили, что адвокаты компании проинформировали Европейскую комиссию о споре еще в апреле. Затем в июне 2019 года состоялась встреча между Европейской комиссией и Nord Stream 2, однако мировое соглашение не было достигнуто.

«Поэтому Nord Stream 2 AG просит арбитражный суд определить, что Европейский союз нарушает свои обязательства по международному праву в соответствии с ДЭХ, и издать приказы, требующие от ЕС прекратить нарушение», — указывают в компании-оператора проекта СП-2.

Напомним, в апреле 2019 года в ЕС утвердили поправки к газовой директиве, которые вступили в силу в мае. Изменения относятся к морским газопроводам из третьих стран.

Новый вариант директивы подразумевает, в частности, что все трансграничные газопроводы должны резервировать 50% своей мощности для прокачки газа от независимых поставщиков и что оператор газопровода должен быть полностью независим от газодобывающих компаний.

Очевидно, что для «Северного потока – 2» это будет проблемой. «Газпром» будет единственным поставщиком газа в трубу. В России за газовым концерном закреплен статус единственного экспортера трубопроводного природного газа.

Поэтому непонятно, как половину мощностей газопровода будут использовать независимые компании.

Обновленная Газовая директива обесценила вложенные инвестиции европейцев в «Северный поток - 2», поясняет в беседе с «Газетой.Ru» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Получается, что газопровод подорожал, ведь за те же деньги и инвестиции – 9,5 млрд евро — вместо 55 млрд кубометров перекачиваемого газа на выходе инвесторы получают лишь половину — 27,5 млрд. А инвестиционное решение уже принято.

Напомним, газопровод «Северный поток — 2» пролегает по дну Балтийского моря в территориальных водах России, Финляндии, Швеции и Германии. Кроме того, прокладывается участок в спецэкономической зоне Дании. Проектная мощность трубы — 55 млрд кубометров в год. 83% уже проложено, достроить планируется к концу 2019 года. Стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро. В него уже инвестировали, помимо «Газпрома», пять европейских компаний. Это OMV, Wintershall, Uniper, Shell и Engie.

В мае канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что новая Газовая директива Евросоюза не сможет остановить строительство газопровода «Северный поток — 2».

«Проект практически полностью утвержден. Новая Газовая директива дает Еврокомиссии больше возможностей для опротестования. Однако и она не воспрепятствует проекту», — приводила ее слова газета Handelsblatt.

Решение Германии как таковое отменить газовую директиву не может. Но немцы выступали с инициативой, чтобы сделать для «Северного потока – 2» исключение из правил, установленных европейской газовой директивой, пояснил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Однако в дальнейшем, если бундестаг одобрит такое решение, им потребуется обратиться в Еврокомиссию. А вес Германии в политической и экономической среде высокий, поэтому шансы высокие, добавляет Пикин. Тем не менее это не исключает, что его могут опротестовать другие члены ЕС, например, Польша.

«Спор-то глобальный. Одни выигрывают, другие теряют. Там еще и политика с нахлёстом идет, поэтому не все так просто», — отметил Пикин.

Однако на прошлой неделе, 8 ноября, Бундестаг не смог принять смягчающие поправки к газовой директиве ЕС, которые бы позволили Nord Stream 2 AG обойти введенные ранее ограничения и эксплуатировать газопровод на 100%. Его поддержало недостаточное количество депутатов (133 голоса вместо необходимых 355). Рассмотрение вопроса перенесли.

Заместитель директора «Центра политических технологий» Алексей Макаркин в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что Бундестаг взят тайм-аут для того, чтобы согласовать поправки с партнерами Германии по Евросоюзу. И, возможно, с США. Правящая коалиция, по его словам, не готова идти на большой конфликт — поэтому стороны будут пытаться договориться, отмечает политолог.