Обман на распродаже: почему россияне охладели к акциям

11 ноября в китайских интернет-магазинах начались масштабные распродажи. Нынешний повод для масштабных скидок — День холостяка, который 11 ноября отмечают в азиатских странах. Событие считается крупнейшей распродажей в Пекине, и стало азиатским аналогом «Черной пятницы» в США, открывающей сезон распродаж после Дня благодарения.

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Главная торговая площадка, где обещают самые большие скидки, — Alixpress. «Скидки мечты начались», — гласит ссылка, которая ведет на распродажи. Падение цен доходит до 70%. При этом распродажа продлится в течение двух дней.

Продажа товаров осуществляется и на площадке Tmall - товары, заказанные там, доставляются быстрее, потому что находятся на складе в России. Скидки там также доходят до 65%.

В нашей стране к акции уже присоединились сети «М.Видео-Эльдорадо», Ozon, Lamoda, DNS, «Ашан» и другие.

Пылесосы, камины, сковородки, холодильники, постельные принадлежности, детская одежда, инструменты, посудомоечные машины — на все эти товары есть скидки в наших магазинах.

«Основная логика распродажи для покупателя – это возможность приобрести желаемую вещь с серьезной скидкой, для продавца – необходимость реализовать товар, который либо уже теряет актуальность, либо очень долго не распродавался по тем или иным причинам, а для того, чтобы завезти новый, необходимо в буквальном смысле слова расчистить место. На первый взгляд выглядит все довольно просто – покупатели экономят, магазины освобождают полки. При этом в психологии покупателя отгадывается понимание, что распродажа это выгодно, и в большинстве случае человек начинает рассматривать ее как день икс, когда можно потратить сбережения, не переплачивая. Однако это не всегда работает на покупателя», — рассказывает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Однако реализация товара даже со скидкой 80% не означает, что продавец сработал в убыток, утверждает он. В любом случае нужно внимательно смотреть приобретаемый товар, ведь вернуть его по условиям магазина часто уже нельзя, а он может оказаться неудобным в использовании.

В частности, если анализировать реализацию именно электроники 11 ноября, то распродажи обычно устраиваются, чтобы избавить от стремительно теряющего актуальность товара, поскольку такая техника на момент распродажи считается уже устаревшей, отмечает Жарский.

При этом по результатам предыдущих акций замечено, что заранее, еще до распродажи, торговые площадки убирают обычные скидки на товары, то есть в течение некоторого времени на ценниках фигурируют высокие цены, говорит Павел Сигал, первый вице-президент Опоры России.

Это и позволяет в день икс на товар повесить ценник с огромной скидкой. Но если вспомнить, какие раньше цены были назначены, то озвученная скидка становится в полтора-два раза меньше, чем изначально казалось.

Таким образом, получается, что продавцы, обещая грандиозные скидки, повышают трафик в разы (количество покупателей), но реальные скидки оказываются меньше обещанных. Продавец в результате избавляется от старого товара, еще и довольно выгодно для себя, говорит эксперт.

Россияне, хотя и участвуют в подобных акциях, но с каждым разом это делают менее активно, поскольку опасаются обмана со стороны розничных продавцов,

отметил в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

И не зря они боятся обмана — людей зачастую во время таких акций вводят в заблуждение.

Рекламируя масштабные скидки до 80%, ритейлеры также могут идти на различных хитрости, отметил эксперт.

Например, скидки могут быть на те товары, которые до распродажи стоили еще дешевле. Или, например, магазин может снизить цену на 80% или 100% на какой-то один товар, участвующий в акции, а остальные оставить без изменений — закон о рекламе это не ограничивает — однако подаваться это будет как масштабная распродажа, объяснил Кусков.

По словам экспертов, также продавцы используют и другие уловки: например, они могут выставить низкую цену на товар, но взять больше за доставку.

«Я бы не рекомендовал гражданам сломя голову нестись и покупать, когда они увидят акции, а проверить цену в других местах, вполне вероятно, что она окажется еще и меньше»,

— резюмирует Кусков.