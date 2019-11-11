Россия пьющая: к новым рекордам

Литва оказалась страной с самым высоким потреблением алкоголя на душу населения. В среднем литовцы выпивают 12,3 литра алкоголя в год. Об этом говорится в ноябрьском рейтинге Организации экономического развития и сотрудничества.

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Следом за ней расположились Австрия (11,8 литра) и Франция (11,7). Пятерку антилидеров замыкают Чехия (11,6 литра) и Люксембург (11,3 литра).

Россия — делит шестое место с Венгрией с показателем 11,1 литра на душу населения.

Седьмое место поделили Латвия и Ирландия, жители которых в среднем потребляют 11,2 литра алкоголя.

Восьмое место в организации присудили потребителям Германии (10,8 литра), девятое — Португалии (10,7 литра), десятое — Польше (10,6 литра).

Самой непьющей, точнее, малопьющей, признали Индонезию — 0,3 литра на человека.

Относительно скромные объемы алкоголя в пересчете на одного человека — в Турции (1,4 литра), Израиле (2,6 литра), Индии (3,0 литра) и Коста-Рике (3,8 литра).

В комментариях не нуждается?

Судя по рейтингу, почти во всех рассмотренных государствах потребление алкоголя на душу населения снизилось в период с 2007 по 2017 год. Потребление алкоголя в России также уменьшается, но Росстат фиксирует рост количества умерших от отравления алкоголем.

В первой половине этого года отравления от алкоголя выросли на 21,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Скончались более 3,9 тысячи человек. Год назад этот показатель был 3,2 тысячи.

При этом Москва возглавила рейтинг субъектов России по количеству первичных заболеваний психическими расстройствами, вызванными употреблением алкоголя. В 2018 году в столице было зафиксировано 2,8 тыс. пациентов с диагнозами такого рода, включая синдром алкогольной зависимости. Всего в 2018 году в России встали на учет 75,7 тыс. пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.

Впрочем, главный нарколог Минздрава назвал глупостью включение России в десятку самых пьющих стран.

«Глупости. Такая информация даже не нуждается в комментариях», — заявил «Газете.Ru» главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

По словам замминистра здравоохранения Олега Салагая, если бы ОЭСР составляла свой доклад на основании данных 2018 года, а не 2017-го, то Россия бы не попала в рейтинг.

«Сегодня появились данные ОЭСР, в соответствии с которыми наша страна занимает седьмое место по потреблению алкоголя, показав самое большое снижение потребления с 2007 года», – отметил Салагай.

Россия из этой самой пьющей десятки стран никогда не выходила, более того, цифры по нашей стране в исследовании ОЭСР могут быть заниженными, спорит с ним в беседе с «Газетой.Ru» член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

Трезвая доля — тяжкая ноша

Показатель употребления алкоголя выше восьми литров алкоголя на человека в год — это уже вымирание нации, указывает депутат, ссылаясь на позицию Всемирной организации здравоохранения.

«Не могу сказать, что стали больше пить или меньше за последний год, просто более объективная информация, видимо, стала доводиться, потому что часть выпитого [в России] никак не учитывается. Это разного рода спиртосодержащие жидкости, которые, к сожалению, пьют наши граждане, это самогон, естественно, в огромных количествах», — отметил депутат.

По его словам, государство предпринимает ряд мер для противодействия алкоголизации населения, однако этого недостаточно. Необходим более системный подход. «Если мы хотим сохранить государство, если мы хотим сохранить здоровую нацию, эти меры должны усиливаться», -— считает депутат.

В последние годы государство действительно ограничивает распространение спиртных напитков. Например, территориально: теперь нельзя продавать алкоголь вблизи образовательных учреждений.

Введены ограничения по возрасту (продажа спиртного только с 18 лет) и запреты на продажу во время посевных работ и в определенные часы. В Москве, например, алкоголь не продают после 23.00, а в некоторых регионах алкоголь нельзя купить даже после 20.00.

Одна из очередных инициатив государства по противодействию алкоголизации — законопроект о повышении минимального возраста продажи алкоголя с 18 до 21 года. Как рассчитывает Минздрав, документ будет принят до декабря.

По словам министра Вероники Скворцовой, активный период формирования органов и систем человеческого организма начинается с 14-летнего возраста и заканчивается к 20 годам. Поэтому, по мнению Скворцовой, молодых людей в этом возрасте «надо уберечь от высококонцентрированного алкоголя», то есть, выше 16,5%.

Дистанционно не злоупотреблять

При этом Минздрав выступил категорически против дистанционной продажи алкоголя, так как в случае принятия этой инициативы Минфина все законодательные запреты в области регулирования продаж алкогольных напитков будут нивелированы.

«Например, мы категорически запрещаем продавать алкоголь несовершеннолетним, а здесь как это можно проверить?»— возмущалась по этому поводу Скворцова.

Минфин тем временем рассчитывает легализовать продажу алкоголя через интернет в России и в последующем на всем евразийском пространстве с 2020 года. На первом этапе планируется снять ограничения только для производителей и оптовых продавцов вина. Де-факто интернет-торговля спиртным распространена в России.

Между тем в России алкогольная зависимость не была выше, чем в Европе, да и меры государства здесь ситуацию не изменят, подчеркнул руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru».

«А почему [алкогольная зависимость] должна снижаться? Она у нас не была выше, чем в Европе. Во всех странах с европейской культурой пьют примерно одинаково. Пили, пьют и будут пить. 75-80% взрослого населения, несмотря на любые антиалкогольные кампании последних 120-130 лет», — сказал эксперт.

Итогом антиалкогольных кампаний последних десятилетий, начиная с «сухого закона» в США, стал резкий рост потребления наркотиков, уточняет Дробиз. Именно по этой причине в настоящее время в некоторых странах происходит постепенная легализация марихуаны.

«Идет война наркотического лобби с алкогольным. В этой бойне участвуют и Всемирная организация здравоохранения, и медики. Они (наркодилеры) втемную используют их (медиков), как дурачков», — уверен эксперт.