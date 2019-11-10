Аккуратная езда: россиянам дадут заработать на дорогах

Для аккуратных водителей могут создать систему поощрений за безаварийную езду. Бонусами в будущем можно будет расплачиваться — например, покрывать ими штрафы.

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Новую систему власти готовы протестировать уже в 2020 году. Об этом сообщил вице-премьер Максим. Акимов.

«В экспериментальном режиме мы вполне в следующем году можем такие решения запустить, я еще раз хочу сказать — в режиме тестирования», — обратил внимание Акимов (цитата по РИА «Новости»).

Система поощрения аккуратной езды, по его словам, будет способствовать более безопасному поведению автомобилистов на дорогах.

По словам чиновника, перед тестирование системы, еще придется проработать нормативную базу, которая будет регулировать ее. Какого-либо специального оборудования это не потребует, уточнил Акимов.

Создание новой бонусной системы будет обсуждаться членами комиссии по безопасности дорожного движения. По словам Акимова, система позволит покрывать бонусами часть расходов — например, на оплату штрафов. Кроме того, аккуратные водители смогут рассчитывать на скидку от страховщика на полис ОСАГО, считает он.

«Я просто уверен, что мы полностью со временем перестроим систему поощрения, систему бонусов по страхованию, дополнительных бонусов, например, за аккуратное вождение, которыми можно было бы в том числе оплачивать штрафы… Потому что если ты аккуратно водишь, можешь и зарабатывать на этом. Ведь ты обеспечиваешь безопасное движение не только себе, но и другим участникам дорожного движения. Это надо поощрять, но для этого нам надо видеть транспортное средство», — указал вице-премьер.

С предложением поощрять за аккуратное вождение Акимов выступал еще в конце октября. Тогда он отмечал, что для этого необходимо проработать механизм онлайн-контроля за автомобилем.

Напомним, понятие «опасное вождение» появилось в российском законодательстве в 2016 году. Под ним подразумевается неоднократное маневрирование, при котором автомобиль создает угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств, сооружений, грузов или причинения другого материального ущерба.

За девять месяцев 2019 года на дорогах России произошло 116 908 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), следует из статистических данных Госавтоинспекции.

За несколько лет установка систем слежения за состоянием водителя на основе технологии распознавания лиц в общественном и грузовом транспорте может стать обязательной, предполагал Акимов в интервью «Известиям» в сентябре.

«Возможно, в горизонте нескольких лет станет обязательной установка систем слежения за состоянием водителя с помощью технологии распознавания лиц. Моргание, поворот головы, состояние век, рта — все будет считываться. В общественных перевозках, перевозках детей, при движении грузового транспорта это совершенно необходимо, и надо в эту сторону двигаться», — отметил вице-премьер.

До этого высказывались и другие предложения о введении поощрения автомобилистов.

Депутат из Ленобласти Владимир Петров высказался за то, чтобы поощрять водителей за информирование правоохранителей о нарушителях ПДД. Об этом сообщало РИА «Новости» со ссылкой на текст его письма.

Предложение было адресовано главе МВД Владимиру Колокольцеву. По словам Петрова, сообщившие о нарушителе автомобилисты могли бы рассчитывать на то, «что часть штрафа нарушителя пойдет на погашение транспортного или иного налога заявителя».

Ранее Госдума ужесточила наказания за ДТП с участием пьяных водителей. Новый закон вступил в силу в июне 2019 года. Теперь в случае, если ДТП повлекло тяжкий вред здоровью, виновнику грозит наказание в виде до семи лет лишения свободы вместо ранее четырехлетнего срока.

Более того, в случае, если «пьяное» ДТП привело к смерти человека, то наказание может достигать до 12 лет лишения, а ранее — до семи. Если происшествие привело к гибели двух и более людей — максимально возможное наказание составит до 15 лет (вместо ранее максимального срока до девяти лет).