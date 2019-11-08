Не простили: России вернут советский долг

Пакистан выплатит России долг, не погашенный с советских времен, рассказал «Газете.Ru» заместитель министра финансов Сергей Сторчак.

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«Это $93 млн, сумма верная, как и договаривались», — отметил чиновник, комментируя информацию, опубликованную ранее в пакистанском издании The Express Tribune.

Кроме того, Пакистан с 2001 года обслуживает свой долг перед Россией в рамках Парижского клуба кредиторов, сообщил Сторчак.

«Там осталось небольшое тело кредита, совсем крохи», — пояснил чиновник из Минфина.

О том, что правительство Пакистана уполномочило своего посла в России подписать соглашение об урегулировании задолженности, написала газета The Express Tribune.

Речь идет о возврате долга в $93,5 млн. Срок исполнения соглашения — 90 дней.

Издание напоминает суть конфликта. После распада Советского Союза в 1991 году некоторые экспортные операции были сорваны, хотя и были оплачены. Но и пакистанские компании предъявляли претензии, касающиеся оплаты поставок, а также аренды морских судов, перевозивших грузы: ткани, товары легкой промышленности.

Суда были зафрахтованы, то есть оплачены вперед, но сделки не состоялись. Пакистанским компаниям в итоге пришлось платить неустойки владельцам кораблей.

Судебные разбирательства растянулись на многие годы, а средства на счетах экспортеров все это время находились под арестом.

После того, как попытки решить торговые споры в судах не увенчались успехом, было решено урегулировать спор на межгосударственном уровне. В 2015 году на заседании Пакистано-российской межправительственной комиссии в Москве стороны договорились, что Исламабад вернет $93,5 млн в течение 90 дней после подписания договора. Однако конфликт не был урегулирован и в следующем году, хотя к этому времени стороны подписали мировое соглашение.

Для того, чтобы выйти из тупика, 27 октября 2017 года была проведена еще одна встреча, в которой приняли участие все заинтересованные стороны. В итоге было достигнуто соглашение между правительством Пакистана и тремя пострадавшими компаниями — Tabani Group, Mercury Group и ABS Group. Они отозвали свои судебные иски.

Однако две другие пакистанские компании (Fateh Industries, а также Fateh Sports и Fateh Jeans) не подписали мировое соглашение, и их иски остались в судах. Но в конце концов генпрокуратура Пакистана смогла, как сообщает издание, убедить заявителей отозвать свои иски и оформить внесудебное урегулирование претензий в соответствии с соглашением, достигнутым в 2015-м.

Впрочем, по данным The Express Tribune, компания Fateh Jeans, похоже, осталась не удовлетворена итогом разбирательства, но апелляцию не подала.

Минфин: должники исправно платят

Всего, как рассказал «Газете.Ru» Сторчак, России должны сейчас порядка 10 стран. Это, например, Индия, Вьетнам, Венесуэла. Сумма задолженности является непубличной, уточнил чиновник, но известно, что большая часть денег, позаимствованных у России иностранными партнерами, — это средства, связанные со строительством атомных станций.

России до сих пор должны за строительство атомных станций две страны — это Бангладеш и Венгрия. В прошлом году президент Владимир Путин сообщал о планах выделить Египту госкредит на $25 млрд для строительства АЭС, но в египетской госстатистике этой суммы нет, отмечали ранее СМИ.

Минфин Индии подтверждал ранее задолженность перед Россией в $1,1 млрд по итогам прошлого года. Среди должников России могут быть также Китай и Марокко, но они не раскрывают своих двусторонних кредиторов.

«Все долги перед Россией обслуживаются нормально», — отметил замминистра.

Между тем возвращение долгов бывшими советскими партнерами — нечастое событие..

Например, на недавнем форуме африканских стран было заявлено о прощении займов на $20 млрд.

Россия простила долги Киргизии, вступившей в Евразийский экономический союз. И Монголии, с которой ведет переговоры о зоне свободной торговли. Рекордное списание случилось в 2014-м накануне визита президента Владимира Путина на Кубу — $31 млрд. И еще 3,2 млрд кубинцам разрешили реструктуризировать.

Кубинский долг — последний из долгов стран, бывших советскими сателлитами.

В 2008 году Россия списала Ираку $12 млрд, Афганистану — $12 млрд. Эти долги были реструктурированы в 2007 - 2008 годах.

Всего с 1996 года Россия простила долги 23 странам почти на $100 млрд (не считая Кубы).

В комментарии «Газете.Ru» директор Института стран Латинской Америки Владимир Давыдов говорил, что масштаб прощенных долгов «соответствует масштабу былых геополитических амбиций СССР, враждовавшего с США».

Курс на Исламабад

Как отмечает The Express Tribune, «дружественное урегулирование» давнего конфликта между Москвой и Исламабадом откроет двери для российских инвестиций в Пакистан, проложит путь к укреплению двусторонних дипломатических отношений.

Российские инвесторы намерены вложить в местную экономику около $8 млрд, в частности, их интересует энергетика, пишет издание.

Москва и Исламабад ранее подписали договор о строительстве морского газопровода, по которому иранский газ будет поставляться в Индию и Пакистан.

Согласно планам, в проекте подводного газопровода должны принять участие четыре страны: Пакистан, Иран, Россия и Индия.

Рассматривается также возможность реализации ряда других проектов. Например, создание газопровода и транспортного коридора «Север — Юг», импорт из России сжиженного природного газа и строительство парогазовой установки мощностью 600 МВт. Пакистан занимает выгодное в Азии территориальное положение, он находится как бы на перекрестке между Индией и потенциально интересен для различного вида бизнес-новаций.

Впрочем, помешать наращиванию торгового сотрудничества России и Пакистана может тот факт, что Исламабад остается в так называемом сером списке FATF (Financial Action Task Force — организация, координирующая усилия G7 по борьбе с терроризмом). У организации имеются серьезные претензии по части того, как Пакистан борется с отмыванием денег и противодействует финансированию терроризма, как демонтирует убежища террористов.

«Пакистан должен делать больше и быстрее. Неспособность Пакистана выполнять глобальные стандарты FATF — это проблема, к которой мы относимся очень серьезно», — заявлял президент FATF Сянмин Лю, выступая на пресс-конференции в Париже в прошлом месяце.

Из 40 рекомендаций Пакистан полностью соблюдает только одну. Очередное рассмотрение претензий в отношении страны запланировано на октябрь 2020 года. Если Пакистан к этому времени не сможет удовлетворять всем антитеррористическим требованиям, то в отношении него будет продлен особый режим. Еще на два-три года.

Все это время будут действовать ограничения на инвестиции и торговлю с Пакистаном. Россия является членом FATF с 2003 года.