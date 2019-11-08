Битва за двигатели: что делят США и Китай на Украине

Частный подрядчик по вопросам безопасности и неофициальный советник президента США Дональда Трампа Эрик Принс ведет переговоры о покупке американцами завода «Мотор Сич», сообщают источники издания The Wall Street Journal.

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По их данным, в середине октября администрация Трампа обратилась к Принсу, а также к еще одному потенциальному покупателю с просьбой «рассмотреть предприятие на предмет инвестиций». При этом уже 24 октября неофициальный советник прибыл с официальным визитом на завод.

Как рассказал в беседе с «Газетой.Ru» главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров, для США завод интересен в основном в политических целях.

«Те, технологические решения в сегменте, которые готовы предложить украинцы, у американцев почти все имеются. Но покупка завода китайцами будет означать военное и технологическое усиление Китая в регионе, что крайне невыгодно для США», — поясняет эксперт.

В сентябре этого года китайские компании — Skyrizon Aircraft и Xinwei Group — приобрели более 50% акций производителя авиационных двигателей «Мотор Сич». Сумма сделки не раскрывалась, однако указывалось, что «вырученные средства позволят заводу профинансировать новейшие разработки в области авиастроения». Вдобавок китайские компании пообещали предоставить гранты авиастроительной отрасли Украины на сумму $100 млн. Сейчас сделка ожидает согласование со стороны Антимонопольного комитета Украины.

По мнению Гусарова, покупка завода даст КНР технологии, которые позволят преодолеть им отставание в отрасли.

«Например, Китай уже купил документацию и чертежи на строительство Ан-224 «Мрия» и на Ан-124 «Руслан», но собрать их без мощного двигателя они не могут. Именно эти двигатели они могут получить у «Мотор Сич». И если они начнут производить такие самолеты — это нарушит баланс сил в регионе и у США появятся дополнительные проблемы», — прогнозирует Гусаров.

Вашингтон если и купит завод, то только с сильным дисконтом, уверен эксперт.

«Китайцы предложат больше, но американцы могут пообещать какие-либо политические блага. При этом для Америки вложение будет выгодно. Завод хоть сейчас и не производит много двигателей, но он может зарабатывать на уже выпущенных двигателях еще как минимум 20 лет. Вдобавок руководство «Мотор Сич» провело в свое время весьма успешное IPO на рынке, что гарантирует его окупаемость», — объясняет эксперт.

Впрочем, помимо политических мотивов для Вашингтона завод может быть интересен наработками в области создания высотных двигателей, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» независимый авиационный эксперт Дмитрий Дрозденко.

По его словам, еще в ходе войны в Афганистане американцы были поражены техническими характеристиками наших военных вертолетов.

«У американских ВВС не было возможности маневрировать над горами на большой высоте, в том время наш Ми-8, оснащенный двигателями с «Мотор Сич», отлично справлялся с задачей. Кроме того, у США нет разработок в сборке больших двигателей, которые ставят на тяжелые многоцелевые транспортники по типу нашего Ми-26. С покупкой завода США автоматически получат доступ к данным технологиям», — указывает эксперт.

Новый конкурент в небе

Сам концерн «Мотор Сич» расположен в Запорожье. Предприятие ведет разработку, производство, ремонт и обслуживание газотурбинных авиадвигателей. Оно построило двигатели для крупнейшего в мире транспортного самолета Ан-225. Также там создают создают авиадвигатели для вертолетов Ми-8, Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130, агрегаты для перекачки газа, энергетическое оборудование и поставляют их более чем в 100 стран мира.

После распада СССР и вплоть до 2014 года одним из основных клиентов завода выступала Россия. Страна на постоянной основе закупала двигатели для своих вертолетов и грузовых самолетов. Кроме того, борта проходили техническое обслуживание на территории того же завода. Однако после охлаждения отношений на политическом уровне завод разорвал контракты с российскими партнерами.

Сейчас для России сам завод не имеет особой ценности, уверен Гусаров. Ещё в 2014-2015 году Россия перешла на политику импортозамещения в авиационной промышленности.

«В настоящее время аналогичные двигатели собирают в Ленинградской области на заводе АО «ОДК-Климов», поэтому потребность в сотрудничестве с Украиной иссякла. Единственное, пока у нас еще не делают двигатели Д-18 для самолета «Руслан», но разработки аналога находятся на финальном уровне», — отмечает эксперт.

Тем не менее, если покупателем выступит Китай, то военно-техническое сотрудничество с Россией может сократиться.

По словам Гусарова, китайцы получат доступ к части тех технологий, которые могли бы купить у Москвы.

«Мы можем потерять этот рынок. Но самая большая головная боль — это риск того, что Китай начнет сам делать истребители и продавать их третьим странам, тем самым демпингуя на рынке. Пусть они будут хуже по качеству, но часть российских покупателей могут уйти к ним. В третьих странах, где постоянно идут вооруженные конфликты, главное все же цена истребителя», — указал Гусаров.

Разработки запорожского предприятия «Мотор Сич» пригодятся Пекину для производства двигателей Xian WS-15, которые планируется установить на китайские истребители пятого поколения. Сейчас у Китая нет моторов для подобного вила боевых самолетов, поэтому китайцы всеми силами будут биться за акции предприятия с Вашингтоном, уверен Дрозденко.

«Мотор Сич» работает с Пекином на протяжении десяти лет. Поэтому, если завод и решат продавать, то на сделку пойдут с китайцами. Это гарантирует заводу хотя бы продолжение работы на прежнем уровне. Дело в том, что американцы, получив все технологии, либо закроют его или сведут его деятельность на уровень местного завода. Ведь зачем США искусственно создавать себе конкуренцию в отрасли? И в «Мотор Сич» эти риски прекрасно осознают»,— указывает эксперт.

Роман Гусаров считает, что завод скорее национализируют власти Украины, чем отдадут его Вашингтону.

По мнению аналитика, в этом случае прием предприятия на баланс страны потребует выделения дополнительных средств из казны. «Потребуются серьезные инвестиции, чтобы удержать «Мотор Сич» на плаву, потому даже после национализации его надо будет кому-нибудь продать. И, скорее всего, его отдадут китайцам», — заключил эксперт.