Битва за двигатели: что делят США и Китай на Украине

Эксперты оценили попытку США сорвать покупку «Мотор Сич» Китаем

Украинский завод «Мотор Сич», производящий авиадвигатели, не достанется американцам, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Он будет или национализирован или выкуплен Китаем. Пекин уже на протяжении более десяти лет является его крупным клиентом и планировал до конца года выкупить предприятие. Но США пытаются помешать сделке. Нешуточная борьба за завод связана с уникальными разработками «Мотор Сич», которых нет ни у одной из сторон торгового спора.

Частный подрядчик по вопросам безопасности и неофициальный советник президента США Дональда Трампа Эрик Принс ведет переговоры о покупке американцами завода «Мотор Сич», сообщают источники издания The Wall Street Journal.

По их данным, в середине октября администрация Трампа обратилась к Принсу, а также к еще одному потенциальному покупателю с просьбой «рассмотреть предприятие на предмет инвестиций». При этом уже 24 октября неофициальный советник прибыл с официальным визитом на завод.

Как рассказал в беседе с «Газетой.Ru» главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров, для США завод интересен в основном в политических целях.

«Те, технологические решения в сегменте, которые готовы предложить украинцы, у американцев почти все имеются. Но покупка завода китайцами будет означать военное и технологическое усиление Китая в регионе, что крайне невыгодно для США», — поясняет эксперт.

В сентябре этого года китайские компании — Skyrizon Aircraft и Xinwei Group — приобрели более 50% акций производителя авиационных двигателей «Мотор Сич». Сумма сделки не раскрывалась, однако указывалось, что «вырученные средства позволят заводу профинансировать новейшие разработки в области авиастроения». Вдобавок китайские компании пообещали предоставить гранты авиастроительной отрасли Украины на сумму $100 млн. Сейчас сделка ожидает согласование со стороны Антимонопольного комитета Украины.

По мнению Гусарова, покупка завода даст КНР технологии, которые позволят преодолеть им отставание в отрасли.

«Например, Китай уже купил документацию и чертежи на строительство Ан-224 «Мрия» и на Ан-124 «Руслан», но собрать их без мощного двигателя они не могут. Именно эти двигатели они могут получить у «Мотор Сич». И если они начнут производить такие самолеты — это нарушит баланс сил в регионе и у США появятся дополнительные проблемы», — прогнозирует Гусаров.

Вашингтон если и купит завод, то только с сильным дисконтом, уверен эксперт.

«Китайцы предложат больше, но американцы могут пообещать какие-либо политические блага. При этом для Америки вложение будет выгодно. Завод хоть сейчас и не производит много двигателей, но он может зарабатывать на уже выпущенных двигателях еще как минимум 20 лет. Вдобавок руководство «Мотор Сич» провело в свое время весьма успешное IPO на рынке, что гарантирует его окупаемость», — объясняет эксперт.

Впрочем, помимо политических мотивов для Вашингтона завод может быть интересен наработками в области создания высотных двигателей, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» независимый авиационный эксперт Дмитрий Дрозденко.

По его словам, еще в ходе войны в Афганистане американцы были поражены техническими характеристиками наших военных вертолетов.

«У американских ВВС не было возможности маневрировать над горами на большой высоте, в том время наш Ми-8, оснащенный двигателями с «Мотор Сич», отлично справлялся с задачей. Кроме того, у США нет разработок в сборке больших двигателей, которые ставят на тяжелые многоцелевые транспортники по типу нашего Ми-26. С покупкой завода США автоматически получат доступ к данным технологиям», — указывает эксперт.

Новый конкурент в небе

Сам концерн «Мотор Сич» расположен в Запорожье. Предприятие ведет разработку, производство, ремонт и обслуживание газотурбинных авиадвигателей. Оно построило двигатели для крупнейшего в мире транспортного самолета Ан-225. Также там создают создают авиадвигатели для вертолетов Ми-8, Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130, агрегаты для перекачки газа, энергетическое оборудование и поставляют их более чем в 100 стран мира.

После распада СССР и вплоть до 2014 года одним из основных клиентов завода выступала Россия. Страна на постоянной основе закупала двигатели для своих вертолетов и грузовых самолетов. Кроме того, борта проходили техническое обслуживание на территории того же завода. Однако после охлаждения отношений на политическом уровне завод разорвал контракты с российскими партнерами.

Сейчас для России сам завод не имеет особой ценности, уверен Гусаров. Ещё в 2014-2015 году Россия перешла на политику импортозамещения в авиационной промышленности.

«В настоящее время аналогичные двигатели собирают в Ленинградской области на заводе АО «ОДК-Климов», поэтому потребность в сотрудничестве с Украиной иссякла. Единственное, пока у нас еще не делают двигатели Д-18 для самолета «Руслан», но разработки аналога находятся на финальном уровне», — отмечает эксперт.

Тем не менее, если покупателем выступит Китай, то военно-техническое сотрудничество с Россией может сократиться.

По словам Гусарова, китайцы получат доступ к части тех технологий, которые могли бы купить у Москвы.

«Мы можем потерять этот рынок. Но самая большая головная боль — это риск того, что Китай начнет сам делать истребители и продавать их третьим странам, тем самым демпингуя на рынке. Пусть они будут хуже по качеству, но часть российских покупателей могут уйти к ним. В третьих странах, где постоянно идут вооруженные конфликты, главное все же цена истребителя», — указал Гусаров.

Разработки запорожского предприятия «Мотор Сич» пригодятся Пекину для производства двигателей Xian WS-15, которые планируется установить на китайские истребители пятого поколения. Сейчас у Китая нет моторов для подобного вила боевых самолетов, поэтому китайцы всеми силами будут биться за акции предприятия с Вашингтоном, уверен Дрозденко.

«Мотор Сич» работает с Пекином на протяжении десяти лет. Поэтому, если завод и решат продавать, то на сделку пойдут с китайцами. Это гарантирует заводу хотя бы продолжение работы на прежнем уровне. Дело в том, что американцы, получив все технологии, либо закроют его или сведут его деятельность на уровень местного завода. Ведь зачем США искусственно создавать себе конкуренцию в отрасли? И в «Мотор Сич» эти риски прекрасно осознают»,— указывает эксперт.

Роман Гусаров считает, что завод скорее национализируют власти Украины, чем отдадут его Вашингтону.

По мнению аналитика, в этом случае прием предприятия на баланс страны потребует выделения дополнительных средств из казны. «Потребуются серьезные инвестиции, чтобы удержать «Мотор Сич» на плаву, потому даже после национализации его надо будет кому-нибудь продать. И, скорее всего, его отдадут китайцам», — заключил эксперт.