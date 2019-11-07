Каждому по приставке: cколько потратили на «цифру»

Глава правительства Дмитрий Медведев подвел итоги перехода России на цифровое телевещание. По его оценке, завершившаяся в октябре цифровизация телевидения прошла успешно.

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«Год назад было принято решение об отключении аналогового телевизионного сигнала. <...> Результатом стало появление 20 общедоступных телевизионных каналов в хорошем цифровом качестве, которые теперь смотрят в каждом доме», — цитирует агентство «РИА Новости» Дмитрия Медведева.

По словам премьера, к переходу на цифровое вещание российское общество отнеслось спокойно и процесс завершился без сбоев.

«Была организована обратная связь, созданы «горячие линии» и на федеральном, и на местном уровне», — добавил Медведев.

Напомним, процесс перехода на цифровое вещание предусмотрен федеральной программой «Развитие телерадиовещания на 2009–2018 годы». Он предполагал возможность бесплатного доступа к 20 федеральным телеканалам в высоком разрешении на территории страны.

Для перехода россиянам нужно было купить либо новый телевизор, либо специальную приставку. Дело в том, что для принятия цифрового сигнала необходим телевизор, поддерживающий стандарт DVB-T2, либо приставка.

В интернет-магазинах можно найти расценки на подобную приставку до 1,5 тыс. руб. Однако в ряде российских регионов из-за ажиотажа спекулировали на этих аппаратах.

«Ламповый телевизор не проблема, к нему просто нужно купить приставку. Она стоит от 700 руб. По Твери видим проблему завышения цен, но боремся поставкой по минимальным ценам через «Почту России». Дано поручение ФАС следить, чтобы цены на приставки не повышались», — указывал сенаторам министр связи Константин Носков в конце прошлого года.

В ряде регионов затраты на приобретение таких приставок компенсировались малоимущим слоям населения.

При этом точку в поэтапном процессе цифровизации телевидения власти поставили в космосе. 14 октября на Международной космической станции космонавт Александр Скворцов символически нажал кнопку, отключив тем самым аналоговое вещание в стране.

Миллиарды на «цифру»

О размерах трат на цифровое вещание сообщала Счетная палата. Переход на «цифру» обошелся в 167,5 млрд рублей, информировало ведомство. Из этой суммы 97,1 млрд было потрачено из средств бюджета. 43,7 млрд выделили на строительство наземных сетей цифрового вещания. Работы выполняла «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС).

«В целом переход российского телевидения на цифру достиг целевых показателей: 98,4% граждан могут бесплатно принимать в цифре 20 ТВ-каналов свободного доступа. Всего на реализацию программы из различных источников было направлено 167,5 млрд рублей, в том числе 97,1 млрд рублей бюджетных средств», — указывали в Счетной палате.

Как рассказали «Газете.Ru» в Минкомсвязи России, на два мультиплекса (пакет цифровых телевизионных каналов, транслирующийся одним передатчиком – «Газета.Ru») было потрачено 78,5 млрд руб. Из них бюджетные средства в размере 43,4 млрд руб.

Оценить, насколько справедливо оценены затраты, сложно, признает в беседе с «Газетой.Ru» гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. В целом была проведена большая работа. Это и усилия волонтеров, и запуск рекламы цифрового телевещания на ТВ, и установка оборудования, и станций, и подключение электричества в каждом регионе и многое другое.

Другие страны уже давно перешли на цифровое телевидение, отмечает он.

«Мы должны были (сделать это — «Газета.Ru») в 2015-м, но все это задержалось. Вопрос другой, что, на мой взгляд, там, где государство могло решить этот вопрос, нужно было взять на себя некую социальную ответственность, потому что все равно так или иначе определенное количество людей на сегодняшний момент лишилось телевидения там, где нет либо возможности приема станций РТРС, либо у людей нет денег, чтобы купить нужный телевизор или приставку», — указал эксперт.

По итогам перехода без цифрового телевещания остались до 1 млн домохозяйств, это около 1,6% граждан.

Затраты на цифровизацию в 167,5 млрд рублей верны, говорит директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. В беседе с «Газете.Ru» он указал, что масштабы страны и подобные работы по цифровизации в целом отражают затраченные ресурсы.

«Все равно переходить пришлось бы на цифру. На телеге тоже можно было ездить, зачем на машину надо было переходить?

Так и здесь. Ну а когда есть средства при профицитном уже несколько лет бюджете, это нормальное расходование средств», — ответил эксперт.

Несмотря на то что cтрана перешла на «цифру», популярность телевидения среди россиян заметно снизилась. Если девять лет назад порядка 87% населения страны предпочитало узнавать информацию по телевизору, то в 2019 году — 64%, следовало из опросов Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).