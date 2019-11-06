«Золотые паспорта»: как Кипр лишает россиян гражданства

Кипр лишит паспортов 26 человек, получивших гражданство республики в нарушение законодательства, в их числе – девять россиян. Об этом сообщил министр внутренних дел Кипра Константинос Петридис.

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Для этой процедуры был создан специальный комитет, куда вошли главный бухгалтер аппарата МВД, председатель кипрской комиссии по рынку капитала и представитель юридической службы.

Задача комитета состоит в расследовании в отношении данных натурализованных иностранцев, а также в выработке механизма лишения гражданства. Кроме россиян в число подпавших под санкции лиц входят пять китайцев, иранец, малаец, два кенийца и восемь граждан Камбоджи.

«Мы подтверждаем готовность строго придерживаться критериев, условий и положений, регулирующих Инвестиционную программу Кипра, а также усиленных проверок всей структуры и процедур, предусмотренных этой программой», — говорится в заявлении правительства.

При условии, что в ходе расследования будут обнаружены какие-либо дисциплинарные или уголовные преступления со стороны одного из 26 человек, разбирательство будет продолжено с участием генеральной прокуратуры республики.

«В феврале 2019 года мы ввели 11 критериев для исключения инвестора из нашего гражданства, независимо от того, осуждены они в других или нет. Именно этими условиями мы будем сейчас руководствоваться», — пояснил Петридис.

Одним из нововведений стало требование к заявителю иметь действующую шенгенскую визу, и условие – что ни в одной другой стране Евросоюза ему не было отказано в получении гражданства.

В целом Кипр с начала нынешнего года стал гораздо активнее работать с различными международными системами данных, в том числе – европейских правоохранительных органов.

Все лишенные кипрского гражданства иностранцы будут иметь право подать жалобу в течение нескольких дней, для рассмотрения их ходатайства будет созван комитет при кабинете министров.

«Такой подход принесет больше пользы, чем вреда. Мы, как народ и как государство, должны повысить доверие к Кипру благодаря этим прозрачным процедурам и усиленному контролю», — подытожил глава МВД страны.

Кипрские паспорта имеют многие российские бизнесмены. Речь, в частности, идет о бывшем владельце «Промсвязьбанка» Дмитрии Ананьеве и владельце компании «Базовый элемент», президенте «Русала» Олеге Дерипаске. Многие предприниматели заинтересованы в кипрском гражданстве, поскольку островное государство предлагает выгодные условия для ведения бизнеса, передает ФАН.

Две недели назад Министерство финансов РФ заявило о готовности облегчить жизнь крупным российским бизнесменам, проживающим преимущественно за рубежом. Ведомство предлагает со 183 до 90 дней сократить срок фактического нахождения в России, после которого гражданин будет считаться налоговым резидентом РФ. Это позволит платить налоги по пониженной ставке — 13%. Кроме того, даст возможность защитить свой доход от санкций ЕС и США.

В середине прошлого месяца одним способом получить бессрочную шенгенскую визу для россиян стало больше — в список стран Европы, которые готовы дать свое гражданство взамен на инвестиции вошла Черногория.

О планах страны открыть программу для богатых переселенцев стало известно еще в прошлом году. Тогда местное правительство впервые заявило, что готово раздавать свои паспорта всем желающим.

Власти признавали, что остро нуждаются во внешнем финансировании. Тем не менее, спустя полгода Черногория выпустила правила записи на получение гражданства, и оказалось, что этой возможностью могут воспользоваться за первые три года лишь две тысячи иностранцев.

Паспорт страны будет «стоить» от €350 тыс. Потенциальным инвесторам предлагают несколько вариантов. Например, желающий получить гражданство может вложить €450 тыс. в одобренные правительством проекты в развитых регионах, вроде Подгорицы.

Согласно последним данным Банка России, чистый вывоз капитала из России частным сектором в 2018 году составил $63,3 млрд против $25,1 млрд в 2017 году. По информации Финансового университета при правительстве РФ, за последние два года интерес наших сограждан к приобретению недвижимости за рубежом вырос на 70%.

В топе интересных для россиян стран — Болгария, Испания, Турция, Германия, Чехия, Черногория. Так, доля страны в общем спросе россиян на недвижимость Болгарии составила 19%, Испании — 12%, Турции — 7%. Кипр за пределами тройки лидеров, доля спроса россиян на недвижимость в республике составила 6%, передает НСН.