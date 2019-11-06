Поколение PEPSI: Европа готовит замену Visa и MasterCard

Не менее 20 банков Европы разрабатывают единую европейскую платежную систему, чтобы заменить ей американскую, в том числе Visa и MasterCard. Об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на источники.

Реклама

Официально ни один банк не подтверждает, что работа по созданию альтернативной платежной системы сегодня ведется.

Однако, по сообщениям, разработка получила название PEPSI – это аббревиатура сочетания слов «Пан-европейская инициатива платежной системы».

Источники изданий настаивают, что к решению этого вопроса подключено большинство французских кредитных организации и Deutsche Bank.

О существовании такой платежной системы в Европе задумались в 2017 году, но тогда вопрос был больше политическим, утверждают они.

И сейчас создание альтернативы американским системам Visa и Mastercard больше находится в области геополитики, чтобы продемонстрировать независимость от США, подтвердил в беседе с «Газета.Ru» заместитель председателя комитета Торгово-Промышленной палаты России Тимур Аитов.

Впрочем, и финансовая подоплека в создании национальных платежных систем в Европе также есть. Это желание уйти от высоких комиссий, которые взимают международные системы.

Комиссия, которую получает банк-эмитент карты международной платежной системы, называется Interchange Fee – IF.

Она состоит из ряда отдельных элементов, и для конечной торговой точки может быть довольно высока, доходит до 3-4% от стоимости самого товара. Поэтому в мелких магазинах карты часто не принимают вообще или берут их к оплате крайне неохотно.

Значительную часть из этой комиссии занимает доля самой платежной системы. Visa не раскрывает данные о своей доле, получаемой от IF, называя эту информацию коммерческой тайной.

Mastercard публикует данные о взимаемом проценте — он колеблется от 1,2 до 2,1% от суммы платежа. «Перераспределить эту комиссию в свою пользу и пытаются авторы всех новых платежных инициатив», — говорит Тимур Аитов.

Впрочем, он подчеркивает, что для создания принципиально новой системы у банков Европы может не хватить сил и средств.

В России между тем национальная платежная система была создана по политическим мотивам. Так, пять лет назад, в 2014 году, в нашей стране была запущена национальная платежная система «Мир».

Из-за санкций США против России неразумно было подвергать себя риску того, что международные платежные системы — Visa и Mastercard — «перерубят» безналичные платежи.

И этот риск оправдался. Выполняя требования, прописанные законодательством США, Visa и Mastercard приостановили в марте 2014 года обработку транзакций по картам ряда российских банков — АКБ «Россия», Инвесткапиталбанк, СМП-банк, «Финсервис» и Собинбанк.

«У внутренних платежных систем есть большое преимущество — они позволяют вести независимую политику и не бояться остаться в автономном режиме, если национальные банки вдруг отключат от международных систем», — считает Аитов, признавая при этом, что технологии карты «Мир» мало чем отличаются от тех, которые используют международные системы.

Опыт российской карты «Мир» показывает, что создать национальную платежную систему, которая имеет конкурентные преимущества, вполне возможно.

Несмотря на то, что у нас сравнительно небольшой финансовый рынок, «Мир» развивается и частично потеснил международные карты внутри России. Так, доля карт «Мир» в торговом обороте в РФ достигла 16,9%, а в общем объеме эмиссии карт — свыше 20%, заявлял глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев в мае этого года. При этом на данный момент уже выпущено более 60 млн карт.

Европа может пойти тем же путем и обеспечить себе внешнюю независимость от платежных систем, контролируемых властями США, отмечает Аитов.

Примеру России готова последовать Венесуэла. Центробанк и управление институтов банковского сектора страны решили отказаться от использования платежных систем Visa и Mastercard, сообщал портал Banca y Negocios. С 30 ноября 2020 года должны быть прекращены операции по дебетовым картам этих систем, с 30 января 2020 года — по кредитным. В ЦБ Венесуэле, хотя отказ от международных платежных систем и не комментировали, однако подтвердили разработку собственной платежной системы.

При этом в июне Великобритания, Франция и Германия уже запустили механизм финансовых транзакций с Ираном — INSTEX. Цель проекта — оградить от американских санкций в отношении Ирана традиционные финансовые компании, продолжая экономическое сотрудничество с этой страной.

Visa и Mastercard, а также российская система НСПК (оператор платежной системы мир — «Газета.Ru») на запрос «Газеты.Ru» не ответили, отказавшись прокомментировать создание европейской платежной системы.