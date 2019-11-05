Путь к успеху: какие профессии востребованы в России

Берегись автомобиля

Количество официально зарегистрированных безработных в России продолжает постепенно уменьшаться – согласно данным мониторинга Минтруда, с 18 по 25 сентября 2019 года их численность снизилась на 1,3% и составила 679,43 тысячи человек. В то же время в стране есть еще почти 100 тысяч человек (точнее — 98 231), которые находятся в простое по инициативе администрации, работают неполное рабочее время, а также ушли в отпуска по соглашению сторон.

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С учетом всех этих факторов, уровень регистрируемой безработицы на 25 сентября в среднем по стране составил 0,9% от численности экономически активного населения. По состоянию на тот же период количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,73 млн единиц. Так кого же ищут работодатели? Картина существенно разнится от региона к региону, кроме того, важно понимать, что самые востребованные и самые высокооплачиваемые профессии – это далеко не одно и то же. Нередко рабочие места пустуют как раз потому, что сотрудникам там мало платят, либо работать приходится в тяжелых условиях, либо оба этих фактора сочетаются.

«Нужны дельные люди, и не нужны бездельные. Это общее правило и дело тут не в конкретных профессиях. В целом же о востребованности говорят три параметра – численность занятых по данной профессии, число вакансий и предлагаемая зарплата. Но ни один из них не дает полной картины. Например, если мы объявляем вакансии с зарплатой в условные 3 копейки, то такие вакансии никогда не исчезнут, они всегда будут незаполненными, поскольку желающие работать на таких условиях вряд ли найдутся», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон.

С другой стороны, пояснил эксперт, очень высокие зарплаты характерны для уникальных, а не массовых профессий. Если же смотреть по абсолютной численности тех или иных профессий, то самые востребованные профессии – это водитель легкового автомобиля и продавец магазина, их примерно по 6,5-7% от всех занятых

Согласно данным общероссийской базы вакансий «Работа в России» (trudvsem.ru), самая востребованная профессия в стране в настоящий момент – это действительно водитель автомобиля (78,5 тыс. рабочих мест). За работниками руля следуют инженеры, швеи, медики. В десятку популярных профессий также входят продавец, электрогазосварщик, повар, бетонщик. То есть требуются преимущественно люди с прикладными навыками или так называемые «синие воротнички» - квалифицированные рабочие.

Неплохие перспективы найти работу также есть у каменщиков, элекромонтеров, грузчиков, арматурщиков, стрелков (в кого или что нужно стрелять – не уточняется), монтажников, плотников, штукатуров.

Разумеется, ситуация на рынке труда различается от региона к региону России. Так, по данным портала «Работа в России», водители автомобилей наиболее востребованы в Москве и Московской области, в Амурской области требуются электрогазосварщики, а также монтажники технологических и наружных трубопроводов, в Тульской и Владимирской областях – швеи, в Приморском крае – бетонщики, и так далее, в зависимости от специфики региона.

«Когда мы говорим про востребованность той или иной профессии – это довольно тонкий вопрос, потому что если смотреть просто по количеству вакансий, даже в пересчете на количество работников по этой же специальности, то в лидерах будет сфера обслуживания: это продажи и общественное питание. Но это понятно, потому что в этих профессиях существует очень высокая текучка кадров, поэтому, с одной стороны, можно назвать такую профессию востребованной, но это просто очевидный факт, связанный со спецификой такой работы», — говорит научный сотрудник Лаборатории исследований рынков труда и пенсионных систем Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

С другой стороны, продолжает эксперт, если посмотреть на данные Росстата, который подсчитывает специалистов средней и высокой квалификации, то там количество вакансий вроде бы ниже, но там и текучка ниже. А если смотреть вообще на руководителей структурных подразделений и количество открытых вакансий, то их будет очень мало, потому что текучка кадров еще меньше. Поэтому количество вакансий не всегда отражает именно востребованность работников, отмечает Виктор Ляшок.

По словам эксперта, анализ имеющихся на рынке вакансий позволяет обозначить две группы специалистов, в которых отчаянно нуждается рынок труда. Это, во-первых, врачи – среди похожих специальностей, требующих высокой квалификации, там очень высокий уровень количества вакансий на 100 рабочих мест. В первую очередь требуются врачи, а во вторую – средний и младший медицинский персонал. Интересно, что в сфере образования такой востребованности нет, там уровень количества вакансий сопоставим со средним по России. Вторая группа специалистов – это работники высокой квалификации в области информационных технологий. Это программисты, причем именно высокого уровня, из разряда разработчиков, аналитиков высокого профиля и прочих специалистов в этой сфере.

Утверждения эксперта подтверждают и данные портала «Работа в России» - на данный момент там представлены 36648 вакансий для врачей и 25371 предложений о работе для инженеров различной квалификации.

Разумеется, есть очень существенные различия между регионами и локальными рынками труда. Понятно, что спрос на специалистов в области информационных технологий есть прежде всего в Москве и Санкт-Петербурге, где зарплаты для выпускников престижных вузов начинаются от 100 000 рублей. Таких специалистов мало, и поэтому они очень востребованы. В малых городах, во-первых, нет таких специалистов, а во-вторых, они не так и нужны. По сути, там рынок труда сохранился практически таким же, каким был 10-20 лет назад, говорит Виктор Ляшок. Что касается моногородов, то там жители с удовольствием идут работать на градообразующие предприятия, в отличие от других городских вакансий гарантирующие высокий уровень зарплат.

Поиск без перспектив

Наряду с профессиями, пользующимися на рынке труда большой популярностью, портал «Работа в России» фиксирует и те специализации, по которым трудоустроиться для россиян будет проблематично.

В числе профессий, по которым количество резюме на портале существенно превышает число вакансий, лидируют бухгалтер (64 799 резюме против 6539 вакансий) и экономист (38 954 резюме против 2075 рабочих мест у работодателей).

Также в списке, где количество соискателей существенно превышает предложения работодателей по рабочим местам оказались менеджеры, юрисконсульты, продавцы непродовольственных товаров, сторожи (вахтеры), администраторы, психологи и делопроизводители.

Кроме того, в топ-20 специальностей, по которым найти работу будет проблематично, значатся бухгалтеры средней квалификации, главные бухгалтеры, секретари руководителей, специалисты по кадрам, инженеры-механики, экономисты по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности, химики, менеджеры по персоналу, экономисты по финансовой работе и юрисконсульты средней квалификации.

Владимир Гимпельсон, однако, полагает, что эти данные не отражают полной картины на рынке труда, потому что не верна сама постановка вопроса о востребованности той или иной профессии.

«Спрос зависит от цены, а когда мы говорим, какие профессии нужны, мы не вспоминаем про цену. Говорят, что у нас переизбыток экономистов и юристов. Но посмотрите, на какие стартовые зарплаты идут выпускники лучших экономических и юридических вузов? Меньше 100 000 рублей таким выпускникам не предлагают. Значит, они нужны? Нужны. А другие, с другими дипломами, никогда и никакую работу найти не смогут. На все это нужно смотреть с учетом качества и цены, а не просто профессии. Что такое профессия, не всегда даже понятно», — говорит он.

По словам эксперта, разговор о востребованности, не учитывающий цену, наивен и бессмысленен. «Ведь когда вы идете в магазин за новыми туфлями, вы смотрите не только на их форму, модель, цвет, производителя, но и на цену», — отмечает эксперт.

Если вы находите то, что вам нужно, и за что вы готовы заплатить, скажем, 5 тысяч рублей, а вам это предлагают за 15 000 рублей, вы говорите – мне это не нужно, хотя это тот товар, который вы бы купили, рассуждает Гимпельсон. А если вам такие туфли, которые, по-вашему, стоят 5000 рублей, предложат за 1000 рублей, вы их купите даже если они вам не очень нужны.

Аналогичным образом обстоит и ситуация на рынке труда, резюмирует эксперт. Поэтому даже «очень востребованный» специалист, задирающий свои требования сверх меры, может долго сидеть без работы.