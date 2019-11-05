«Люди уйдут к бомбилам»: нужна ли России реформа такси

В Совете Федерации подтвердили «Газете.Ru» получение предложения депутата Госдумы Александра Старовойтова наделить российские регионы правом ограничивать число выданных лицензий на такси.

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Письмо было доставлено еще 1 ноября, и в настоящее время находится на стадии рассмотрения. Об этом заявил «Газете.Ru» представитель первого зампреда комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмилы Боковой, на чье имя было направлено обращение.

Представитель сенатора также заверил в том, что при рассмотрении предложения депутата Госдумы будет учтена позиция участников рынка.

«При рассмотрении предложений коллег-законодателей мы учитываем мировую практику, позицию участников рынка и, конечно же, граждан — потребителей услуг автомобильных перевозок», — сказал представитель Боковой.

В Совете Федерации уточнили, что законопроект находится «в высокой стадии готовности и, скорее всего, будет внесен в ближайшие недели».

Напомним, автором идеи наделить российские регионы правом ограничивать число выданных лицензий на такси выступил депутат Госдумы от ЛДПР, зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов.

Он предложил дать возможность регионам самим устанавливать «потолок» по числу выданных лицензий на таксомоторную деятельность. При этом депутат сослался на расчеты экспертов, которые считают оптимальным вариантом выдавать 30 разрешений на 1 тыс. жителей региона.

По мнению автора идеи, это ограничение позволит поддержать баланс спроса и предложения на рынке такси, повысит качество услуг и позволит водителям рассчитывать на более достойный заработок.

В беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» депутат объяснил, что не нужно привязываться к цифрам в 30 разрешений, которую он привел в качестве примера. У каждого региона должна быть своя модель с учетом особенностей субъекта.

«Есть, например, тысяча человек, которые сосредоточены в четырех многоквартирных домах в радиусе 500 кв. м, даже километра. А есть тысяча человек, которые проживают на 10 кв. км. Поэтому каждый субъект должен определить свой алгоритм», — пояснил он необходимость учитывать региональную специфику.

Те модели, на которые в итоге стоит ориентироваться в Москве, не совсем подойдут Ямало-Ненецкому автономному округу, приводит пример депутат.

Опрошенные «Газетой.Ru» участники рынка между тем отрицательно встретили инициативу Старовойтова. Они указывают на то, что право субъектов России ограничивать число лицензий на такси и так предусмотрено в законодательстве. Оно действует уже несколько лет.

Так, оно дано регионам пунктами 23 и 24 ст. 9 ФЗ-69 от 21.04.2011 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Согласно закону, поправки вступили в силу с 2015 года.

«В целях совершенствования организации транспортного обслуживания населения, оптимизации транспортной нагрузки на улично-дорожную сеть законом субъекта Российской Федерации исходя из численности населения субъекта Российской Федерации, уровня обеспеченности населения услугами общественного транспорта и развития улично-дорожной сети может устанавливаться максимальное количество транспортных средств, используемых для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, на территории субъекта Российской Федерации», — гласит закон.

Согласно документу, если количество поданных заявлений на выдачу разрешений превышает максимальное количество легковых такси, которое определил субъект РФ, то выдача разрешений осуществляется по результатам аукциона.

Из всех субъектов РФ таким правом установить квоту в рамках действующего законодательства воспользовались два региона — Волгоградская и Вологодская области, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» председатель Московского профсоюза таксистов Николай Кодолов. При этом в целом мера не работает, говорит он.

«В крупных городах подобные ограничения на рынке такси могут привести к уходу в «черный рынок», — считает Кодолов.

Собеседник «Газеты.Ru» приводит в пример Нью-Йорк, где существуют подобные ограничения, однако все разрешения выкупили определенные группы лиц, которые спекулируют на этом и зарабатывают деньги. «Нас это тоже может ждать», — резюмирует представитель профсоюза.

Такие меры в российских городах также могут спровоцировать сужение конкуренции и рост стоимости на услуги такси, считает он.

«Если на 20-30% вырастут цены, то заказов станет меньше. Соответственно, то количество машин, которое присутствует на рынке сейчас, уже будет не нужно. В результате 20-30% водителей останутся без работы. Плюс останутся без работы люди, занятые в обслуживании машин. Увеличение безработицы, кому это нужно?» — рисует мрачную картину Кодолов.

В 2018 году в сфере услуг такси работали 584 тыс. человек, такие данные в октябре приводил аналитический центр при правительстве России. Это из числа официально трудоустроенных.

В сервисе такси «Максим» также не видят необходимости реализовать предложение Старовойтова. Регионы России не могут заставить перевозчиков получать разрешения, а многие из ранее получивших разрешения их аннулируют и закрывают ИП, поясняют в сервисе такси «Максим».

Сейчас на рынке такси в крупных городах очень актуальна торговля разрешениями, заявили в пресс-службе агрегатора. «Она является продуктом квазизаконной модели посредничества между агрегаторами и водителями», — утверждают в сервисе такси.

Чтобы ликвидировать серые схемы, необходим допуск к оказанию услуги такси водителей в статусе самозанятых, считают в агрегаторе. В настоящее время они не могут самостоятельно получить разрешение в уполномоченном органе без статуса ИП и юрлица, поясняет собеседник издания.

Предлагаемое ограничение количества лицензий на такси никак не скажется на увеличении заработка водителей,

говорит директор по развитию «Таксовичкоф» Анатолий Малышев.

«Такая инициатива, безусловно, приведет к уходу большого количества игроков и водителей в теневой сектор. Возможно, лицензированные водители станут зарабатывать больше, но теневой сектор останется на том же уровне заработка и окончательно выйдет из-под контроля», — добавляет эксперт.

К тому же, по его словам, россияне не переживут скачок цен на такси — многие уже привыкли к нынешним расценкам. «Люди уйдут к бомбилам, сохраняющим низкий уровень цен. Пострадает и качество, и безопасность перевозок», — считает Малышев.

«Газета.Ru» направила запрос в пресс-службу ФАС России, однако оперативного ответа по позиции ведомства получить не удалось.