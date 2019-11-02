Программист и часовщик: кому в России много платят

В «Российской Газете» опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий месяца, составленный сервисом по поиску работы hh.ru.

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По данным рекрутеров, на наиболее высокие зарплаты в России могут рассчитывать сотрудники из Москвы. Так, работодатели из столицы готовы платить Senior iOS-developer, или ведущему iOS-разработчику, 300 тыс. рублей в месяц.

Чуть меньшие деньги — около 230 тыс. рублей — предлагает вакансия разработчика интеграционных решений.

Остальные предложения в IT-сегменте стартуют со 100 тыс. рублей, отмечается в рейтинге.

Но рассчитывать на высокие зарплаты могут не только программисты. Например, больше 200 тыс. в месяц заработает директор по управлению персоналом в инновационной корпорации. При этом ведущему дизайнеру-консультанту готовы предоставить оклад от 150 до 300 тыс. рублей.

Хорошо платят и в северной столице России — Санкт-Петербурге. Там на жалование от 150 до 220 тыс. могут претендовать специалист Senior GoDeveloper, а также внутренний аудитор. Примечательно, что в городе в почете и весьма необычные профессии: профессиональному часовому мастеру там дадут те же 150-200 тыс. рублей.

Впрочем, чтобы получать достойный оклад, необязательно ехать в вышеперечисленные города, утверждают специалисты hh.ru. Например, оплату в 150 тыс. рублей предлагают программисту 1С в Екатеринбурге или финансовому директору и руководителю в сектор логистики автоперевозок в Новосибирске.

Около 110 тыс. рублей в месяц полагается Front-end-разработчику в Нижнем Новгороде.

Средняя официальная зарплата россиян далека от подобных цифр. Согласно свежим данным Росстата, номинальная начисленная заработная плата работников в России составляет 47,7 тыс. рублей. Но и эти деньги получают не все россияне. Летом текущего года это же ведомство рассказало о самом распространенном (медианном) окладе россиян. Его показатель равнялся всего 34,3 тыс. рублей.

Именно это значение является модальным — повторяющимся с наибольшей частотой — в зарплатных ведомостях трудящихся в России. Такое жалование на зарплатную карту приходит более 2,6 млн человек. Они ежемесячно зарабатывают от 33,9 до 40 тыс. рублей в зависимости от надбавок.

При этом необходимо признать, что показатель несколько разнится в отдельных регионах. Так, в Москве средняя зарплата составила около 96 тыс. рублей, а медиана была на 31,2 % меньше — 66 тысяч рублей. В Сахалинской области средний оклад достиг 88 тыс. рублей, а медианный составил 62,6 тысячи (разрыв 28,8%).

Однако в России 775 тыс. человек получают зарплату в размере минимального прожиточного минимума — 11 тыс. 280 рублей.

Большая часть из них проживают в республиках Северного Кавказа, где средняя оплата труда составляет около 20-25 тыс. рублей в месяц. Также довольно мрачная ситуация складывается в Орловской и Ивановской областях, в которых средняя зарплата не превышает 23-30 тыс. рублей.

Тем не менее среди россиян есть и те, кто получает в месяц по несколько миллионов рублей. Причем за последние два года число зарплатных счастливчиков выросло на 38%, посчитали специалисты Росстата в июле этого года. По их данным,окладом свыше миллиона рублей в месяц могут похвастаться около 11 тысяч человек. Для сравнения: в 2017 году таких сотрудников насчитывалось не более семи тысяч.

При этом выросло и среднее жалование миллионеров. Высокооплачиваемые сотрудники стали получать на 4,3% больше — порядка 3,4 млн рублей в месяц. Самый солидный оклад получают представители культуры, спорта, организации досуга и развлечений — 5,8 млн рублей в месяц.

Также неплохо зарабатывают специалисты, которые оказывают, по данным Росстата, «прочие услуги». Их зарплатная вилка стартует от 3,7 млн рублей. Хорошо оплачивается труд сотрудников нефтегазовой сферы. Специалисты по добыче энергоресурсов и производству нефтепродуктов получают около 2,7 млн рублей ежемесячно.

Плюс в районе миллиона зарабатывают россияне в сфере торговли и ремонта транспорта. Таких в середине июля по подсчетам Росстата насчитывалось порядка двух тысяч человек. На солидную зарплату могут рассчитывать сотрудники наукоемких отраслей и специалисты финансовой и страховой сферы.