Транзит газа: Украина нашла аргумент для России

После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из «Нафтогаза» Киев получит «серьезный аргумент» на трехсторонних переговорах о транзите российского газа. Такие вывод в сообщении на своей странице в Facebook сделал глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

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«Теперь имеем возможность вовремя завершить анбандлинг (разъединение активов — прим. ред.) и получить серьезный аргумент на трехсторонних переговорах с «Газпромом», — обращает внимание глава газовой корпорации Украины.

По его словам, после принятия закона у Киева появились основания «убеждать Евросоюз, чтобы он продолжил требовать от России сохранения транзита через украинскую ГТС».

Соответствующий закон был принят Верховной радой 31 октября. Он разработан для выполнения обязательств Украины по протоколу о присоединении страны к Договору об учреждении Энергетического сообщества. При подготовке документа учитывались положения соглашения об ассоциации между Украиной с ЕС по атомной энергии.

В соответствии с документом, газотранспортная структура страны должна отвечать требованиям Еврокомиссии. Так, представители комиссии неоднократно заявляли, что энергетические и нефтегазовые компании Украины обязаны провести так называемый «анбандлинг». Эта процедура предполагает разделение цепочки добычи, поставки, хранения и распространения энергоресурсов. Иными словами, «Нафтогаз» должен создать как минимум еще одну компанию, которая будет заниматься либо добычей и хранением газа, либо дальнейшей транспортировкой энергоресурса.

Но пока процесс буксует, и стране необходимо «много чего сделать», признает сам Андрей Коболев. В первую очередь, Киев должен принять сетевые кодексы и обеспечить своевременное заключение пакета договоров для корректного проведения анбандлинга, отмечали опрошенные «Газетой. Ru» аналитики. По словам сопредседателя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, на проведение всех необходимых изменений украинским властям может потребоваться до полугода, в то время как действующие контракты России и Украины на транзит и поставку энергетического сырья заканчиваются в конце текущего года. «В самом худшем варианте Киев попытается запасти 20 млрд кубометров у себя в хранилищах и ждать возможности договориться с Россией о возобновлении транзита», — указывал эксперт.

В течение всего года Москва, Киев и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации о продолжении поставок в ЕС через Украину. Но все они пока заканчиваются безрезультатно.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе последних переговоров назвал три ключевых условия для пролонгации транзита: обнуление судебных претензий «Газпрома» и «Нафтогаза», определение нормативной базы контракта на транзит, а также конкретика в поставках и их объемах. Причем при достижении этих условий «Газпром» обещал Украине предоставить скидку в размере 25% при прямых поставках газа в страну.

В настоящее время импортный газ поступает на Украину по цене $196 за 1 тыс. кубометров — при этом Белоруссии российское топливо продается по $127 за 1 тыс. кубометров.

Но цены для Киева могут вырасти после отмены транзита, что вынуждает Украину искать иные пути импорта газа.

«Если транзит через Украину прекратится, то спотовые цены на сырье могут значительно вырасти, поскольку вырастет транспортное плечо. Частично Украина сможет заместить нехватку газа через реверсные поставки сырья российского происхождения, а также за счет СПГ. Но и то, и другое выйдет на порядок дороже», — пояснил в разговоре с «Газетой. Ru» директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Неподписание контракта с Россией приведет не только к удорожанию газа для украинских потребителей, но и к прямым убыткам. По оценкам Нацбанка Украины, если объемы транзита российского газа по территории Украины в 2020-2021 годах сократятся, то страна потеряет 0,6% ВВП в 2020 году и 0,9% ВВП в 2021 году, прогнозировал накануне регулятор. Предполагается, что транзит может снизиться с текущей отметки в 90 млрд кубометров до 50 млрд кубометров в 2020 году и до 30 млрд кубометров с 2021 года.

В свою очередь, России отказ Украины поставлять газ в ЕС через свою территорию не принесет существенных издержек. Уже концу текущего года в эксплуатацию планируется ввести российские газопроводы «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». В сумме они могут полностью заменить украинскую газотранспортную систему.