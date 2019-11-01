«Дороже, чем в Китае»: какой будет дорога из Москвы в Казань

Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал добро на строительство платной скоростной автотрассы, которая свяжет Москву и Казань. Об этом сообщил вице-премьер Максим Акимов. Стоимость проезда по этой трассе может составить около 2,5 тыс. руб. для тех пользователей, у которых нет транспондера, уже подсчитали в «Автодоре».

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Эта дорога станет частью транснациональной магистрали «Европа — Западный Китай», которая связывает территории нескольких государств: России, Казахстана, Китая.

Строительство начнется в следующем году, а завершится к 2027 году. Первые работы в 2020 году начнутся с участка от Москвы до Владимира. Это, по оценке Акимова, 145 км, включая обходы Балашихи и Ногинска. Параллельно начнется строительство южного объезда Казани через город Канаш (Чувашская республика). Работы по первым двум участкам планируется завершить в 2024 году. Вместе с этим с 2021 год по 2025 год будет прокладываться третий участок от Владимира до Арзамаса.

Протяженность новой автотрассы в целом составит 794 км.

Скоростная дорога «Москва — Казань» обойдется в 730 млрд рублей. Во столько оценивается финансирование проекта,

сообщил замглавы Минтранса Иннокентий Алафинов.

При этом ранее планировалось построить дорогу за 539 млрд руб., сообщал глава «Автодора» Вячеслав Петушенко. Проект платной дороги «Москва — Казань» уже обеспечен частными инвестициями в объеме 260 млрд рублей.

Большая ли это сумма — 730 млрд — покажет проектно-сметная документация, отметил в беседе с «Газетой.Ru» вице-президент Центра экономики инфраструктуры Павел Чистяков. «Это дешевле, чем та цена, по которой строят дороги в Европе, и, конечно, дороже, чем та цена, по которой прокладывают трассы в Китае. В принципе, это соответствует нашим затратам и расценкам», — указал эксперт.

При этом озвученные цифры еще могут скорректироваться, добавляет Чистяков. «В этой сумме могут быть существенные изменения, как только сейчас это все будет просчитано более детально, на местности, с бурением, с геологией, с оценкой стоимости земли и так далее. Конечно,

надо рекомендовать удельную стоимость одного километра этой дороги снижать, и искать разные пути как это возможно сделать,

но не забывать о том, что если мы будем снижать ее за счет качества используемых материалов, то тогда дорога будет дороже в последующей эксплуатации», — отметил Чистяков.

Отстаем по качеству дорог

Напомним, в Минтрансе ожидали получить одобрение на строительство до конца 2019 года, указывал ранее глава Минтранса Евгений Дитрих.

«С учетом того, что скорость на трассах М5 [Москва — Челябинск] и М7 [Москва — Уфа] не отвечает реалиям сегодняшнего дня, а через несколько лет интенсивность превысит пороговые значения и дороги вообще не смогут обеспечивать пропуск транспорта, решение о том, чтобы начинать эту стройку с головных участков из Москвы до Владимира с обходом Владимира и с участка с южным обходом Казани — это решение, конечно, для нас знаковое», — цитировало ТАСС Дитриха.

Но дороги не только отстают по скоростям, но и по качеству. Об этом после личного автопробега рассказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Так, в середине июля Орешкин получил возможность получше изучить российские дороги. Тогда он сел за руль Lada Xray и проехал из Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары, Казань и Самару до Тольятти. Всего чиновник прокатил 1,3 тыс. км.

«Машины мы делать научились, осталось доделать дороги. Потому что есть узкие, не очень хорошие, честно скажу. В одном месте чуть колесо не пробили»,

— пожаловался Орешкин.

После этого в августе в Минэкономразвитии рассказали, как можно сэкономить на трассе «Москва — Казань». Ведомство предложило построить трассу не до Казани, а до Владимира, и вместе с этим реконструировать существующую трассу М7 Москва — Уфа. Об этом сообщала газета «Ведомости» со ссылкой на правительственные источники. Планировалось, что из-за этого бюджет проекта сократиться почти вдвое с 539 млрд рублей до 279 млрд рублей.

Орешкин подтверждал это изданию. По его словам, такой вариант поможет эффективнее задействовать бюджетный ресурс. Да и, по словам министра, ведь строительство дороги «Москва — Казань» не решит проблему аварийности трассы М7 Москва — Уфа.

А Екатеринбург?

Акимов сообщил, что дорогу от Москвы до Казани пролонгируют до Екатеринбурга. «В предпроектной проработке у нас продолжение этой трассы после Казани до Екатеринбурга. Это уходит далеко за 2024 год, за этот политический цикл, но, тем не менее, работу эту надо вести», — цитирует ТАСС вице-премьера.

Эту информацию подтвердили и в «Автодоре». «То, что мы до 2030 года поедем уже до Екатеринбурга, это точно», — пообещал глава госкомпании Вячеслав Петушенко.

Вице-президент Центра экономики инфраструктуры Павел Чистяков в беседе с «Газетой.Ru» указал, что трассу до Екатеринбурга в итоге должны будут построить. По его словам, таким образом трасса получит дополнительный трафик, а транспортная сеть свяжет регионы Урала и Поволжья новой скоростной дорогой. «Это сократит крюк, который сейчас приходится делать, это километров на 200», — пояснил эксперт.