Жизнь без транзита газа: в Киеве считают убытки

В Киеве просчитывают потенциальные потери от сокращения транзита топлива из России в Европу по украинской газотранспортной системе (ГТС). Они оцениваются в менее 1% ВВП.

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В конце 2019 года заканчивается действие 10-летнего контракта на транзит российского газа через Украину. К этому моменту в эксплуатацию планируется ввести российский газопровод «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». В сумме они могут полностью заменить украинскую ГТС, сетуют в Национальном банке Украины (НБУ).

«Переговоры о новом контракте продолжаются и определенности ни по срокам, ни объемов транзита на сегодня нет»,

— указывает Нацбанк Украины.

Если объемы транзита российского газа по территории Украины в 2020-2021 годах сократятся, то страна потеряет 0,6% ВВП в 2020 году и 0,9% ВВП в 2021 году, прогнозирует регулятор. Предполагается, что транзит может снизиться с текущей отметки в 90 млрд кубометров до 50 млрд кубометров в 2020 году и до 30 млрд кубометров с 2021 года.

В НБУ напомнили, что Россия активно вводит в обходные газопроводы, которые способны полностью заменить украинскую ГТС. А благодаря транзиту бюджет страны получает ежегодно по несколько миллиардов долларов. «Его прекращение не только приведет к прямым потерям валютных поступлений, но и создаст риски для деятельности смежных секторов экономики и обеспечения собственных нужд Украины газом в целом», — сообщается в заявлении украинского банка.

При этом в НБУ уточнили,что «рассматриваются и альтернативные сценарии, которые предусматривают как повышенные, так и пониженные объемы транзита».

Между тем трехсторонние консультации по транзиту газа с участием России, Украины и представителя Европейской комиссии продолжаются. Пока что серьезных договоренностей достичь не удалось. Cледующая встреча должна состояться в ноябре.

Последний раунд прошел 28 октября в Брюсселе. Встречи проводятся на уровне министерств, со стороны России присутствует министр энергетики России Александр Новак, украинскую делегацию представляет министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель. В свою очередь от Еврокомиссии — вице-президент по энергетическому союзу Марош Шефчович.

Предыдущие министерских газовых переговоров в этом году проходили 19 сентября и 21 января. Первый раунд прошел в июле 2018 года.

По оценке российской стороны, последние трехсторонние консультации, которые состоялись в начале недели, прошли «позитивно». «Все настроены на обеспечение надежного транзита газа с 1 января 2020 года», — цитирует Новака официальный твиттер-аккаунт Минэнерго.

По его словам, Еврокомиссия и украинские партнеры настроены конструктивно.

Между тем транзитные переговоры ведутся на фоне спорах в судах между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом». Ранее президент России Владимир Путин призывал стороны прекратить их, а также пообещал выгодные ценовые условия Киеву. В Москве считают, что достигнуть договоренностей по транзиту можно только при отсутствии каких-либо судебных претензий.

«Вопрос исключительно в сфере споров арбитражного характера, на наш взгляд, абсолютно абсурдных, когда, например, $7 млрд пытаются предъявить через украинские суды «Газпрому» к выплате за то, что он занимает монопольное место на транзитном рынке. Хотя «Газпром» ничего не транзитирует, транзитируют украинские компании. Это просто абсурд! То же самое и в Стокгольме», — сказал Путин.

Напомним, украинский долг «Газпрома» составляет $2,56 млрд. Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года обязал российскую компанию выплатить «Нафтогазу Украины» $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Однако так как ранее суд подтвердил долг украинской стороны за поставки в размере $2,018 млрд, то по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа «Газпром» должен «Нафтогазу» $2,56 млрд.

В свою очередь этот долг Киев пытается взыскать принудительно. С помощью ареста активов. И делать это получается. Например, неделю назад «Нафтогаз» сообщил об аресте всех акций оператора «Турецкого потока» — компании South Stream Transport BV. Соответствующее решение 23 октября 2019 года вынес Окружной суд Амстердама.

Между тем арест акций не грозит потерей собственности, по крайней мере, в настоящий момент, отмечал в беседе с «Газетой.Ru» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.«Газпром» оспаривает решение Стокгольмского арбитража, указывая на процедурные нарушения, которые должны привести к пересмотру дела.