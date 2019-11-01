«Он возвращается»: почему на Западе ставят на рубль

В статье Focus под названием «После санкций и шока от цен на нефть: почему рубль возвращается» говорится о сложившейся в России макроэкономической ситуации. Она остается стабильной и даже негативные политические события почти не влияют на рубль.

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Обозреватель издания Focus Герхард Шарингер предполагает, что, «если посмотреть на конфликт обеих атомных держав [России и США] чисто с дипломатической точки зрения, то 2019 год будет таким же, как и годы до него». В марте и сентябре в США были введены новые санкции против России, напомнил журналист.

«Но что сейчас иначе, так это положительная фискальная ситуация в России и заметно ограниченное влияние политических новостей на рубль», — говорится в статье. При этом отмечается, что российская валюта все-таки ощущает на себе геополитическую напряженность, «но в 2019 году ощущает ее просто меньше».

«Рубль смог в течение года даже заметно укрепиться по отношению к евро и доллару и остается одной из сильнейших валют среди развивающихся стран в 2019 году», — считает автор.

Он отметил, что «снижение процентных ставок в Европе и США побуждает инвесторов все чаще инвестировать в рубль». В итоге, в поиске инвесторами доходов спрос на рубль растет.

Немецкий журналист также указал на высокий спрос на российские гособлигации. «С точки зрения международных инвесторов они являются необычно надежной инвестицией», — полагает он.

Что немцу хорошо, то американцу еще лучше

Улучшение экономической ситуации в России ранее отмечало международное рейтинговое агентство Fitch. Оно присвоило России инвестиционный рейтинг BBB. На том основании, в частности, что российское правительство жестко контролирует расходы — соотношение долга к ВВП составляет всего около 20%, а $124,14 млрд (это почти 7% ВВП) находятся в Фонде национального благосостояния.

Аналитики швейцарского банка UBS, в свою очередь, охарактеризовали российскую валюту как «очень интересную для инвестиций». Этому способствовали низкая инфляция (менее 4%), отличный платежный баланс, большие золотовалютные резервы, сформировавшиеся благодаря жесткому бюджетному правилу.

Не только немецкие, но и американские инвесторы положительно оценивают ситуацию в России. В этом году впервые с 2013 года, считающегося эталонным, американская доля в зарубежных инвестициях в отечественные ценные бумаги достигла 51%. А на европейские инвестфонды приходится 26%.

Санкции против российских компаний не помешали инвесторам из США от вливания миллиардов долларов в российский фондовый рынок, сообщал ранее Forbes. Как ранее подсчитывали эксперты, Россия обеспечивает инвесторам доход в среднем на 7% годовых. Среди стран с рарзивающимися рынками больше может предложить только Китай или Индия.

Может вернуться в девальвационный канал

Рубль сейчас действительно ценен своим временным спокойствием и пока что сохраняет возможности для рублевого кэрри трейд, отмечает Сергей Дейнека, финансовый аналитик «БКС Премьер».

«Инвесторы, которые входят в рубль, чувствуют его защищенность со стороны прочного макроэкономического базиса РФ. Однако если сейчас долговой рынок оказывает рублю косвенную поддержку, то в случае дальнейшего понижения ставки ЦБ рублевая доходность может потерять часть своей привлекательности», — отмечает эксперт.

До конца этого года «БКС Премьер» прогнозирует ослабление курса нацвалюты, однако данное ослабление будет иметь умеренный характер.

«В 2020 году ожидаем средний курс в диапазоне 65-67 рублей за доллар с возможностями временного ослабления до уровней вблизи 70», — говорит Дейнека.

Основными факторами, которые позволят рублю оставаться в условной зоне спокойствия, является ожидаемое сохранение «санкционной паузы» со стороны Запада в отношении России. Тем не менее эксперт не исключает рисков значительного ослабления публя и его возвращения не в восходящий, а «в девальвационный канал».

Такая политика Федрезерва может оказать не самое бгагоприятное влияние на российский рубль.

«При сохранении темпов снижения ставок ЦБ с темпами снижения ставок ФРС рубль будет более уязвим, поскольку при снижении стоимости денег (% ставки), инвесторы будут уходить в более предсказуемую валюту (американский доллар), а спекулянты выходить из рубля, фиксируя прибыль», — прогнозирует финансовый директор «Росгосстрах Банк» Анна Гольдина.

То есть, агрессивное снижение ставки приведет к фиксации прибыли и оттоку иностранного спекулятивного капитала, считает эксперт.