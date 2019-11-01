Приход «Меркурия»: когда подорожает молочка

Борьба с невидимым врагом

1 ноября стартует второй этап внедрения системы электронной ветеринарной сертификации «Меркурий» для участников молочного рынка. В рамках этого этапа, который неоднократно откладывался и переносился, предполагается вхождение в систему питьевого молока и кисломолочной продукции. Первый этап, предполагающий ввод в систему отдельных молочных продуктов, начался в июле.

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«В связи с включением всей готовой молочной продукции в ФГИС «Меркурий» Минсельхоз России не ожидает перебоев и замедления в доставке продукции в торговые точки. Участники рынка заведомо уведомлены о включении товарных групп в систему», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ведомства.

Как отмечают представители Минсельхоза, темп оформления электронных ветеринарных сертификатов увеличился. По данным Россельхознадзора, в сентябре число оформленных эВСД (электронных ветеринарных сопроводительных документов) превысило 200 млн штук, или порядка 8 млн в день. Из них на готовую молочную продукцию оформлено 32 млн эВСД, а в октябре цифры приблизились к 40 млн. В ведомстве прогнозируют, что после 1 ноября этот показатель вырастет в два раза, то есть до 80 млн, и продолжит свой рост.

В РФ ежегодно производится более 5 млн тонн переработанного питьевого молока, более 3,5 млн тонн кисломолочных продуктов и 400 тыс. тонн мороженого, сообщил «Газете.Ru» доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Перельман. По официальным данным, именно на молочный сектор приходится значительная доля фальсификата и каждый пятый молочный продукт на прилавках российских магазинов не соответствует заявленному производителем составу, указывает он.

Представители отраслевой ассоциации «Союзмолоко» выражают осторожный оптимизм по поводу грядущего сближения с «Меркурием».

«Внедрение «Меркурия» было серьезным вызовом для отрасли с точки зрения интеграционных IT решений, найма дополнительного персонала для разрешения возникающих в части сертификации вопросов, перестройки ряда внутренних процессов и т.д.», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ассоциации.

Несмотря на то, что не все вопросы с «Меркурием» в настоящий момент разрешены – как в части нормативного обеспечения, так и в части технического функционала, — «Союзмолоко» сотрудничает с Россельхознадзором и Минсельхозом, чтобы найти для них решение, отметили в ассоциации.

Несите ваши денежки

Судя по этим заявлениям, все идет прекрасно – сертификаты выдаются, качественная продукция поступает на прилавки, россияне здоровы и счастливы. Но у этой медали, как и у любой другой, есть обратная сторона. Некоторые эксперты уверены, что новый этап внедрения «Меркурия» спровоцирует рост цен, при этом оказав не самое большое влияние влияние на торговлю фальсификатом.

«По моему мнению, эта мера мало может способствовать борьбе с фальсификатом. Сама логика этого электронного ветеринарного сертификата очень странная. Россельхознадзор фактически попытался ввести систему контроля всех производственных процессов, начиная от прихода сырья на завод и заканчивая выпуском готового продукта, и на основании этого ведомство пытается сказать – вот этот продукт является фальсифицированным или нет. Но гораздо проще просто взять продукт и проверить», — рассказал в беседе с «Газетой.Ru» директор Центра изучения молочного рынка Михаил Мищенко.

Возможно, эта мера может сработать как борьба с контрафактом, признает эксперт, но система имеет очень много уязвимых мест. Например, когда предприятия закупают молоко, они сразу же должны иметь на руках ветсвидетельства об этой партии сырья, но зачастую передача этих бумаг происходит раз в неделю, по договоренности. Есть и другие производственные аспекты, превращающие идею о прослеживании в утопию.

«Планируется, что вы приходите в магазин, купили йогурт и должны понимать, где этот продукт был произведен, чуть ли не с какой фермы поступило молоко для его изготовления. Что происходит в реальности – молоко приходит на завод, скажем, с 50 ферм. Что в первую очередь делает завод с этим молоком? Сливает его в одну емкость. То есть здесь в принципе уже нельзя говорить о прослеживаемости», — подчеркивает Мищенко.

По его словам, можно ориентироваться на какой-то баланс по жиру и по белку. Например, на завод поступило молоко средней суммарной жирностью 3,6% и с содержанием белка 3,2%. По идее продукты, которые выйдут потом с завода, суммарно должны иметь в объеме такое же количество жира и белка, но возникают определенные моменты, которые очень сложно посчитать. Коэффициенты использования жира и белка могут варьироваться — предприятие может, например, переработать не весь белок, могут быть какие-то потери, и все это довольно сложно прослеживать.

Система призвана бороться с растительными заменителями, но заменители не подлежат ветеринарной сертификации, подчеркивает Мищенко.

Получается, что полное отсутствие в продукте молока облегчает жизнь тем, кто занимается фальсификатом, полагает эксперт.

Грубо говоря, сегодня значительно более жесткие меры применяются к производителям натуральной молочной продукции – они должны соблюдать все требования и гасить ветсертификаты.

«А вот если вы вообще не используете молочное сырье, но готовите продукты, которые якобы являются молочными, у вас вообще нет никаких проблем. И для Россельхознадзора вы вообще не прозрачны», — констатирует эксперт.

Предприятия уже понесли крупные затраты на внедрение «Меркурия», по сути, дублирующего их собственные системы управления качеством – ведь не только государство, но и собственники хотят знать, как движется сырье на производстве и что с ним происходит потом. Затраты на такое внедрение, по оценкам Михаила Мищенко, составили от десятков тысяч рублей до десятков миллионов рублей, все зависит от предприятия и сложности производственных процессов.

«Разумеется, эти затраты будут перенесены на стоимость конечного продукта. Представители отрасли предлагают спросить потребителей – готовы ли они платить больше за то, что Россельхознадзор внедрил какую-то систему прослеживаемости, которая не работает? Цены на молочные продукты сейчас в принципе будут расти. Тут много факторов – сейчас растет мировая цена на сырое молоко, причем этот рост продолжится как минимум до конца I квартала 2020 года, плюс влияние окажет внедрение «Меркурия». Я думаю, что до конца года следует ожидать существенного повышения цен», — подчеркнул Михаил Мищенко.

Существенного повышения стоимости молочных продуктов ожидает и доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В.Плеханова Михаил Перельман.

По его словам, уже до Нового года рост цен может составить не менее 12-15%, а в следующем году повышение цен продолжится. Кроме того, внедрение «Меркурия» может оказать негативное влияние на бизнес – прежде всего малый и средний.

«В соответствии с новыми требованиями к системе учета должны подключиться все организации и ИП, участвующие в данном процессе, т.е. все организации, которые производят, перевозят или продают продукцию, которая подлежит ветеринарному контролю. На этом основании многие предприятия, особенно небольшие производители не смогут дальше продолжить свою коммерческую деятельность в связи изменившимися требованиями», — предупреждает Перельман.

В части ритейла расширение списка не должно привести к какому-либо заметному удорожанию продукции: в торговых точках уже ведется учет в рамках этой системы различной продукции, говорят в АКОРТ и при этом напоминают – до конца февраля проводится эксперимент по маркировке отдельных видов молочной продукции. В этой связи АКОРТ направлял свои предложения по переносу даты расширения системы ЭВС на готовую молочную продукцию с 1 ноября 2019 года на срок до окончания проведения эксперимента и подведения его итогов.

В МТПП тоже не ожидают роста цен из-за расширения работы системы «Меркурий» на остальную готовую молочную продукцию, так как основные работы по внедрению системы уже завершены, отметила зампред комитета по развитию предпринимательства в АПК и гендиректор Petrova 5 Consulting.

Практика внедрения «Меркурия» на рынке сырого молока не привела к изменению цен на прилавке, говорит зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов. «И это вполне объяснимо, ведь «Меркурий» — система электронного выписывания ветеринарных сертификатов, которая снизила стоимость оформления сопровождающих продукцию документов», — отмечает он.

Голос бизнеса

Сами представители (правда, не малого, а крупного) говорят о внедрении «Меркурия» с осторожностью.

«Давать оценку эффективности этого инструмента для молочного сектора еще рано, однако он себя успешно показал в других категориях товаров. Одновременно стоит отметить, что фальсификация продукции — явление, которое, вероятно, может быть решено только комплексным подходом, введением системы наказаний, объединением усилий всех участников рынка. В нашем случае введение ЭВС напрямую не повлияло на ценообразование, однако ситуация может быть иной для компаний, которые напрямую закупают большие объемы молока», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе «Валио».

Представитель PepsiCo также полагает, что сейчас сложно оценить, как система ЭВС помогает бороться с фальсификатом, потому что до 1 ноября под ЭВС подпадал не весь перечень продукции. Но, по различным оценкам госорганов, доля фальсификата на рынке невелика и составляет 2-7% в зависимости от категории, отметили в компании.

«Проблема контрафакта в отрасли вообще отсутствуют — ни мы, ни наши коллеги по отрасли не сталкивались с подделками наших товарных знаков, нашей молочной продукции.

Что касается влияния внедрения ЭВС на цену молочной продукции, то тут ситуация индивидуальна для различных производителей (разные бизнес-процессы, ассортимент, ИТ-технологии и т.д.)», — пояснили в PepsiCo.

Представитель еще одного крупного производителя продукции из молока, компании Danone, также предполагает оценить эффективность «Меркурия» и влияние системы на бизнес через месяц.

«Все силы в компании мобилизованы для запуска системы на полном объеме отгрузок и функционала 1 ноября. Задача нелегкая, если учесть, что среди производителей продуктов питания мы являемся одним из самых крупных хозяйствующих субъектов в «Меркурии» по количеству и скорости операций (если не самым крупным)», — признают в Danone.