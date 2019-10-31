Декретный стаж: материнство запишут в трудовую

Время, проведенное неработающими женщинами в уходе за ребенком, необходимо засчитывать молодой матери в трудовой стаж. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

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По ее словам, даже если женщина не ушла в декрет с официального места работы, то все равно ее вынужденный отпуск по уходу за ребенком должен быть учтен. «Совершенно справедливо, что, даже если женщина не работала ни одного дня, но она родила ребенка и занимается этим общественно-полезным трудом, личным трудом, то, конечно, ей тоже должно для пенсии идти в трудовой стаж это время», — заявила омбудсмен в эфире программы «Утро России» телеканала «Россия 1».

Кроме того, Москалькова отметила, что данное предложение нашло отклик и среди других государственных органах. «Конечно, это несправедливо, и на это обратили внимание не только я, но и многие прогрессивные граждане нашей России. Самое главное, что эта инициатива находит положительное обсуждение и поддержку у председателя правительства, об этом говорил патриарх», — указала уполномоченный по правам ребенка.

Сейчас в страховой страж беременной россиянке засчитывается только в том случае, если она ушла в декретный отпуск с официального места работы. Только при этом условии молодая мама может не прерывать свой трудовой стаж и рассчитывать на накопление баллов, позволяющих получить большую сумму выплаты при выходе на пенсию, объясняет в беседе с «Газетой.Ru» адвокат, специалист по гражданскому праву Мария Ярмуш.

«Поэтому у безработной женщины не копится трудовой стаж, что ставит ее в неравные условия с молодой мамой, которая ушла в декрет с официального места работы. При этом россиянка могла работать, например, по договору ГПХ (Гражданского-правового договора), который был с ней расторгнут после того, как она сообщила работодателю о беременности. Подобная тенденция негативно в итоге сказывается на уровне рождаемости в стране. Женщины тратят время на рождение и воспитание ребенка, но не получают никаких привилегий при выходе на пенсию», — указывает собеседница «Газеты.Ru».

Впрочем, даже официальный уход сотрудницы в декрет не гарантирует ей запись в трудовой стаж на протяжении всего периода по уходу за ребенком.

В настоящий момент женщина может рассчитывать на беспрерывный трудовой стаж только в первые 1,5 года с момента рождения ребенка.

Согласно ст. 11 Закона № 173-ФЗ, декретный отпуск, который необходим для завершения беременности и родов, полностью входит в страховой стаж, так как в этот период отчисляются взносы в Пенсионный фонд, указывает юрист. В этой статье также сказано, что и отпуск по уходу за своим ребенком, пока тому не исполнится 1,5 года, также включается в страховой стаж. Однако законом установлено ограничение – женщина может иметь не более шести лет такого стажа, то есть по 1,5 года на четверых детей.

«Подобная тенденция негативно в итоге сказывается на уровне рождаемости в стране. Женщины тратят время на рождение и воспитание ребенка, но не получают никаких привилегий при выходе на пенсию», — отмечает Ярмуш.

На несправедливость уже обратили внимание депутаты. Так, глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил письмо на имя вице-премьера Татьяны Голиковой с предложением включать 1,5 года ухода за детьми в трудовой стаж многодетных родителей вне зависимости от количества детей в семье.

Инициатива нашла отклик в Минтруде, которые поддержали идею. Тем не менее, дальше разговоров дело не дошло. Дело в том, что увеличение страхового стажа потребует выделения порядка 80 млрд рублей, посчитали в Минфине. Но в федеральном бюджете на 2020-2021 год расходы по данной статье не предусмотрены.

Надбавка за материнство

Между тем молодых матерей в России настигают проблемы не только в плане наработки трудового стажа, но и при получении пособий по уходу за ребенком.

В настоящий момент размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет составляет порядка 40% от среднего заработка гражданина до выхода в оплачиваемый декретный отпуск. Средства выплачиваются только тем сотрудникам, которые официально работали по трудовому договору, а работодатель исправно платил за них страховые взносы. По закону россиянин, находясь в декрете, должен получать не менее 3,3 тыс. рублей в месяц на первого ребенка и 6,6 тыс. руб. на второго. При этом размер пособия не может быть выше 26,2 тыс. рублей.

Если к моменту выхода в декрет мама не работает, то пособие ей выплачивает государство.

Минимальный размер выплат на первого ребенка оно составляет те самые 3,3 тыс. рублей на первенца.



Впрочем, если на детей до полутора лет государство выплачивает все же более-менее адекватные деньги, то дальше размер выплат драматически падает, признают эксперты. Сейчас родитель, у которого на обеспечении находится ребенок от 1,5 до 3 лет, получает из бюджета всего лишь 50 рублей в месяц.

Правда, с 2020 года родители детей до трех лет будут ежемесячно получать от государства 12 тыс. рублей, обещает правительство. Но эти деньги увидят только малоимущие семьи, чей суммарный доход не превышает двух прожиточных минимумов. То есть с учетом того, что такая семья обычно состоит из матери, отца и ребенка, это означает, что доход отца-кормильца семьи должен быть чуть меньше 45 тыс. рублей в месяц, отметила в разговоре с «Газетой.Ru» председатель молодежного парламента при Госдуме Мария Воропаева.

Но даже если семья подходит под категорию малоимущих, то и это не дает ей право на автоматическое получение денег.

Проблема в том, что часто для того, чтобы получить эти выплаты, женщине надо пройти многочисленные «круги бюрократического ада», так как отделы социального обеспечения трактуют перечень необходимых для назначения выплат документов «кто во что горазд», указала эксперт. Например, даже в Москве эту выплату нельзя оформить через сайт «Госуслуг», то есть нельзя понять, какие именно документы нужны.

Но даже этих денег не хватает на полноценный уход за ребенком, признают молодые мамы. В беседе с «Газетой.Ru» Маргарита, которая была в декрете в 2014 году, рассказала, что поскольку она официально не работала на момент рождения ребенка, то получала минимальные выплаты. При этом она не могла официально устроиться на работу, так как работодателям не нужны «проблемные сотрудники».

«Раз в месяц на эти деньги ходила в магазин и покупала еду, которую сама хотела. В остальное время приходилось есть то, что покупали родственники или муж. Также хватало денег от государства, чтобы частично оплатить покупку памперсов и салфеток», —отметила Маргарита.