Не хватает на еду: россияне погрязли в долгах

Уровень долговой нагрузки россиян достиг пика с лета 2012 года. По состоянию на 1 октября показатель увеличился до 10,6%, свидетельствуют свежие данные ЦБ, анонсированные в ходе конференции «Кредитование 2020: Вызовы и новые возможности».

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В основном долговая нагрузка, которая отражает отношение платежей по кредитам к доходам заемщика, выросла за счет необеспеченного потребительского кредитования. Иными словами, россияне накопили долги, которые им выдали банки без залога.

Показатель долговой нагрузки россиян по необеспеченным кредитам на 1 октября 2019 года тоже обновил максимум и достиг 8,9%. Как отмечается, это самый высокий процент с января 2015 года. Вдобавок, россияне активно набирали ссуды на покупку жилья в ипотеку.

Всего в России как минимум один кредит есть у 39,5 млн человек. Это более половины (54%) от занятого населения.

Впрочем, монетарный регулятор старается не наводить панику и в качестве аргумента приводит мировой опыт. «Это достаточно немного относительно международных сравнений. Мы знаем, что страны, в которых действительно были проблемы на рынке потребительского кредитования, демонстрировали гораздо более сильную закредитованность», — пояснила журналистам в ходе конференции глава департамента финстабильности ЦБ Елизавета Данилова.

Спикер также отметила, что вероятность нарастания рисков закредитованности россиян сохраняется. По ее словам, регулятор обеспокоен этим, а также слишком активным переходом населения к потребительской модели. По ее словам, ЦБ хочет «прекратить дальнейший рост долговой нагрузки».

«Говорить о том, что у нас есть проблема уже накопленной долговой нагрузки, все одни и те же люди берут кредиты, говорить об этом нельзя», — подчеркнула глава департамента ЦБ.

Между тем доходы россиян практически не растут, а кредиты уходят в просрочку. Так, на начало текущего месяца суммарно россияне задолжали банкам 17,1 трлн рублей. При этом по итогам 2018 года физлица остались перед банками в долгах на рекордную сумму — 14,9 трлн рублей. Это на 22,4% больше показателя 2017 года. В первом квартале 2019 года доля выданных кредитов с ПДН выше 80% составила 9,7%.

Кредит на выживание

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты не считают закредитованность россиян опасно высокой, но отмечают тревожные сигналы на фоне обеднения россиян.

Закредитованность у нас на самом деле низкая и в сравнении с США или Европой «смешная», однако она накладывается на падение денежных доходов россиян, объясняет в беседе с «Газетой.Ru» директор банковского института Высшей школы экономики Василий Солодков.

По его словам, ЦБ принимает меры по сдерживанию потребительского кредитования в условиях отсутствия перспектив к росту благосостояния россиян. «При этом мы понимаем, что люди просто будут ходить с протянутой рукой. Потому что эти кредиты берут на какие-то потребительские нужды. Кому-то надо лекарства купить, кому-то одеть ребенка, а кому-то надо самому одеться, понимаете, кому-то просто нужно продукты питания приобрести», — добавил Солодков.

«Тут возникает опасность того, что люди все большее количество полученных средств будут тратить на то, чтобы заплатить по ранее взятым долгам. И здесь возникает не очень хороший цикл, потому что, чтобы заплатить за взятый ранее долг, надо брать новый и так далее», — говорит эксперт.

Около 45% клиентов микрофинансовых организаций оформляют займы для поддержания текущего образа жизни, свидетельствуют данные исследования финансового маркетплейса «Юником 24».

При этом около половины заемщиков с доходом ниже 30 тысяч рублей берут в долг для покупки товаров первой необходимости, в том числе и продуктов.

Впрочем, ЦБ пытается переломить негативный тренд на закредитованность россиян с помощью ограничительных мер. Так, c 1 октября 2019 года на рынке розничного кредитования Банк России ввел новые правила. При выдаче потребительских кредитов более 10 тыс. руб. банки обязаны рассчитывать для клиента показатель долговой нагрузки (ПДН). Чем он выше, тем больше начисляется надбавка по коэффициенту риска. ЦБ ввел надбавку риска по необеспеченным потребительским кредитам в размере 30-500 процентных пунктов.

В долгосрочной перспективе меры ЦБ по ограничению кредитования заемщиков с высоким ПДН будут тормозить рост долговой нагрузки населения, выразил мнение в разговоре с «Газетой.Ru» руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский.

«Между тем проблема закредитованности действительно касается отдельных сегментов рынка. В первую очередь это необеспеченные потребительские кредиты клиентам с низким уровнем дохода», — признает эксперт.