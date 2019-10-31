Безмерная коммуналка: как подорожают услуги ЖКХ

Во втором полугодии 2020 года в России традиционно вырастет плата за жилищно-коммунальные услуги. Правительство утвердило предельный рост тарифов ЖКХ на следующий год.

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Согласно распоряжению, больше всего тарифы ЖКХ увеличатся в Чеченской республике (6,5%), Кабардино-Балкарской республике (5,4%) и Республике Дагестан (5,2%). В Москве коммуналка вырастет не более чем на 5%, в Санкт-Петербурге — максимум на 3,8%.

Самый низкий индекс роста предусмотрен для жителей Ненецкого автономного округа — 2,4%. В других регионах показатель колеблется от 3,6 до 4,9%.

В документе уточняется, что речь идет о максимальном допустимом росте платежа граждан за услуги ЖКХ в среднем по региону.

Устанавливаемые правительством индексы платы являются базовыми показателями. На их основе власти регионов формируют уже предельные индексы изменения размера платы. Главное, чтобы общий рост платежа за коммуналку в регионе не превышал утвержденную правительством величину, то есть укладывался в коридор.

Тарифы на различные виды коммунальных ресурсов (воду, газ, электроэнергию) утверждают региональные службы по тарифам.

Несколько лет назад индексацию тарифов, которая обычно происходила 1 января, перенесли на июль. Но в прошлом году в связи с повышением НДС, которое «потянуло» за собой рост затрат поставщиков коммунальных услуг, повышение тарифов разбили на два этапа – чтобы они не так сильно били по кошельку россиян.

В 2019 году тарифы выросли на 1,7% в январе и на 2,4% в июле в среднем по стране.

План повышения тарифов в два этапа – в первом и во втором полугодии — был предложен Минэкономразвития. Таким образом в ведомстве рассчитывали удержать совокупное повышение тарифов ЖКХ в рамках целевого уровня инфляции (4%). Ранее ЦБ прогнозировал инфляцию в 2019 году на уровне 4-4,5%, но на последнем заседании совета директоров снизил планку — до 3,2–3,7%.

Однако несмотря на стремление сдержать повышение тарифов ЖКХ, в некоторых регионах увеличение оказалось существенным. Например, для Москвы, Санкт-Петербурга, Якутии речь идет о росте в 6-7%.

«Декларируется, что коридоры не должны в среднем по стране превышать уровень инфляции, хотя мы видим, что в различных регионах действительно разброс может быть достаточно велик: от 3% в регионах Северного Кавказа до 6-7% в Москве, Санкт-Петербурге, Якутии», — говорила «Газете.Ru» исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

На 2020 год ЦБ прогнозирует инфляцию на уровне 3,5-4%.

В 2018 году жилищно-коммунальные услуги в России подорожали в среднем на 3,7%, сообщал Росстат. Больше всего выросли цены на водоотведение, холодное и горячее водоснабжение — на 5,7%. Инфляция в прошлом году составила 4,3%.

Ранее депутаты «Единой России» внесли в Госдуму законопроект, согласно которому, повышение тарифов за коммунальные услуги для граждан не может превышать уровень годовой инфляции.

В марте глава ФАС Игорь Артемьев указал, что в большинстве регионов тарифы ЖКХ завышены. При этом россияне по множеству коммунальных позиций «давно переплачивают больше 100% себестоимости».

Примерно три четверти российских регионов переплачивают за предоставление ЖКУ, а остальные — около одной четверти — имеют заниженные тарифы, говорил он.

Кроме того, по его словам, тарифы на воду могут отличаться в десятки раз в соседних регионах. По информации главы ФАС, «тарифное хулиганство» — дело рук местных властей, куда антимонопольная служба не дотягивается.

Проблема была в том, что регионы превышали даже предельные индексы роста тарифов на услуги ЖКХ — для этого существует ряд оснований.

В борьбе с тарифным дисбалансом в июне премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, направленное против необоснованного повышения цен на услуги ЖКХ выше уровня инфляции в регионах. А именно — сократилось количество оснований для превышения предельного значения.

Регионы обязаны согласовывать превышения индексов с Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

Главными проблемами сферы ЖКХ россияне считают неточное начисление оплаты, следует из опроса, опубликованного «ЖКХ Контроль» в начале года. Неверное начисление платы считают проблемой 19% опрошенных. На втором месте оказалось некачественное управление многоквартирными домами (14%), а на третьем — неудовлетворительное состояние домов (13%).