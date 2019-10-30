Самозанятость шагает по стране: новый налог введут в 19 регионах

Российское Министерство финансов предложило распространить с начала 2020 года налог для самозанятых еще на 19 регионов страны. Проект поправок в действующий закон опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

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В частности, в этот список включены: Санкт-Петербург, Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская и Челябинская области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Республика Башкортостан.

В тестовом режиме налогообложение самозанятых началось с 2019 года в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Согласно законодательству, россияне, которые оказывают платные услуги без привлечения наемных работников, то есть самостоятельно, должны платить в бюджет страны 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% — при работе с юрлицами.

Неделей ранее на официальном портале мэра и правительства Москвы было опубликовано сообщение о том, что в Москве зарегистрированы почти 60% всех самозанятых граждан России.

«В Москве за девять месяцев 2019 года в качестве самозанятых зарегистрировалась 131 тысяча человек. Суммарный доход московских самозанятых превысил 15,8 миллиарда рублей», — говорится в заявлении со ссылкой на слова заммэра по экономической политике Владимира Ефимова.

Таким образом, за первые восемь месяцев 2019 года самозанятые москвичи привнесли в бюджет столицы порядка 235,5 млн руб. налогов.

Вместе с тем на портале со ссылкой на цитату руководителя столичного департамента экономической политики и развития Дениса Тихонова отмечается, что с каждым месяцем число самозанятых граждан в Москве увеличивается на 15–20 тыс. человек.

«Многие граждане, которые ранее работали неофициально, оценили удобство нового налогового режима и теперь имеют возможность комфортно работать и получать прозрачные доходы. Режим самозанятых получил поддержку у граждан: в Москве их число вдвое превысило плановый показатель для столицы», — говорится в сообщении.

Как передает РИА «Новости», налог на профессиональный доход чаще всего платят те люди, которые занимаются пассажирскими перевозками, репетиторством, рекламой, дают консультации или сдают квартиры в аренду.

Незадолго до этого заместитель министра экономического развития РФ Вадим Живулин сообщил, что эксперимент по установлению налога для самозанятых в пилотных зонах показал хорошие результаты.

«Эксперимент по самозанятым, который был внедрен в четырех регионах, показал себя довольно успешно, и сейчас как раз обсуждается возможность его дальнейшего масштабирования на другие субъекты Российской Федерации», — обратил внимание чиновник, добавив, что в настоящее время обсуждается дальнейшее масштабирование закона.

По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая ранее также признала успех проведенного эксперимента, налоговый режим можно было бы распространить на все регионы России уже со следующего года, «не затягивая» этот процесс. Она отметила, что в качестве самозанятых зарегистрировались свыше 200 тыс. россиян.

Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов предложил, в свою очередь, создать перечень профессий, для которых можно было бы использовать этот налог. И только после этого действовать на расширение действия этого режима по российским регионам.

«Нам, наверное, нужно четко определить перечень профессий, где такая система может работать. Водители, предположим, репетиторы и так далее, и тому подобное. Перечень профессий должен быть фиксирован», — обратил внимание глава ведомства.

Вместе с тем, как передает РИА «Новости», Силуанов также отметил успешность эксперимента, проведенного в четырех регионах страны. «Хотя там есть определенные риски: целый ряд предприятий теперь нанимает работников не как сотрудников предприятий, а как самозанятых», — отметил он.

Однако с ним не согласен президент «Опоры России» Александр Калинин, который выразил мнение, что нужно создать список тех профессий, которые «нельзя переводить в категорию самозанятых», приводят его слова «Известия».