Умерят аппетиты? Чиновникам предложили гаджеты подешевле

Минфин решил умерить аппетиты чиновников и установить предельные цены на закупаемую в министерствах, их подведомственных организациях, внебюджетных фондах, «Роскосмосе» и других организациях оргтехнику. Сейчас нормативы по стоимости компьютеров, планшетов, принтеров, услуг связи везде разные. Это «создает условия для приобретения товаров с необоснованно завышенными потребительскими свойствами и обеспечения отдельными устройствами сотрудников, для которых наличие таких устройств является излишним в рамках исполняемых должностных обязанностей», говорится в проекте постановления правительства, которое Минфин опубликовал на портале проектов нормативно-правовых актов.

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Дело в том, что в 2014 году правительство, пытаясь и снизить затраты, и имиджевый ущерб, приняло постановление о порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций федеральных госорганов, органов управления внебюджетных фондов, их территориальных органов и казенных учреждений, «Роскосмоса», «Росатома», а также наиболее значимых учреждений науки, культуры, образования и здравоохранения.

Там, в частности, определены нормативы стоимости услуг связи и автомобиля, на котором может ездить министр, его замы, другие сотрудники. Так, для министра служебная машина не может стоить более 2,5 млн рублей, а машины для сотрудников – более 1 млн руб.

А вот для гаджетов в постановлении определена только методика определения затрат. И тут ведомства и организации могут устанавливать разные цены на одну и ту же технику.

Цена телефона для руководителей центральных аппаратов федеральных ведомств (министров), согласно мнению Минфина, не должна превышать 15 тыс. руб., планшета – 60 тыс. руб., ноутбука – 100 тыс. руб. Для руководителей территориальных органов – 10 тыс., 50 тыс. и 80 тыс. соответственно.

Из утвержденных рядом министерств нормативных затрат видно, что предложения Минфина означают, как правило, снижение цен на технику.

Например, в Минкультуры министру и его заместителям положен один планшетный компьютер раз в три года предельной стоимостью 90 тыс. руб. и расходами на связь в 4 тыс. руб. в месяц. У директоров департаментов и руководителя территориального органа это соответственно 60 тыс. и 2 тыс. руб.

Министру транспорта и его заместителям, согласно приказу ведомства от 2017 года, положен один планшет со сроком эксплуатации 2 года стоимостью не более 80 тыс. руб., но расходы на связь – всего 1500 руб. в месяц. А вот норматив стоимости рабочей станции для министра, заместителей, директоров департаментов – 200 тыс. руб.

Норма положенности планшетов для руководителя Росздравнадзора – два со сроком эксплуатации в два года по цене не более 100 тыс. рублей (и две сим-карты с расходами на связь не более 4 тыс. руб. в месяц). Для руководителей территориальных органов – это одни планшет стоимостью не более 40 тыс. с расходами на связь не более 2 тыс. рублей в месяц.

Министру по делам Дальнего Востока приказом от 2016 года о нормативах положен моноблок стоимостью не более 100 тыс. руб., ПК по цене до 100 тыс. руб., ноутбук и планшет по цене до 90 тыс. руб. – сроком эксплуатации в три года.

В распоряжении МВД о нормативных затратах указано, что «нормативы количества и цены приобретения SIM-карт для планшетных компьютеров, услуг интернет-провайдеров для планшетных компьютеров, средств подвижной связи, планшетных компьютеров, оргтехники (принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов), носителей информации (CD- и DVD-диски, Flash-карты и прочие твердотельные накопители) в разделе III не приводятся, так как приобретение данной продукции осуществляется в рамках реализации государственного оборонного заказа».

Унификация цен на гаджеты и услуги связи – не все, за счет чего Минфин предлагает сэкономить. Министрам предлагается дать право решать, нужно ли обеспечивать казенными мобильными телефонами и сим-картами начальников отделов структурных подразделений министерств. А сотрудникам контрольно-надзорных органов, работающих «в полях», напротив, могут гаджеты предоставлять.

Кроме того, за гражданскими служащими из числа заместителей руководителей структурных подразделений предлагается не закреплять служебные машины.