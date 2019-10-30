Не скатиться в бедность: о чем мечтают пенсионеры

Для достойного существования россияне на пенсии должны получать около 40 тыс. рублей в месяц. Такие данные приводит портал по поиску работы Superjob. При этом еще в прошлом году граждане мечтали при выходе на пенсию о более скромных выплатах — 37,3 тыс. рублей. «За год показатель вырос на 7%», — А в 2016 году россияне хотели и того меньше – всего 35,2 тыс. рублей.

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Примечательно, что размер желаемой пенсии отличается в зависимости от пола. Например, мужчины хотели бы получать 42,1 тыс. рублей, в то время как женщины согласны и на 37,3 тыс. рублей. Также запросы растут и пропорционально возрасту респондентов. Так,

молодежь с 18 до 24 лет считает достойной пенсию в размере 32,6 тыс. рублей, а граждане старше 45 лет хотели бы получать уже 43 тыс. рублей.

Вдобавок на высокие выплаты по старости надеются и те россияне, кто сейчас имеет доход выше среднего по России. Опрошенные с зарплатой выше 80 тыс. рублей надеются получать не менее 44,3 тыс. рублей, тогда как те участники опроса, зарплата которых не превышает 33 тыс. рублей считают достойной пенсию в 33 тыс. рублей.

При этом рассчитывают прожить лишь на одну пенсии в старости только 22% респондентов. Около 29% опрошенных надеются продолжать работать, а пенсию рассматривают лишь в качестве прибавки к основной зарплате. Еще 14% россиян рассчитывают на накопленные личные сбережения.

Подобная статистика ярко демонстрирует, что граждане по-прежнему не верят в стабильность российской пенсионной системы, признают опрошенные «Газетой.Ru» аналитики. Принятие закона о повышении пенсионного возраста в 2018 году несколько снизило доверие россиян к государственной пенсии как к единственному источнику дохода, указывает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

«С момента распада СССР пенсионная реформа страны пережила шесть трансформаций, и такая динамика пугает россиян. Наученные негативным опытом своих бабушек и дедушек, которым выплачивают мизерные пенсии, россияне предпочитают рассчитывать только на себя», - объясняет эксперт.

Вдобавок граждане в большинстве своем уверены, что будут получать пенсию ниже той, которую им обещают сейчас власти. «Не секрет, что большая часть сегодняшних пенсионеров получают выплаты в пределах прожиточного минимума: около 10-12 тыс. рублей, хотя средний показатель пенсий в стране выше этих цифр», - добавляет эксперт.

По данным Росстата за второй квартал 2019 года, средний размер пенсий в стране составляет 14,1 тыс. рублей.

При этом больше других получают пенсионеры Чукотского автономного округа – около 27 тыс. рублей. Также пенсионное пособие выше столичного получают жители Ненецкого автономного округа, Магаданской области, Камчатского Края и Ямало-Ненецкого автономного округа. Во всех этих регионах пенсионерам платят больше 20 тыс. рублей ежемесячно.

Что касается наименьших средних пенсий, то их получают граждане республик Северного Кавказа, а также жители Республики Калмыкия. Там в месяц пенсионеры могут рассчитывать лишь на сумму чуть больше прожиточного минимума, который составляет 11, 2 тыс. рублей.

При этом даже средней пенсии в 14 тыс. рублей россиянам уже не хватает на достойную жизнь, подсчитали специалисты Счетной палаты РФ. По словам аудитора ведомства Светланы Орловой, при таких выплатах пенсионеры могут потратить на продукты не более 200 рублей в день.

Нехитрый подсчет расходов, таких как оплата ЖКХ, приобретение жизненно необходимых лекарств, а также расходы на предметы личной гигиены, говорит о значительных тратах пенсионеров. В итоге на питание, если еще учитывать, что пенсионеры не тратят деньги на обувь и одежду, у них остается всего 6 тыс. рублей, или 200 рублей в день, указывали в Счетной палате.

Необходимость повышения пенсий признают и российские власти. Так, Пенсионный фонд РФ планируют повысить страховую часть выплат по старости для неработающих пенсионеров в 2020 году на тысячу рублей. Власти рассчитывают потратить на повышение размер выплат около 423 млрд. рублей.

Впрочем, опрошенные «Газетой.Ru» эксперты отмечали, что индексация вряд ли существенно сможет улучшить жизнь пенсионеров. По мнению первого вице президента «Опоры России» Павла Сигала, повышение пенсии на тысячу рублей способно лишь спровоцировать рост инфляции. Если для населения, проживающего в регионах и глубинках, это хоть как-то позволит улучшить свое существование, то для городских пенсионеров — это только «малозаметное увеличение доходов», указывал Сигал.