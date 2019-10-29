Трубопроводный троллинг: чего хочет Венгрия от России

О том, что визит Владимира Путина в Будапешт готовится, стало известно еще в сентябре. Первыми о нем сообщила венгерская сторона. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о визите на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

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«Конечно, я планирую встретиться [в Нью-Йорке] с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, - сказал Сийярто. - Основной темой встречи станет подготовка визита президента РФ Владимира Путина в Будапешт 30 октября».

«Визит готовится», — подтвердил позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Главными темами для обсуждения, как было уточнено, станут сотрудничество двух стран в сфере экономики и энергетики.

На данный момент оно развивается неплохо. Товарооборот между двумя странами за 2017 год составил $7 млрд, а в прошлом году вырос почти на треть.

Сейчас обе страны поставили себе задачу довести ежегодный товарооборот до $10 млрд. Считается, что эта планка вполне реальна.

Причем, рост показателей может быть обеспечен как раз за счет энергоресурсов. Официальный Будапешт не скрывает, что рассчитывает получать от России природный газ по «Турецкому потоку». Уже в этом году.

Дотянуться трубой до Будапешта

Еще в 2018-м году речь тогда шла о том, что Венгрия планирует начать получать российский газ по второй ветке «Турецкого потока» с 2019 года.

«Мы полностью заинтересованы в том, чтобы «Турецкий поток» включал в себя две газопроводные сети. Один трубопровод может обслуживать исключительно внутреннее потребление Турции, вторая магистраль должна провести газ в центральные части Европы и западные части Балканского полуострова», — говорил Сийярто.

Он отмечал, что Венгрия подписывала ранее дорожные карты с российским монополистом «Газпромом» о поставках газа и строительстве необходимой инфраструктуры.

«После встречи с министром энергетики РФ стало понятно, что Россия привержена плану, в соответствии с которым проект будет реализован к 2019 году», — говорил венгерский чиновник.

Казалось бы, если обе стороны, российская и венгерская, заинтересованы в поставках газа, то визит Путина может стать легкой прогулкой по набережной Дуная. Но тот же Сийярто ранее заявлял, что Венгрия рассчитывает на поставки азербайджанского газа.

Диверсификация поставок, говорил Сийярто, – это «чрезвычайно важно» и эта тема «давно стоит на повестке дня, но до сих пор не была реализована по разным «геологическим и региональным причинам».

«Повышение энергетической безопасности Венгрии требует, чтобы мы могли закупать природный газ из нескольких источников. Если взглянуть на регион, то может показаться, что одним из наиболее жизнеспособных сценариев в отношении источников закупок газа может быть поставка природного газа из Азербайджана, — утверждает Сийярто.

Глава венгерского МИД отметил, что экспорт газа из Азербайджана в Турцию и Юго-Восточную Европу предусмотрен в объеме 16 млрд кубометров в год. Это станет возможно в 2021 году. А позднее, когда будет увеличена пропускная способность Транс-Анатолийского газопровода (TANAP), объемы поставок могут удвоиться — до 31 млрд кубов в год.

Газопровод TANAP проложен от восточной до западной границы Турции, а Транс-Адриатический газопровод (TAP) соединяет Грецию, Албанию и через Адриатическое море юг Италии. Газ идет с месторождения Шах-Дениз.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются уже в следующем году в объеме 10 млрд кубов. Кроме того, 6 млрд кубов азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции, поставки его уже начались в июне прошлого года.

Трубы еще нет, но газ будет

То есть Венгрия хочет подстраховаться азербайджанским газом. Но не только им.

В феврале прошлого года стало известно, что власти Венгрии не против заключения контракта на поставки газа из Румынии. Цель диверсификации — снижение энергетической зависимости от России на газовом рынке, цитировало агентство Reuters заявление премьер-министра страны Виктора Орбана.

По его словам, Венгрия собирается с 2022 года на протяжении 15 лет закупать у Румынии более 4 млрд кубов газа ежегодно. Был даже проведен тендер, и его выиграли три венгерские компании. Однако он не стал раскрывать их названия.

«Эпоха российской газовой монополии закончится в Венгрии... Мы сможем покрыть более половины нашего импорта из других источников, в данном случае румынских», — заявлял Орбан.

Трубопроводного соединения между Венгрией и Румынией пока еще нет, но в прошлом году стороны договорились создать технические условия для поставок природного газа в Венгрию с 2020 года. Такие заявления больше похожи на троллинг. Или попытки занять более выгодную переговорную позицию.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), ежегодно Венгрия импортирует 6,8 млрд кубометров газа. Самостоятельная добыча газа – всего 1,8 млрд кубов.

Так что визит в Венгрию не обещает быть легким.

«Орбан — чрезвычайно опытный политик, начинал свою политическую карьеру, как проевропейский, а стал националистом. Умеет маневрировать», — заключает Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политтехнологий.