Артисты, депутаты и судьи: кто шикует на пенсии

Большинство наших сограждан не без оснований считают, что на российскую пенсию очень сложно прожить. Так, по данным за сентябрь 2019 года, средний размер назначенных пенсий в нашей стране составил всего 14 тысячи 198 рублей. Пособие при выходе на заслуженных отдых выросло на 6,1% в годовом сопоставлении и на 0,2% к предыдущему месяцу, следует из данных Федеральной службы государственной статистики.

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Однако если учесть инфляцию, то реальный размер средней ежемесячной пенсии повысился в сентябре на 2% в годовом выражении и на 0,3% к августу текущего года.

Россияне мечтают получать другие суммы на заслуженном отдыхе. Запросы на самом деле весьма скромные. Так, средний размер пенсии, который «обеспечит достойную старость», должен составить 40 тыс. рублей.

Такие данные приводились в исследовании сервиса по трудоустройству Superjob.

При этом, констатируют эксперты, запросы мужчин превышают запросы женщин: 42,1 тыс. рублей и 37,5 тыс. рублей соответственно.

Между тем в России есть целый ряд профессий, которые позволяют получать такие пенсии.

Депутатская надбавка

Например, речь идет о депутатах Госдумы. Их пенсионное обеспечение регулируется статьей 29 ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации».

Согласно этому закону, за стаж работы депутату при выходе на пенсию положена надбавка. Так, при нахождении в должности от 5 до 10 лет она составляет 55% от денежного вознаграждения. Если чиновник провел в Госдуме более 10 лет, то надбавка достигает отметки 75% от денежного вознаграждения.

Так, средняя зарплата в месяц депутата в 2018 году составила 399,3 тыс. рублей. С учетом уплаты подоходного налога чиновник получал 374,4 тыс. рублей. Однако надбавка к пенсии исчисляется не из зарплаты, а из денежного вознаграждения.

Его размер ежегодно индексируется на размер инфляции и в 2018 году составлял 84,7 тыс. рублей.

В итоге после выхода на пенсию депутат получает надбавку к страховой пенсии в размере 46,6 тыс. рублей при исполнении обязанностей от пяти до десяти лет и 63,5 тыс. рублей, если проработал в Госдуме более 10 лет.

«Эта информация была представлена в связи с тем, что на многих информационных ресурсах берут и придумывают, что пенсии депутатов более 100 000 рублей»,

— пояснял спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин (цитата по ТАСС).

При этом Госдума также приняла закон, позволяющий депутатам и членам Совета Федерации добровольно отказаться от ежемесячной доплаты к своим пенсиям. Служители закона должны в таком случае написать заявление на имя министра труда и социальной защиты.

Отказ от надбавки к пенсии обратной силы иметь не будет, он является «безусловным и не подлежащим отзыву», поясняли в Госдуме.

Звездные пенсии

Знаменитые российские актеры также получают, хотя и не астрономические гонорары, но в целом неплохие по сравнению с обычными выплаты от государства.

Так, согласно закону №21-ФЗ от 2002 года, лицам, удостоенным наград за выдающиеся достижения и заслуги перед страной, положено дополнительное материальное обеспечение. За ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III, IV степеней это 330% от социальной пенсии нетрудоспособным гражданам. Надбавка эта федеральная. В 2019 году размер социальной пенсии по старости составляет более 5 тыс. руб.

Прописанным в Москве артистам также положена региональная надбавка. Так, с 1 января 2018 года, согласно постановлению правительства столицы от 31 октября 2017 года N 805-ПП, пенсионеры из числа народных и заслуженных артистов имеют право на ежемесячную денежную выплату в размере 30 тыс. рублей.

Для примера: пенсия 79-летней заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной составляет почти 50 тыс. рублей, сообщало издание «Телепрограмма.pro». Певица Алла Пугачева получает около 47 тыс. рублей.

Правда, часть артистов, которым по закону положены доплаты, в этом либо не признаются, либо просто не обращаются в Пенсионный фонд. Поскольку автоматически они не начисляются без подтверждающих документов, то положенные по закону выплаты звезды могут и не получать.

Так, в декабре прошлого года «Стархит» сообщал, что юморист Владимир Винокур (имеет звание «Народный артист РСФСР») получает около 10 тыс. рублей, а Михаил Боярский (также имеет звание «Народный артист РСФСР») — 20 тыс. рублей.

Судья в отставке

Высокие по российским меркам пенсии получают также судьи. Какие выплаты у служителей Фемиды будут на заслуженном отдыхе, зависит от целого ряда факторов — доход судьи слагается из оклада и нескольких надбавок в том числе за квалификационный класс, научные достижения, знание иностранных языков.

В итоге зарплата колеблется от 50 тысяч рублей до нескольких сотен тысяч рублей.

Меньше всего — от 50 до 80 тысяч рублей получают мировые судьи. Районные судьи в Москве зарабатывают более 100 тысяч рублей — 140-150 тысяч рублей в месяц.

Больше всего платят в Конституционном суде. Так, доходы служителей Фемиды в КС составляют в среднем около 10 млн рублей в год. Сам глава КС Валерий Зорькин в 2018 году заработал, согласно его декларации, 13,36 млн рублей.

На пенсии доходы судьи не падают также драматически, как у большинства россиян, которые уходят с работы.

Так, если служитель Фемиды проработал на своем посту 25 лет и уходит на отдых по выслуге лет, то ему предусмотрено 50% вознаграждения от зарплаты действующего судьи этой категории. При достижении пенсионного возраста (а он для судей, как и для всех остальных россиян, постепенно увеличивается с этого года — «Газета.Ru»), служитель Фемиды начинает получать пожизненное содержание. Это 80% от зарплаты действующего судьи такой же категории.

Таким образом, судьи вполне могут получать пенсии по 60-70 тысяч рублей. К тому же для них сохраняется целый ряд льгот — по оплате коммуналки, есть право на специальное медицинское обслуживание, на оплату проезда к месту отдыха, предоставляется путевка в санаторий раз в год и т. д.

Также в России повышенную пенсию получают летчики-испытатели, космонавты, а также те, у кого есть какие-либо награды. Например, участники Великой отечественной войны получают две пенсии: военную и страховую гражданскую.