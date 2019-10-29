Новая система: на старость придется копить самому

Центробанк и Министерство финансов презентовали проект новой системы добровольных пенсионных накоплений, сообщает РИА «Новости».

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Новая система получила название гарантированный пенсионный план (ГПП). Ее представили зампред ЦБ Сергей Швецов и замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Мы хотим дать возможность гражданам иметь продукт, который позволит им накопить на пенсию таким образом, чтобы это было, с одной стороны, доходно, с другой стороны — гарантированно, с третьей стороны — чтобы инфраструктура была организована таким образом, чтобы не возникало споров между гражданами и пенсионными фондами и чтобы всегда был ответ на вопрос, кто в этих спорах прав, кто виноват»,

— подчеркнул Моисеев.

ГПП придет на смену предлагаемой ранее системе ИПК (Индивидуального пенсионного капитала).

В ИПК планировалось, что все работающие граждане будут отчислять средства из своей зарплаты на накопительные пенсионные счета автоматически (система автоподписки — «Газета Ru»). Особенностью новой системы будет добровольный порядок присоединения.

То есть, если человек хочет копить на пенсию, он должен уведомить работодателя.

Средства таких граждан будут аккумулироваться на специальном именном счете в выбранном гражданином негосударственном пенсионном фонде (НПФ).

Размер взноса участник определяет самостоятельно. Планируется, что каждый человек сможет перечислять на такой счет до 6% из своей зарплаты. На эту сумму он получит налоговый вычет по НДФЛ.

Менять размер взноса в период формирования накоплений можно будет неоднократно.

Система ГПП также предусматривает период «охлаждения». Он будет действовать полгода после первого взноса в НПФ. Если работник передумает, НПФ будут обязан ему вернуть все перечисленные в систему средства в полном объеме, без штрафов и пеней.

При этом предполагается, что о перечислениях на пенсионный счет работник будет получать уведомления с помощью СМС-сообщений так же, как сейчас это происходит при совершении любой операции по пластиковой карте.

Информация будет содержать не только размер взноса, но и сумму, накопленную на счете.

В системе ГПП планируется введение льгот для предприятий, которые примут решение вступить в софинансирование пенсии своего работника и тоже будут перечислять на его счет в НПФ средства на будущую пенсию.

В случае смерти застрахованного лица средства на его счете могут быть унаследованы в полном объеме, если человек скончался до выхода на пенсию. Или в размере невыплаченного остатка, если он вышел на пенсию и успел получить выплаты.

Также средства, которые граждане переведут в ГПП, будут застрахованы Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Сейчас под страхование в агентстве попадает сумма не более 1 млн 400 тыс. рублей.

Между тем опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сомневаются, что государство сможет привлечь россиян копить на старость по-новому.

«Россияне трудоспособного возраста уже несколько раз сталкивались с пенсионными реформами, и им необходимо время, чтобы понять, насколько гарантированный пенсионный план отвечает их потребностям. Гражданам предлагается участвовать в программе софинансирования и вместе с государством формировать будущую пенсию, которая в случае участия в программе будет выше обычной», — комментирует Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

В целом эксперт считает, что скорее всего россияне будут делать минимальные отчисления.

«Новая система на данный момент будет интересна около 7% населения, и то если не брать в расчет отсутствие доверия к новой пенсионной реформе и постоянные развороты в поисках идеальной модели будущей пенсионной системы»,

— говорит независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский.

«Те, кто сможет участвовать в новой реформе и формировать с помощью государства будущую достойную пенсию из трех уровней, а это примерно 15% граждан, более чем наполовину уже состоят в различных пенсионных корпоративных программах. Таким образом, третий уровень пенсионного обеспечения у них уже есть и дополнительно откладывать большая часть людей из этой категории также не будет. Остается около 7% населения, которым реформа сможет помочь», — поясняет он.

В целом пока что государство до сих пор не определилось с выбором пути движения пенсионной реформы, поэтому не только население, но и бизнес, а также само правительство не ждут от нее прорыва и решения проблемы достойных пенсий, резюмирует Звенигородский.