Маневры бюджета: сколько будет стоить бензин

«До 2024 года, если цена нефти будет со следующего года, например, $40 за баррель, то это будет 2 трлн рублей», — рассказал журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов. По его словам,

после завершения маневра доходы бюджета смогут расти на дополнительные 500 миллиардов рублей ежегодно.

«Это немаленькая сумма при низких ценах на нефть», — заключил Сазанов.

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Налоговый маневр в нефтяной отрасли начался в 2019 году и, по задумке, властей должен полностью завершиться в 2024-м году. Схема предусматривает постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и одновременное повышение ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Сейчас экспортная пошлина составляет $87,2 за тонну, и этот показатель плавно снижается примерно раз в месяц. Например, еще в июне пошлина находилась на уровне $110,4 за тонну, а в июле показатель похудел до $100,3 за тонну.

Когда же пошлина на поставки сырья за рубеж будет равняться нулю, то российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) начнут покупать нефть по мировым ценам и напрямую зависеть от мировых котировок. В этой ситуации заводы с большой вероятностью начнут нести убытки, указывает в разговоре с «Газетой. Ru» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

«При этом часть средств от налогового маневра пойдет на выплату бюджетных субсидий с целью сохранения цен на нефтепродукты внутри государства. И для поддержания цен на бензин на прежнем уровне требуется около 150 млрд рублей», — отметил эксперт.

Для нефтяных компаний правительство в январе ткущего года выработало специальный демпфирующий механизм. По логике властей, он должен был сдерживать цены на топливо внутри РФ. Демпфер работал следующим образом: если экспортная цена бензина и дизтоплива выше внутрироссийской, то государство компенсировало нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. В случае если российские цены были выше экспортных, то нефтяники делились с государством частью своей сверхприбыли.

Однако в первом квартале 2019 года демпфер сработал неправильно: вместо субсидий нефтяникам пришлось самим доплатить в бюджет. В итоге уже весной цены на бензин резко пошли вверх. Так, в период с 15 апреля по 15 мая оптовая стоимость бензина марки АИ-92 подскочила на 23%. За месяц в денежном выражении оптовая цена увеличилась на 8,5 рубля — до 36,6 рубля за литр АИ-92. Вслед за биржевыми потянулись вверх и цены в мелком опте. В ряде регионов России за это же время стоимость литра АИ-95 выросла на 10%, а летний дизель прибавил 2%.

Всего в период с января по май бензин в рознице в среднем по стране подорожал на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,

подсчитали специалисты Росстата.

Тогда в ценовом ралли независимые игроки обвиняли нефтяников, которые не поставляли на внутренний рынок достаточного количества топлива. Из-за нехватки горючего и возросшего спроса цены быстрее обычного поползли вверх. При этом сами нефтяные компании объясняли перебои в поставках техническими обстоятельствами — часть нефтеперерабатывающих заводов закрылась на плановое техобслуживание.

В данный момент нефтяникам и властям удалось договориться, поэтому цены на топливо второй месяц подряд показывают спокойную динамику и выросли не более, чем на 0,2-0,7%, значится в исследовании Росстата за сентябрь.

«Однако если субсидии будут отменены, то нефтяники стремительно повысят цены на бензин, примерно до 50 рублей в течение года»,

— прогнозирует Артем Деев.

Впрочем, даже при сохранении льгот цены на топливо неминуемо пойдут вверх, отмечают в «Независимом топливном союзе». По словам руководителя организации Григория Баженова, в любом случае цены не снизятся из-за принятого еще в 2009 году правила «инфляция минус». «Оно подразумевает ежемесячное повышение розничных цен на бензин на уровне инфляции, несмотря на внешнюю конъюнктуру рынка», — объясняет собеседник «Газеты.Ru».

Кроме того, на розницу влияет и стоимость нефти на международных площадках, добавляет эксперт. При цене в диапазоне от $40 до $70 за баррель цена на бензин на российском рынке будет расти в пределах 4,5% в год. «Если же стоимость барреля уйдет за $100, то нефтяники закономерно начнут поставлять сырье за рубеж, что приведет к нехватке нефтепродуктов и как следствие к быстрому росту цен на нефть. Похожая ситуация будет наблюдаться при цене ниже $40», — указывает Баженов.

Примечательно, что от налогового маневра в российской отрасли могут пострадать и автолюбители из соседней Белоруссии, не исключают аналитики. Например, при экспорте сырья для Белоруссии таможенная пошлина сокращается с 30% до 0%. «Тем временем поставка неполного зарезервированного объема нефти в Беларусь компенсируется таможенными выплатами. При реализации налогового маневра Белоруссия лишилась доплат на сумму 3,6 млрд долларов. В этом году произойдет очередной удар по белорусским закупкам, и под ударом окажутся не только компании, но и покупатели», — прогнозирует Деев.