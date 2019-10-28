Отдых и старость: на что копят россияне

43% российских граждан «копят про запас» без конкретной цели, но за два года этот показатель снизился почти на 10%. Все больше людей откладывает деньги «на старость» — их число увеличилось с 16 до 25% с 2017 года.

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Многие россияне — особенно москвичи и петербуржцы (32%) — копят деньги, чтобы на них отдохнуть. В деревнях и селах на отпуск откладывают в два раза меньше — только 14% респондентов.

Также популярные цели, на которые тратится «заначка», — ремонт квартиры или покупка недвижимости, эту мечту лелеют 17% и 16% россиян соответственно.

На оплату образования копят 14%. Этот показатель, равно как и стремление накопить на жилье, вырос в два раза за два года.

12% наших соотечественников откладывают деньги на покупку автомашины, а 9% — на мебель и бытовую технику.

По мнению руководителя исследования Всеволода Хоменко, россияне все больше копят «на старость» из-за снижения покупательной способности и сокращения помощи от детей. Рост популярности накоплений на образование же может указывать на снижение его доступности для граждан.

Ранее сообщалось, что около 60% россиян вообще не имеют никаких сбережений. Об этом свидетельствовало совместное исследование банка «Открытие» и компании «Росгосстрах Жизнь».

Однако если доход на одного члена семьи вырастет хотя бы до 35 тысяч рублей в месяц, 17% россиян готовы начать копить деньги.

Почти треть опрошенных заявили, что им для того, чтобы начать откладывать, нужен доход от 45 до 55 тысяч рублей на члена семьи.

Таким образом, комфортный уровень для накоплений большинству россиян (44% опрошенных) видится в диапазоне 35-45 тыс. руб. Около 40% россиян, которые имеют сбережения, формируют их за счет небольших сумм — от 5 до 10% дохода. Треть опрошенных откладывают меньше 5%.

Согласно статистике Росстата, средняя зарплата в июне составила 49,84 тыс. руб.

Однако реальные доходы населения (доходы после выплаты всех обязательных платежей и с поправкой на инфляцию — «Газета.Ru») не растут, а напротив — снижаются.

Так, в прошлом году они сократились на 0,2%, однако позже Росстат провел переоценку и указал рост на 0,1%. В 2017-м речь шла снижении на 1,2%, в 2016-м показатель упал на 5,8% в реальном выражении, в 2015-м — на 3,2%, а в 2014-м — на 0,7%.

При этом на прошлой неделе статистическое ведомство сообщило, что реальные располагаемые располагаемые доходы с вычетом обязательных платежей и скорректированные на инфляцию в третьем квартале выросли на 3%, но если считать с января по сентябрь, то это чисто номинальный рост — всего 0,2%.

Чиновники и сами не надеются на рост показателя.

По официальному прогнозу Минэкономразвития на 2019 год,

реальные доходы населения могут увеличиться по итогам года на 0,1%, зарплаты — на полтора процента.

При этом в 2020 году рост показателя реальных доходов ожидается на уровне 1,5%.

Но Счетная палата сомневается в реалистичности такой оценки.

Между тем в России насчитали ранее порядка 50% семей, которые могут позволить себе купить только еду и одежду. Именно столько россиян сегодня не в состоянии приобрести, например, электроприборы, мебель, холодильник, стиральную машину или персональный компьютер.

В Росстате заявили, что рост этой категории граждан объясняется сокращением доли еще более бедных россиян, денег которым хватает только на пропитание. Их в настоящее время насчитывается 14%.

Больше всего семей, которые могут купить без затруднений лишь продукты питания и одежду, в Ингушетии — 78,8%. Эта республика Северного Кавказа сильно отстает по уровню жизни и обычно находится в антилидерах, там зафиксировали самый высокий уровень безработицы — 26,6%. Средняя заработная плата в регионе — 27,4 тыс. рублей.

Иccледование Росстата о доходах российских граждан охватывает 48 тыс. домохозяйств. В рамках него сначала обследуемые подробно записывали в дневник все финансовые расходы, после чего сотрудники ведомства опрашивали их более предметно.