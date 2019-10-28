Аллергия в бутылке: как будут бороться с поддельной «химией»

Минпромторг рассматривает возможность введения маркировки для товаров бытовой химии. Об этом рассказал «Газете.Ru» статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

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Маркировка — эффективный инструмент противодействия незаконному обороту, говорит Евтухов. При этом перед ее запуском проводится учет особенностей товарооборота, а все ключевые решения прорабатываются с бизнесом.

Достоверных данных о том, сколько фальсификата в России на рынке бытовой химии, нет. Даже статистика по жалобам граждан на «химию» не ведется.

Как пояснили «Газете.Ru» в Обществе защиты прав потребителей, поскольку к бытовой химии, как правило, относятся недорогие товары – шампунь, крем, стиральный порошок, мыло, то россияне и не обращаются с жалобами.

«Такие случаи обсуждают на форумах, однако с исками в суд россияне не идут. Стоимость исков будет копеечная, и нет смысла начинать судебное дело», — заявили «Газете.Ru» в ОЗПП.

Впрочем, судя по жалобам в интернете, некачественные товары на рынке бытовой химии отнюдь не редкость. Фальсификат встречается на полках известных торговых сетей даже в Москве, не говоря уже о регионах.

«На прошлой неделе в сети известных магазинов купила кондиционер для белья известной марки. Как обычно, загрузив белье в стиральную машину, после первого цикла стирки добавила кондиционер. Необходимо заметить, что еще перед использованием средства сомневалась в его качестве: он был более жидкий, чем обычно, а также имел иной цвет и запах. В итоге мои сомнения оправдались – вещи после стирки потеряли свой цвет, и часть из них я была вынуждена выбросить. Скорее всего, мне попался фальсификат вместо настоящего кондиционера, поскольку ранее я неоднократно его использовала и оставалась довольна», — рассказывает москвичка Ксения.

Ирина купила в палатке в метро крем известной марки. Однако неожиданно он вызвал аллергическую реакцию, и пришлось отказаться от его использования.

«На вид упаковка выглядела оригинальной и имела все уровни защиты (пленка, слой фольги на горлышке тюбика). Однако проблемы появились на третий день использования: кожа покрылась аллергией и началось шелушение. После того, как я перестала наносить этот крем, симптомы прошли. При этом данным кремом пользуюсь уже третий год, и ранее таких проблем не было. Но до этого момента покупала крем у официального дистрибьютера в России через их сайт», — говорит Ирина.

Большой поток фальсификата на рынке бытовой химии был выявлен в 2015 году. Тогда в августе Роспотребнадзор изъял с полок магазинов более 1,5 тонны химической бытовой продукции. Как рассказывала глава ведомства Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 24», за последние 10 лет количество людей, страдающих контактным дерматитом, возросло на 25%, и это в том числе связано с использованием небезопасной продукции.

Эксперты объясняли это тем, что некоторые недобросовестные производители начали сокращать издержки в условиях сложной экономической ситуации. В качестве другой версии фигурировал рост контрафакта.

В последнее время о масштабных изъятиях с полок магазинов некачественной бытовой химии Роспотребнадзор не сообщал.

Но хроника правоохранительными органами косвенно подтверждает наличие фальшивок даже на полках магазинов, не говоря уже о рынках и палатках.

Так, в 2016 году в столице задержали участников преступной группы, подозреваемых в изготовлении контрафактных средств бытовой химии. Склад с фальсификатом сотрудники МВД обнаружили на западе столицы.

При этом производство было поставлено с размахом. Злоумышленники подделывали стиральные порошки и моющие средства для посуды известных отечественных и зарубежных марок. Распространение продукции шло через интернет и торговые сети. Как подчеркивали в МВД, хотя головной офис был расположен в столице, злоумышленники действовали во многих российских регионах.

В 2018 году в Подмосковье сотрудники полиции пресекли изготовление контрафактной бытовой химии и средств личной гигиены. Как комментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк, нелегальное производство находилось на территории Жуковского деревообрабатывающего завода.

«При осмотре помещений сотрудники полиции обнаружили линии по розливу моющих средств и фасовке стиральных порошков, а также фурнитуру для изготовления свыше 10 тысяч единиц контрафакта и около 2 тысяч единиц готовой фальсифицированной продукции под логотипами известных торговых марок с признаками подделки», — отмечала тогда Волк.

Феликс Губатов, владелец сети магазинов в городе Старый Оскол, специализирующейся на продаже товаров для ухода за собой, в своей деятельности не раз сталкивался с фальсификатом. Главная цель контрафакта — это продать не очень дорогой товар под маркой и в упаковке известного бренда, поясняет он.

При этом обычно кожные реакции на контрафакт — это следствие того, что при производстве бытовой химии используются более дешевые ингредиенты, причем в нетипичных сочетаниях.

В пример он приводит краски для волос — товар, который пользуется повышенным спросом у покупателей.

«Например, при производстве краски для волос используются три вещества, которые могут вызвать сильную аллергическую реакцию. Это парафенилендиамин — химическое вещество под названием «PPD». Оно придает стойкий цвет окрашивания и позволяет краске держаться на волосах долго. P-Methylaminophenol дает препарату возможность долго держать однородную консистенцию. И изатин — красящее вещество, которое позволяет получить временный оттенок. Без добавления этих химических элементов в состав краски для волос невозможно добиться желаемого результата окрашивания, поэтому их нельзя частично или совсем исключить из общей структуры состава красящего вещества», — рассказывает он «Газете.Ru».

Однако если какого-то вещества в краску «переложить» на стадии производства, это может вызвать аллергию. При кустарном производстве редко используется конвейерная технология добавления ингредиентов в продукт, и очень многое делает буквально «на глазок», указывает он.

Например, где-нибудь в Польше закупается партия поддельной упаковки, а в мелких мастерских «разбавляется» сам состав краски.

По такой же схеме разливаются и поддельные шампуни, жидкие кондиционеры для белья и средства для мытья посуды, говорит Феликс Губатов.

Как отмечает в беседе с «Газетой.Ru» исполнительный директор «РусБренда» Алексей Поповичев, хотя таможенные органы хорошо борются с подделками, часть фальсификата все-таки попадает в нашу страну из других стран, поскольку действуют сильные международные группировки.

При этом случаи, когда производство контрафакта расположено территориально в одном месте, почти не встречаются, отмечает он.

Скорее, действует кооперация, когда производится фальсификат в одном месте, во втором печатаются упаковки, а в третьем товар разливается.

По оценке Алексея Поповичева, если говорить об объеме фальсификата на рынке бытовой химии, то он составляет около 5%. За последние годы благодаря в том числе работе правоохранительных органов произошло весьма значительное его сокращение, говорит он.

Для того, чтобы сократить объем фальсификата, не нужно вводить маркировку, считает он. Но поможет более плотная работа правоохранительных органов, полагает эксперт.

Как утверждает Петр Бобровский, руководитель Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены, на рынке бытовой химии очень маленький объем контрафакта.

«Если ориентироваться на данные Роспотребнадзора, то это не более 1%. Случаев подделки в принципе немного, поскольку это просто нерентабельно. Стоимость многих товаров бытовой химии составляет максимум 300-400 рублей уже на полке магазина. Представьте, что нелегальным производителям нужно покупать упаковку, печатающее оборудование, подделывать этикетку. Это существенные затраты. В крупных торговых сетях невозможно встретить контрафакт, скорее речь будет идти о совсем небольших по размеру магазинах в регионах или лотках на рынках», — говорит он.

Что касается маркировки, то вопрос о ее введении на товары бытовой химии обсуждается, однако, по мнению эксперта, вряд ли это целесообразно.

Дело в том, что необходимо оборудование и IT-системы. Если говорить о товарах бытовой химии, то стоимость некоторых недорогих товаров может вырасти на 10-20%, прогнозирует Бобровский. Например, если хозяйственное мыло сейчас стоит около 30 рублей, то после внедрения маркировки цена может вырасти до 33-36 рублей.

«Здесь надо учесть, что чем дешевле товар, тем значительнее будет влияние расходов производителей на маркировку на цену такого товара. Особенно сложно будет малым и средним производителям», — говорит он.

Ранее о такой опасности говорили и производители дешевых лекарств. В итоге правительство решило, что оператор системы мониторинга движения лекарственных средств не будет взимать плату за предоставление кодов маркировки для дешевых лекарств из списка ЖНВЛП — коды предоставляются за его счет. А фармпредприятиям Фонд развития промышленности дает субсидируемые кредиты на покупку оборудования под 1%. Производители уже маркируемых товаров — шуб, сигарет, лекарств — о подорожании не сообщали.

По словам руководителя рабочей группы по маркировке и прослеживаемости товаров АКОРТ Анны Орловой, в настоящий момент нет статистики, чтобы оценить, сколько фальсификата на рынке бытовой химии. Если вводить эксперимент с маркировкой, то как раз в рамках подготовки к нему необходимо провести исследование, чтобы оценить объем нелегального рынка, а уже в эксперименте сформировать удобный для добросовестных участников инструмент борьбы с подделками.

Как отметили «Газете.Ru» в пресс-службе оператора системы, Центра развития перспективный технологий, ЦРПТ готов начать пилотный проект по маркировке товаров бытовой химии, если данное решение будет принято бизнесом и государством.

«Компания готовится к пилотному проекту, проводит консультации о специфике бизнес-процессов с участниками оборота товаров в данной группе. В первую очередь, маркировка нужна для защиты потребителей от контрафактной и фальсифицированной продукции с помощью инструмента общественного контроля, а легального производителя или импортера — от репутационных издержек», — заявили в ЦРПТ.

Маркировка и прослеживание позволит гарантировать качество продукции от завода до продажи, полностью закроет возможность появления в товарной цепочке или на прилавке нелегальной продукции, добавили в Центре.