Не надо увлекаться: Орешкин дал совет Центробанку

Министр экономического развития России Максим Орешкин назвал снижение ключевой ставки Центробанком «осознанием реальности». Об этом он написал в своем Instagram, сопроводив свою оценку прогнозами по инфляции.

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Именно уровень цен, как известно, влияет на политику ЦБ по ключевой ставке. В пятницу ЦБ снизил свою ключевую ставку сразу на 0,5% процентных пункта — до 6,5%, посчитав текущую инфляцию (3,2-3,7%) достаточно низкой.

Ранее Орешкин отмечал, что из-за высокой ключевой ставки ЦБ тренд по кредитованию «идет вниз». «Это означает, что тех снижений процентных ставок, которые мы уже увидели, было недостаточно», — отметил министр, отвечая в пятницу на вопросы читателей РБК в прямом эфире.

Одобрив снижение ставки Орешкин тем не менее предупредил, что слишком увлекаться снижением не следует.

«Но доводить ситуацию до того, когда ставка опускается до нуля, ни в одной экономике не нужно. В России при таргете инфляции на уровне 4% ниже уровня 3-процентной базовой ставки лучше не уходить», — отметил министр.

А если уровня в 3% будет недостаточно для стимулирования экономики, тогда «лучше пользоваться механизмом бюджетного стимулирования, увеличивать дефицит бюджета».

Расслоение общества усилится

По мнению Орешкина, нулевые ставки, как в некоторых развитых экономиках, приводят к нарастанию дисбаланса в обществе. «Они серьезно увеличивают стоимость активов, которые сосредоточены в богатой части населения. Во многом политика низких процентных ставок усиливает расслоение в обществе, а это экономически вредно», — заключил Орешкин.

В сентябре Орешкин заявлял, что Минэкономразвития видит возможность для снижения ключевой ставки ЦБ. Следствием этого шага «рано или поздно» стало бы увеличение ипотечного и корпоративного кредитования, а также более активный рост зарплат.

Обычно ЦБ снижал ставку по 0,25 п.п., но в пятницу 25 октября неожиданно для многих экспертов и участников рынка впервые с 2017 года понизил ключевую ставку сразу на 0,5 п.п.

При этом на прошлой неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор намерен пойти на решительное смягчение кредитно-денежной политики. Но мало кто поверил в смягчение мер регулирования. Тем не менее это произошло.

Замедление роста цен происходит быстрее, чем прогнозировалось, объяснил свой шаг ЦБ. Годовая базовая инфляция по итогам сентября уменьшилась до 4% после 4,3% в августе.

Банк России также снизил прогноз по инфляции итогам 2019 года — с 4-4,5% до 3,2-3,7%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5–4% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем, сообщил регулятор.

Это прежде всего связано со слабой динамикой внутреннего и внешнего спроса. При этом темпы роста российской экономики по-прежнему остаются сдержанными: в 2019 году они будут в интервале 0,8-1,3%. Оперативные данные указывают на вероятное ускорение роста российской экономики в III квартале, отчасти связанное с временными факторами, например, со снижением цен на овощную продукцию.

Спрос вниз — ставку тоже вниз

«Сдерживающее влияние на динамику экономической активности продолжает оказывать снижение внешнего спроса на товары российского экспорта в условиях происходящего замедления мировой экономики, а также слабая динамика инвестиционной активности, в том числе в части государственных инвестиционных расходов», — уточнил в пятницу регулятор в своем релизе.

Прогноз роста ВВП в 2019 — 2022 годах сохранен Банком России без изменений. Темп прироста ВВП будет постепенно увеличиваться с 0,8-1,3% в 2019 году до 2-3% в 2022 году.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 13 декабря 2019 года.

Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович полагает, что на декабрьском заседании регулятор также может пойти на снижение ставки — еще на 25 б.п., до уровня 6,25%.

Главный экономист Сбербанка CIB Антон Струченевский полагает, что не исключено еще одно понижение ставки в этом году — до 6%, после чего ставка может оставаться неизменной минимум полгода.

Вслед за ключевой ставкой банки должны снижать и ставки по кредитам. Но кредитные учреждения идут на это крайне неохотно, так как это всегда оборачивается падением дохода. По данным мониторинга максимальных ставок крупнейших банков ЦБ, средняя ставка в 10 российских банках, которые привлекают наибольший объем депозитов физических лиц в рублях, за вторую декаду октября составила 6,48%, упав на 0,14 п.п.

То есть ставка по вкладам уже давно была меньше уровня ключевой ставки.