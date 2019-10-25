Частокол из ветряков: мир не готов отказаться от нефти

Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин выступил с ключевым докладом на тему «Общая цена нестабильности» на XII Евразийском экономическом форуме в городе Верона (Италия). Главная тема форума - «Бизнес соединяет Евразию от Атлантики до Тихого океана».

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Одной из тем его выступления стало предполагаемое снижение спроса на традиционные виды энергоресурсов из-за популяризации «чистой» энергетики. Игорь Сечин уверен, что форсированное внедрение «зеленых» энергетических технологий может дорого обойтись мировой экономике.

«Дополнительные затраты связаны с необходимостью резервирования (или подстраховки) другими ресурсами, так как ветровая и солнечная энергетика не обеспечивают непрерывную генерацию. Отсутствие «страховки» традиционной генерацией приводит к дополнительным затратам на возобновляемую генерацию и величина этих затрат значительно возрастёт по мере увеличения ее доли в общей генерации», — подчеркнул глава «Роснефти».

По словам Игоря Сечина, субсидии для возобновляемой энергетики только в Европейском союзе за последние 10 лет выросли более чем втрое с 25 до 76 млрд евро. Глава компании отметил, что сокращение выбросов предлагается осуществить за счет полного отказа от нефти и газа и их замещения возобновляемыми ресурсами.

«Однако вряд ли человечество готово выстроить частокол ветровых станций и обернуть землю в несколько слоев солнечных батарей», — констатировал Сечин.

Возобновляемая энергетика действительно субсидируется, поэтому она является нерыночным сектором, согласен старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. «И в принципе рост этого нерыночного сектора действительно несет в себе определенные риски, потому что искажает рыночные сигналы в энергетике и не дает в полной мере проявляться рыночным силам. Госсубсидии искажают рыночные сигналы и действительно являются большим нерыночным фактором», — сказал аналитик.

Чтобы обеспечить мир доступной и чистой энергией, не нужно отказываться от нефти и газа, уверен глава «Роснефти»: необходимо перейти с грязной угольной на более чистую газовую генерацию, и внедрить энергоэффективные технологии, способствующие сокращению выбросов.

По его словам, нужен разумный баланс между традиционными и возобновляемыми энергоресурсами. Следует учитывать экономические, технологические и экологические аспекты, а не стремиться перейти на альтернативную генерацию любой ценой, заявил Сечин, отметив, что именно в этом компания видит большой потенциал для работы.

Прибыльной электроэнергия из возобновляемых источников может стать только в том случае, если введут в рамках Парижского соглашения глобальный налог на выброс углеводородов, говорит политолог и преподаватель Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков. «Тогда угольная энергетика будет субсидировать развитие возобновляемой. Но если вы убьете угольную и углеродную энергетику, то кто будет доплачивать за это? Всем придется платить гораздо дороже. В этом Сечин абсолютно прав, и тут ничего нового как бы он не сказал. Единственное что, он это систематизировал как взгляд. Было немножко неожиданно слышать это от главного исполнительного директора нефтяной компании, потому что он выступал не сколько как нефтяник, сколько как такой системный экономист», — указал эксперт.

Нефтегазовая отрасль при этом может быть и экологически чистой, и социально ответственной, считает управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева. «На фоне того, что администрация США отказывается от участия в глобальных «зеленых» инициативах, Россия, к примеру, полностью перешла на производство экологически чистого топлива. И это гораздо экологичнее, чем использование тех же электромобилей. Об этом также говорил Сечин в своем выступлении. И это действительно является ярким примером того, что традиционная энергетика стала объектом травли со стороны «зеленых», тогда как наоборот является гораздо более экологически чистой, чем разрекламированная альтернативная энергетика», — считает аналитик.

Главный исполнительный директор «Роснефти» также призвал обратить внимание на водородное топливо. «В условиях растущих экологических проблем и вероятного дефицита металлов человечеству, возможно, стоит обратить внимание на водородное топливо, ведь водород – это самый распространенный в природе элемент, который при сгорании производит чистый водяной пар, а не вредные выбросы. В то же время широкое использование этого вида топлива требует существенного совершенствования технологий», - заявил Сечин.

Спрос на нефть устойчив

Несмотря на то, что мощности возобновляемый генерации за 20 лет увеличились в 37 раз, а производство электроэнергии из возобновляемых источников – в 22 раза, долгосрочные перспективы спроса на нефть кажутся устойчивыми.

«Хотя ожидается, что доля нефти в мировом энергобалансе снизится с текущих 34% до 30% к 2040 году, учитывая рост физических объёмов потребления на глобальном энергетическом рынке, спрос на нефть за этот период увеличится не менее чем на 10%. К 2040 году мировое потребление первичных ресурсов достигнет 340-400 миллионов баррелей нефтяного эквивалента в сутки», - рассказал Сечин.

Для обеспечения спроса на нефть, по текущим оценкам, до 2030 года необходимо ввести в промышленную эксплуатацию более полутора млрд тонн новой добычи (это эквивалентно примерно 30 млн баррелей в сутки). При этом около 36% новой добычи составит традиционная нефть на суше, еще 15% – это нефть шельфовых месторождений, остальные 49% – трудноизвлекаемая нефть. По словам главы «Роснефти», продолжится и рост спроса на газ - на 1,1-1,8% в год.

Главным драйвером роста потребления энергоресурсов станут страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Ожидается, что повышение уровня жизни и увеличение численности среднего класса будут способствовать распространению легкового автотранспорта. Это приведет к росту спроса на нефть в Азии на 20% или на 300 млн тонн к 2040 году. Более половины этого роста придется на Индию, значительно увеличится потребление в Китае, Индонезии и Вьетнаме. Глава «Роснефти» напомнил, что только за последние 10 лет потребление нефти в АТР выросло на четверть и достигло 1,5 млрд тонн.

Игорь Сечин полагает, что увеличение доли американской нефти на глобальном рынке зачастую достигается не столько экономическими, сколько политическими методами – вытеснением ключевых игроков и навязыванием своей продукции. На данный момент под американскими санкциями в Иране, России и Венесуэле находится около трети мировых запасов и пятой части мировой добычи нефти, констатировал он.

«За 2018 год импорт нефти из Ирана в ЕС снизился на треть и продолжает сокращаться в 2019 году. При этом Соединенные Штаты в 2018 году увеличили поставки своей нефти в ЕС в 2,5 раза. Именно они стали главным бенефициаром санкционных ограничений на европейском рынке», — поделился статистикой глава «Роснефти».

По его словам, односторонние действия США оказывают серьезное негативное влияние на мировую экономику и ведут к потере взаимного доверия. В результате глобальная экономическая система столкнулась с угрозой сразу трех шоковых факторов, способных спровоцировать мировую рецессию, заявил Сечин: экономическое и технологическое противостояние США с Китаем, торгово-тарифные и валютные войны, а также санкции США против крупнейших производителей нефти.

Сегодня при том уровне влияния, которое на рынок имеют Соединенные Штаты Америки, это, конечно, абсолютно управляемая аудитория, согласен Крутаков. «И Сечин тоже прав, в частности в том, что говорил, надо снижать долю использования валюты американской в международных расчетах», — полагает эксперт.

При паритетном состоянии экономик ЕС и США на долю евро приходится 20%, а на доллары — 62% расчетных операций, говорит генеральный директор Центра политической информации политолог Алексей Мухин. «Что не является нормальным. В результате Европа вынуждена прогибаться под США и в том числе вводить невыгодные для нее самой антироссийские санкции», — сетует он.

О сложной геополитической ситуации в мире говорил и еще один участник форума, главный исполнительный директор ВР Роберт Дадли. «Очень высока напряженность сегодня в мире, это создает нестабильность и неуверенность в завтрашнем дне, — отметил он. — На рынках ситуация аналогична ситуации 1979 года: поляризация мира, не только в форме санкций, но и та риторика, которую мы слышим в США, обсуждение возможности импичмента, Brexit, ситуация в Гонконге. Это лишь несколько примеров того, что мы живем в очень сложном мире».

Несмотря на геополитические трудности, британская BP участвует в обсуждениях с «Роснефтью» о включении Байкаловского месторождения (разрабатывает совместное предприятие компаний «Ермак нефтегаз») в проект по освоению месторождений на Таймыре «Восток ойл». BP ждет решения российских властей по инвестиционным стимулам, сообщил журналистам глава компании Роберт Дадли.

«Мы все участвуем в обсуждении перспектив северных проектов, в частности, Байкаловского месторождения. Мы смотрим и думаем, какое решение [по инвестстимулам] может принять Российская Федерация на этой территории», - сказал руководитель BP.