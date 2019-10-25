Уже не самый: Джефф Безос потерял почти $7 млрд за ночь

Основатель Amazon Джефф Безос потерял $6,8 млрд после публикации компанией отчета о квартальной прибыли. Как сообщает CNBC, результаты «разочаровали инвесторов».

Безос, таким образом, перестал быть самым богатым человеком мира, уступив основателю Microsoft Биллу Гейтсу.

Перед отчетом Amazon состояние Безоса оценивалось в $111 млрд, а Гейтса — в $107 млрд. Безосу принадлежат 57,6 млн акций Amazon. Чистая прибыль компании в III-м квартале упала до $2,1 млрд. За аналогичный период прошлого года этот показатель был выше на $800 млн.

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При этом в начале октября Джефф Безос возглавил ежегодный список 400 самых богатых американцев по версии журнала Forbes. Бизнесмен лишился части денег после развода с его бывшей женой Маккензи Безос. Она получила четвертую часть его доли в компании — около 20 млн акций.

В конце августа десять самых богатых людей планеты потеряли свыше $14 млрд из-за падения мировых бирж на фоне обострения торговой войны между Китаем и Америкой. Отмечается, что самые большие потери понес тогда Джефф Безос — его состояние сократилось на $3,25 млрд.

В начале того же месяца 500 самых главных богачей Земли потеряли $117 млрд или 2,1% от суммы своего капитала из-за снижения цен на американские акции. Безос тогда тоже оказался главным пострадавшим — он лишился около $3,4 млрд.

Джефф Безос впервые появился в рейтинге Forbes 400 в 1998 году, через год после того, как Amazon стала публичной компанией. Тогда его состояние оценивалось в $1,6 млрд. В рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes в 2017 году он занял третью позицию с $72,8 млрд.

На скачках рынка Безос теряет миллиарды, но восстанавливает состояние за счет волатильности.

Безос недосчитался $1,7 млрд после обвала рынков, вызванного увольнением директора ФБР Джеймса Коми, но в итоге вместе с ростом котировок отыграл их обратно.

Сейчас кроме Amazon Джеффу Безосу принадлежит аэрокосмическая компания Blue Origin, занимающаяся развитием космического туризма, и газета The Washington Post, купленная в 2013 году за $250 млн.

Миллиардер — известный и последовательный критик, если не сказать — враг президента США Дональда Трампа.

Безос обвинил лояльное Трампу издание National Enquirer в попытке шантажа публикацией его обнаженных фотографий. Обычно не появляющийся на страницах СМИ бизнесмен указал в своем заявлении, что генеральный директор владеющего изданием холдинга American Media Inc. Дэвид Пекер работал на Трампа.

Американский лидер в свою очередь зачастую критиковал в твиттере как самого Безоса, так и принадлежащую ему газету The Washington Post — одну из наиболее уважаемых в США.

«Неизбежно, что некоторые влиятельные люди, которые попадают на страницы Washington Post, ошибочно заключают, что я их враг», — подчеркнул Безос в своем заявлении.

По его словам, одним из таких людей является Трамп. В прошлом месяце президент США обозвал его в своем твиттере «Джеффом Бозо» (bozo — англ. болван, дурак).

При этом статус «заклятого врага Трампа» не помешал основателю Amazon разбогатеть — с момента инаугурации Трампа никто не заработал больше денег, чем Безос, поясняет издание Bloomberg.

Еще один враг Безоса — Саудовская Аравия. Дело в том, что газета The Washington Post весьма активно освещала жестокое убийство журналиста Джамаля Хашукджи, который ранее писал колонки для этого издания. Камеры зафиксировали, как Хашукджи вошел в саудовское консульстве в турецком Стамбуле, но обратно уже не вышел — считается, что он был убит именно там.

В одной из заметок Washington Post отмечала, что заказчиком убийства Джамаля Хашукджи мог стать сам наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман. Впоследствии саудитов обвинили в хакерской атаке на телефон Безоса и сливе в Сеть его обнаженных фотографий и SMS-переписки.

Опубликованные сообщения подтвердили слухи о романе самого богатого человека мира с бывшей телеведущей Лорен Санчез, что стало причиной развода четы Безосов, проживших в браке 25 лет. Жена отсудила у Безоса несколько десятков миллиардов.